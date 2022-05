SIPRI: Svět vstupuje do éry nových nebezpečí, na která není připraven

25. 5. 2022

čas čtení 6 minut

Svět není připraven na dobu, kdy se zhoršování životního prostředí potkává s nárůstem ozbrojených konfliktů, naznačuje nová zpráva Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI), kterou komentuje Ralf Bosen.

Výzkumníci zjistili, že počet ozbrojených mezinárodních konfliktů se od roku 2010 do roku 2020 zdvojnásobil.

Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru vykreslil ve své nejnovější zprávě s názvem "Prostředí míru: bezpečnost v nové éře rizik" rozsáhlý a znepokojivý obrázek.

Nezávislý výzkumný ústav SIPRI, který získal celosvětové uznání za každoroční sledování mezinárodního vývozu zbraní, varuje před celosvětovou mimořádnou situací.

"Komplexní environmentální krize a temný bezpečnostní horizont se navzájem nebezpečným způsobem přikrmují," píší výzkumníci SIPRI. Vykácené lesy, tající ledovce a znečištěné oceány se objevují současně s nárůstem počtu úmrtí souvisejících s konflikty, výdajů na zbraně a rostoucího počtu lidí ohrožených hladem. Další nebezpečí představují pandemie.

Somálsko je příkladem takových souběžných mimořádných událostí. Východoafrická země se potýká s dvouletým suchem, chudobou a útoky teroristické skupiny aš-Šabáb.

Podobné problémy se objevily ve Střední Americe. Neúroda spojená se změnou klimatu se spojila s konflikty a korupcí, což vyvolalo masový exodus do Spojených států.

'Čas jednat je teď'

Bez globálního plánu se svět podle SIPRI "potácí" do těchto vzájemně provázaných nebezpečí.

"Příroda a mír jsou tak úzce propojeny, že poškozování jednoho poškozuje druhé. Ze stejného důvodu vylepšování jednoho vylepšuje druhé," řekl DW ředitel SIPRI Dan Smith. "Je možné jednat - a čas jednat je nyní."

Vydání zprávy se časově shoduje se začátkem devátého výročního Stockholmského fóra o míru a rozvoji a je podle SIPRI budíčkem pro politiky a osoby s rozhodovací pravomocí. Podle SIPRI mnoho vlád nedokázalo rozpoznat hloubku krizí – nebo je dokonce aktivně ignorovalo, což umožnilo jejich zhoršení.

Smith řekl, že některé vlády "by rády jednaly, ale mají jiné priority, které vyžadují čas a pozornost, jako naléhavé záležitosti typu pandemie za poslední dva roky a dnešní válka na Ukrajině."

Klima a konflikty

30 autorů zprávy, čerpající ze zdrojů SIPRI a dalších institutů, dochází k závěru, že ačkoli jsou na tom lidé celkově finančně lépe než bývali, jsou také nejistí v mnoha jiných ohledech. Autoři na 93 stranách popisují důsledky regionálních katastrof a konfliktů v propojeném světě.

Extrémní počasí způsobené změnou klimatu a pandemie koronaviru ohrožují globální dodavatelské řetězce. Konflikty a katastrofy spojené s úrodou způsobily, že zemědělství je nespolehlivé a zemědělci se dostaly do globálních migračních toků. Země, ze kterých farmáři utíkají, se podle SIPRI často také potýkají s vysokou mírou chudoby a špatnou správou věcí veřejných.

SIPRI uvádí, že počet ozbrojených konfliktů mezi státy se od roku 2010 do roku 2020 zdvojnásobil na 56. Zdvojnásobil se také počet uprchlíků a vysídlených lidí po celém světě, který vzrostl na 82,4 milionu.

V roce 2020 došlo také k nárůstu počtu jaderných hlavic ve světě — po mnoha letech poklesu. V roce 2021 světové vojenské výdaje poprvé přesáhly 2 biliony dolarů (1,9 bilionu eur).

Neudržitelné vykořisťování pokračuje

Dokument SIPRI také zkoumá změnu klimatu a poukazuje na řadu střízlivých faktů: Zhruba jednomu ze čtyř druhů hrozí vyhynutí; počty opylujícího hmyzu rychle klesají; kvalita půdy se zhoršuje; a přírodní zdroje jsou nadále využívány na neudržitelné úrovni.

Klimatické změny také vedou k častějším a intenzivnějším extrémním výkyvům počasí. "Pandemie nám jasně ukazuje rizika, která podstupujeme, když se rozhodneme nepřipravovat se," uvedla Margot Wallstromová, bývalá švédská ministryně zahraničí a bývalá evropská komisařka pro životní prostředí, v prohlášení připojeném k vydání zprávy.

"Vzhledem k tomu, že se environmentální a bezpečnostní krize zhoršují, musejí vlády vyhodnotit, jaká rizika před nimi stojí, rozvinout schopnost se s nimi vypořádat a učinit společnost odolnější," řekla Wallstromová, předsedkyně panelu mezinárodních expertů, kteří pomohli řídit řešitele projektu.

Výzkumníci píší, že Jižní Korea poskytuje dobrý příklad toho, jak jednat s předvídavostí. Když začala pandemie COVID-19, Jižní Korea uplatnila poznatky získané během vypuknutí SARS v roce 2002.

Během dosavadních dvou let pandemie se Jižní Koreji většinou podařilo udržet celostátní úmrtnost na úrovni přibližně 10 % úmrtnosti zemí s podobnou velikostí populace. Tím se Jižní Korea také vyhnula mnoha ekonomickým a společenským problémům, s nimiž se potýkaly jiné země.

Výzkumníci SIPRI také nabízejí možné výstupy z globální krize, stejně jako krátkodobá opatření. Nová éra rizik vyžaduje nové způsoby spolupráce k řešení společných hrozeb.

A podle zprávy by rozhodovací procesy všude od OSN po komunální projekty měly vždy zahrnovat lidi, kteří nejvíce pocítí dopad.

Je ale taková rada reálná? Vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu, potenciálu nové železné opony a napětí mezi Čínou a Západem není myšlenka na zlepšení mezinárodní spolupráce jen zbožným přáním?

"Předpokládat, že je něco nemožné, to dělá nemožným," řekl Smith. Navrhl, že vlastní zájem by měl přesvědčit vlády, aby jednaly. Úředníci vědí, že "degradace životního prostředí vytváří – a bude vytvářet – nejistotu," řekl. A to "lze řešit jedině spoluprací," dodal.

"Protože potřebují bezpečnost, potřebují zvrátit zhoršování životního prostředí," řekl Smith. "Mohou to udělat pouze spoluprací, jak uznaly Čína a USA ve svém společném prohlášení o spolupráci v oblasti klimatu na COP26 loni v listopadu v Glasgow."

Jako hlavní ekonomická velmoc může Německo hrát zásadní roli při formování nezbytné změny, řekl Smith. "Německo bylo první zemí, která v Radě bezpečnosti OSN upozornila na souvislosti mezi změnou klimatu a nejistotou." Nyní, řekl, má Německo příležitost "začít s energetickou transformací, která je nejen odstaví od ruských fosilních paliv, ale od fosilních paliv vůbec".

Zdroj v němčině: ZDE

