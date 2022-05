Západ se zavázal poslat na Ukrajinu modernější zbraně

24. 5. 2022

- Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba se vyjádřil, že ruská ofenziva v Donbasu je "největší na evropské půdě od druhé světové války"



Kuleba na Twitteru uvedl, že je "příliš brzy" na to, aby se dalo usuzovat, že Kyjev již má všechny zbraně, které potřebuje k obraně proti ruské ofenzívě.



Vyzval spojence, aby "urychlili dodávky zbraní a munice, zejména MLRS (vícenásobných raketových odpalovacích systémů), dělostřelectva s dlouhým doletem a APC (obrněných transportérů)".



Kuleba obvinil ruské "zloděje", že kradou ukrajinské obilí, nakládají ho na lodě a poté proplouvají Bosporem, a pokoušejí se ho prodávat v zahraničí.



Vyzval země, aby "takové návrhy odmítly" a kradené obilí nekupovaly, a dodal:



"Nestávejte se spoluviníky ruských zločinů. Krádež ještě nikdy nikomu nepřinesla štěstí."



- Ruský parlament zváží zrušení horní věkové hranice pro přihlášení do armády, což je další známka toho, že se země potýká s nedostatkem pěšáků pro pokračování ofenzivy na Ukrajině.



V současné době mohou první smlouvu s armádou uzavřít Rusové ve věku 18-40 let a cizinci ve věku 18-30 let. Návrh zákona, který má v úterý na programu dolní komora Státní dumy, by tuto horní věkovou hranici zcela zrušil.



Dva poslanci vládnoucí strany Jednotné Rusko, kteří zákon předložili, uvedli, že tento krok by armádě umožnil využívat dovednosti starších profesionálů.



Vojenští experti tvrdí, že Rusko čelí neudržitelným ztrátám vojáků a vybavení na Ukrajině po sérii vojenských neúspěchů, které Moskvu donutily snížit své válečné cíle.





- Třída míru v Mariupolu před příchodem ruských vojsk a po něm: Mariupol's Peace Avenue before the arrival of Russia's military, and after.

Source: https://t.co/BRDopkImyt pic.twitter.com/SRyyAOzIHW — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) May 24, 2022 - Luhanský gubernátor vydal chmurné varování, že na evakuaci tisíců civilistů z obléhaného města Severodoněck je příliš pozdě, protože čelí trvalému ruskému úsilí o dobytí města a částí provincie, které jsou stále v držení Ukrajiny.



Severodoněck a města a vesnice na západ od něj, obklíčené ze tří stran ruskými silami, které se snaží dokončit obklíčení kapsy kolem města, byly v posledních dnech intenzivně bombardovány.



Předpokládá se, že ve městě se stále skrývá v krytech patnáct tisíc obyvatel.



Ruské síly se pokoušely přerušit ukrajinské zásobovací linie do Severodoněcka.



Ukrajinské ministerstvo obrany v pondělí oznámilo, že se ruské síly pokoušejí prolomit ukrajinskou obranu v okolí města Popasna ve snaze proniknout na západ k Bačmutu, klíčovému uzlu, který slouží jako velitelské centrum pro velkou část ukrajinského válečného úsilí.



"Vzhlédla jsem od svých modliteb a uslyšela děsivý zvuk," řekla 82letá Maria Majašlapaková, obyvatelka Bačmutu, který je opakovaně svědkem leteckých útoků. "Každý den se modlím k Bohu s prosbou, abych se vyhnula zraněním. Bůh mě vyslyšel. Bůh na mě dohlíží."





- Moskva prohloubí vztahy s Čínou, říká Lavrov



Ruský ministr zahraničí prohlásil, že Moskva se zaměří na rozvoj vztahů s Čínou, ačkoli by zvážila nabídky ze Západu na obnovení vazeb.



Západní země se od doby, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu,podle Lavrova hlásí k "rusofobii".



Rusko podle něj pracuje na nahrazení zboží dováženého ze západních zemí a v budoucnu bude závislé pouze na "spolehlivých" zemích, které nejsou zavázány Západu.



Pokud bude chtít [Západ] něco nabídnout, pokud jde o obnovení vztahů, pak budeme vážně zvažovat, zda to budeme potřebovat, nebo ne," řekl Lavrov.





Západní země jsou podle Lavrova odhodlány změnit pravidla mezinárodních vztahů v neprospěch Ruska.

- Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že zničilo sklad plný munice v Razdolovce, ve kterém byly uskladněny 155mm náboje vyrobené pro houfnice M-777 americké výroby dodávané Ukrajině.





- Rusko zvýšilo intenzitu svých operací v Donbasu, snaží se obklíčit Severodoněck, Lysčansk a Rubižne s cílem dostat celou Luhanskou oblast pod ruskou okupaci, uvedlo britské ministerstvo obrany.









- Ruskem jmenovaná správa ukrajinské Chersonské oblasti požádá Moskvu o zřízení vojenské základny na svém území, uvedla ruská tisková agentura RIA Novosti. Rusko v polovině března úspěšně obsadilo jižní ukrajinskou Chersonskou oblast, která sousedí s poloostrovem Krym, který Moskva ovládá od roku 2014.





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Vladimir Putin je jediným ruským představitelem, s nímž je ochoten se setkat a jednat o způsobu ukončení války. "O všem rozhoduje prezident Ruské federace," řekl ve videopřenosu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. "Nemohu přijmout žádné setkání s kýmkoli, kdo pochází z Ruské federace, kromě prezidenta."





- Tým kolumbijských vojáků odcestuje do Evropy, aby vycvičil své ukrajinské kolegy v technikách odminování, uvedl ministr obrany této jihoamerické země.









- Polsko nadále signalizuje svůj záměr posílit svou obranu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Ministr obrany Mariusz Blaszczak uvedl, že země má v úmyslu nakoupit dalších šest baterií raket Patriot.





- Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že válka na Ukrajině zpochybňuje mezinárodní řád. Podle ní by se na Světovém ekonomickém fóru v Davosu mělo mluvit o tom, jak společně zlepšit svět, ale místo toho se musí mluvit o Putinově invazi, kdy ruský návod na válku "pochází z jiného století".







- Ruský soud zamítl odvolání opozičního předáka Alexeje Navalného proti devítiletému trestu odnětí svobody, který si odpykává za údajné rozsáhlé podvody a pohrdání soudem. Navalnyj během soudního jednání pranýřoval prezidenta Vladimira Putina a označil ho za šílence, který na Ukrajině rozpoutal "hloupou válku" založenou na lžích.





- Ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktová uvedla, že od pondělí se vyšetřuje asi 13 000 případů ruských válečných zločinů. Dalších 48 ruských vojáků má podle ní stanout před soudem pro válečné zločiny a ukrajinští představitelé mají k dispozici seznam asi 600 podezřelých, kteří se měli dopustit válečných zločinů.









"Nyní, když Západ zaujal "pozici diktátora", budou naše ekonomické vazby s Čínou růst ještě rychleji. Kromě přímých příjmů do státního rozpočtu je to šance na rozvoj (ruského) Dálného východu a východní Sibiře."Čína podle Lavrova disponuje informačními a komunikačními technologiemi, "které si v ničem nezadají se západními. Velká dohoda zde zajistí oboustranný prospěch".Lavrov uvedl, že Rusko bude spoléhat "pouze na sebe a na země, které se osvědčily jako spolehlivé a "netančí podle hudby nějakého jiného píšťalkáře". Pokud západní země změní názor a navrhnou nějakou formu spolupráce, můžeme se pak rozhodnout.""Nyní se centrum světového vývoje přesunulo do Eurasie. V současné době máme nejrozsáhlejší síť partnerství v euroasijském regionu. Musíme se o ně opřít při dalším rozvoji naší země, jejích dopravních, tranzitních a logistických možností. Jsem přesvědčen, že je to správná cesta.""Naši západní partneři dokázali, a ne poprvé, že nejsou schopni vyjednávat," dodal.""Všechny cíle stanovené prezidentem budou splněny. Jinak tomu ani být nemůže," řekl.uvedl finský ministr zahraničí Pekka Haavisto.Nové bezpečnostní balíky zahrnují "kriticky potřebnou dělostřeleckou munici, systémy pobřežní obrany a tanky a další obrněná vozidla".uvedl generál Mark Milley, předseda sboru náčelníků štábů.Medveděv mimo jiné uvádí, že mírové plány, které navrhují evropské mocnosti, by byly "v pořádku, kdyby šlo o přípravu variant, které nějakým způsobem zohledňují realitu".Nedávné snahy Itálie kritizuje jako "připravené nikoliv diplomaty, ale místními politology, kteří přečetli spoustu provinčních novin a operují pouze s ukrajinskými podvrhy".Odmítá možnost, že by se Ukrajina někdy stala plnoprávným členem Evropské unie - "vědí, že je to lež", protože pro Ukrajinu by byl vstup do EU nebo NATO "příliš nákladný a nebezpečný".Koncept autonomního Donbasu "při jeho zachování v rámci Ukrajiny" Medveděv označuje za "zjevný nesmysl a lacinou projekci". Říká, že "rozhodnutí o svém osudu Donbaská republika přijala s konečnou platností a nebude je možné vrátit zpět".Odmítl také jakoukoli mírovou dohodu zahrnující Krym s tím, že i její předložení na stůl je "ohrožením územní celistvosti (Ruska) a záminkou k rozpoutání plnohodnotné války". V Rusku neexistuje a nikdy nebude existovat politická síla, která by souhlasila byť jen s diskusí o osudu Krymu. Byla by to jen národní zrada"., uvedl španělský premiér Pedro Sanchez během výročního zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu, píše agentura Reuters. Summit NATO se bude konat 28. až 30. června.Ruské úřady opakovaně tvrdí, že vesnice na ruské straně hranice s Ukrajinou byly ostřelovány. Také sousední ruské oblasti Brjansk a Belgorod zvýšily v dubnu stupeň ohrožení terorismem na "žlutý".