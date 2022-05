Agrese Ruska na Ukrajině: Ruské úřady na Krymu nařizují nemocnicím odmítat civilní pacienty

29. 5. 2022

- Rusko útočí termobarickými zbraněmi:



Video of Russian Grad and TOS-1A thermobaric MLRS fire on Ukrainian positions.https://t.co/rOZgnQbkdy pic.twitter.com/J39nxY7e31 — Rob Lee (@RALee85) May 28, 2022





- Na poloostrově anektovaném Moskvou v roce 2014 mají zranění ruští vojáci přednost před zraněnými civilisty



Ukrajinské ozbrojené síly obvinily ruské úřady na Krymu, že nařizují nemocnicím odmítat civilní pacienty, aby uvolnily lůžka pro ruské vojáky. V prohlášení na své facebookové stránce ozbrojené síly uvedly, že se také "intenzivně" shromažďuje dárcovská krev.





Podle vládního prohlášení bylo na Ukrajině zraněno nebo zabito více než 682 dětí. Ukrajinská vláda uvedla, že zemřelo 242 dětí a 440 bylo zraněno, a dodalo, že tato čísla nejsou konečná, protože je obtížné potvrdit zprávy v místech aktivních bojů. Nejvíce jich bylo v Doněcku (153), Kyjevě (116) a Charkově (108).

- Ukrajinská poslankyně Kira Rudyk byla v neděli interviewována v britské televizi Sky News. Je členkou územních ozbrojených sil Ukrajiny a součástí skupiny, která by měla pomáhat bránit Kyjev.



Hovořila o pocitu nebezpečí a o tom, jak to nyní v zemi vypadá.



"Můj život jako političky, jako členky odboje, je jiný, než jsem si kdy dokázala představit. Zůstávám doma, stále se mnou bydlí členové odboje, oni se připravují na boje a já s nimi. Učíme se, jak střílet a jak chránit část území.



"Jsme součástí hlavního odboje v Kyjevské oblasti. A někteří lidé odešli do války a někteří členové mého týmu odešli také.



"Doma máme zásoby jídla a vody na měsíc, protože se velmi bojíme, že nebude voda. Říkám si, "nechci umřít špinavá', takže mám všude spoustu vody."







- Rusko pokračuje v dodávkách plynu do Evropy přes Ukrajinu, potvrdil Gazprom.



Ruský producent plynu uvedl, že jeho dodávky přes vstupní bod Sudzha činí 44,1 milionu metrů krychlových, což je více než 43,95 v sobotu.



Toto množství je nižší než dříve v květnu, kdy činilo 95,8 mil. m3 , než Ukrajina kvůli válce zastavila trasu přes Kyjev.



Žádost o dodávky plynu přes další vstupní bod, Sochranovku, byla podle agentury Reuters Ukrajinou zamítnuta.



- Britský týdeník Observer publikoval donedávna anonymně reportáže dvou ukrajinských novinářek. Nyní jsou v bezpečí v Anglii, ale chtějí pokračovat ve své práci.



Dvě ukrajinské novinářky na začátku války v sérii reportáží pro Observer odvážně dokumentovaly hrůzy života v okupovaném Chersonu - od statečného odporu obyvatel města až po hrozící humanitární katastrofu a pohřbívání mrtvých. Nabídly však také pohled na to, jak navzdory tomu všemu obyvatelé zuřivě pokračovali v hledání záblesků radosti: vyprávění o mladých stážistech v nemocnici, kteří měli svatbu; o pití kávy v oblíbené kavárně za hukotu dělostřeleckých úderů. Nechyběly ani scény plné černého humoru. V jedné depeši popisovali, jak se fronta civilistů vysmála skupině ruských vojáků s prázdnýma rukama z řeznictví, protože nebyli nadšeni kvalitou dostupného masa.



Navzdory rostoucímu počtu odcházejících lidí, stupňujícímu se nebezpečí - zejména pro novináře - a tenčícím se zásobám obě novinářky, kterým jekolem padesáti let, neplánovaly opustit své rodné město.



Přestože psaly anonymně, obávaly se, že budou díky svým reportážím identifikováni. Jeden z jejich přátel, Oleh Baturin, byl zadržen a osm dní mučen a bylo mu vyhrožováno zmrzačením a smrtí, a Maxim Negrov, majitel internetových novin Postfactum, byl zatčen a zadržen. Obávaly se také, že v případě osvobození města by mohlo dojít k dalšímu zabíjení ze strany ruských vojáků.



Ale teprve když jim přátelé nabídli místa v autech, rozhodli se odjet. Borisovová v autě se snachou a dítětem a Poliaková s kamarádkou a její kočkou. Jejich manželé a synové zůstali v Chersonu.



"Rozhodla jsem se velmi rychle, během půl dne," řekla Borisovová. "Ne kvůli sobě, spíš kvůli snaše, protože mě syn prosil. Teď s těmi všemi příběhy Buče [o znásilnění] měl velký strach. Říkal: 'Budu klidně spát, až se vy, děvčata, dostanete z Chersonu'". A dodala: "Ta šance se mi naskytla a bylo příliš hloupé ji nevyužít." A tak jsem se rozhodla, že ji využiji.



- Rusko prokázalo, že je připraveno využít globální potravinovou bezpečnost pro své vlastní politické cíle a poté se prezentovat jako rozumný aktér a obvinit Západ z případného neúspěchu, uvádí se v nejnovější zprávě britského ministerstva obrany.



Náměstek ruského ministra zahraničí Andrej Rudenko 25. května prohlásil, že Rusko je připraveno poskytnout humanitární koridor pro plavidla převážející potraviny přes Černé moře výměnou za zrušení sankcí.



Ministr rovněž požádal Ukrajinu o odminování oblasti kolem přístavu Oděsa, aby byl umožněn průjezd lodí. Ukrajina tam rozmístila námořní miny pouze kvůli přetrvávající reálné hrozbě ruských obojživelných útoků z Černého moře.





- Boje o východoukrajinské město Sievierodoněck pokračují, ruské síly v sobotu prováděly útočné operace, uvedl v neděli generální štáb ukrajinských ozbrojených sil.



"Za použití dělostřelectva provedly ruské síly útočné operace v oblasti města Sievierodoněck," uvedl generální štáb v prohlášení na své stránce na Facebooku. "Boje pokračují.



"Nadále existuje hrozba úkolu z území Běloruské republiky raketových a leteckých úderů na ukrajinské infrastrukturní objekty."

