O nepoučitelnosti appeaserů, aneb Prodloužení a eskalace války na Ukrajině snadno a rychle

23. 5. 2022 / Karel Dolejší

Kahl měl být za daných okolností o chystané ruské invazi nejlépe informovanou osobou v celém Německu. Tak tedy vypadá stav zpravodajské informovanosti přední appeaserské mocnosti v Evropě. Přestože Spolková republika spolu s Francií a Itálií nyní postupně prolamují mentální i administrativní překážky pro účinnou vojenskou podporu Ukrajiny, zdržování vojenské pomoci má přitom podle plánu appeaserů jít ruku v ruce s rostoucím tlakem na Kyjev ohledně nastolení dalšího z ruských "příměří". Na programu je teď hledání "míru, který by Putina příliš neponížil", protože kdyby ruskému válečnému zločinci nedejbože způsobil nějaké bebíčko, lukrativní evropský obchod s ruskými naftaři a plynaři by nemohl být dostatečně rychle obnoven.



Za obnovení západoevropského obchodu s Moskvou má samozřejmě zaplatit Ukrajina - další ztrátou území a obyvatelstva, pokračováním ruského teroru a vraždění na okupovaných územích. Ti kdo dávno prokázali, že Rusku a Putinovi rozumějí jako koza petrželi a jejichž dlouholetá politika totálně selhala, nabízejí další kolo smiřovaček s ruským imperialismem, pořízené na náklady oběti ozbrojené ruské agrese.

Malá odbočka vynucená zdaleka nejen existencí intelektuálních dezolátů opakujících ruské dezinformace:

Úmluva o předcházení a trestání zločinu genocidy z roku 1948 definovala v čl. II. genocidu vůči národní, etnické, rasové či náboženské skupině takto.

(a) Zabíjení členů skupiny;

(b) Způsobování vážných tělesných nebo mentálních poškození členům skupiny;

(c) Záměrné uvalování životních podmínek vypočítaných na vyvolání fyzického zničení vcelku nebo zčásti;

(d) Uvalování opatření zaměřených na prevenci porodnosti ve skupině;

(e) Nucený transfer dětí skupiny k jiné skupině.

Z tohoto přehledného výčtu a dosud zveřejněných informací o chování okupantů je dobře patrné, že Ruská federace, pokud zatím víme, nesplňuje definici genocidy ve vztahu k Ukrajincům v bodě d). Ve všech ostatních bodech ji už splňuje zcela nepochybně.

Ale pojďme dál.

Zatímco Scholzova SPD v tandemu s Macronem během ukrajinské války prohospodařila tradiční postavení německo-francouzského tandemu v čele EU, appeaseři si stále představují stav, který by jim umožnil vrátit svět do situace, jaká po 24. únoru již neexistuje - a nevede k ní žádná cesta zpět.

