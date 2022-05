Putin má záludný plán, jak vyhrát bitvu o Donbas

27. 5. 2022

Zatímco válka vstoupila do třetího měsíce, ruské síly na východní Ukrajině zahájily totální útoky v oblasti Donbasu, aby obklíčily ukrajinské jednotky a zajistily kontrolu nad celou Luhanskou oblastí, napsal Steve Balestrieri.

Sivěrodoněck, největší město pod ukrajinskou kontrolou v Luhanské oblasti, i města Lysyčansk a Rubižne, se dostala pod intenzivní dělostřeleckou a raketovou palbu ruských sil. Sivěrodoněck (východ) a Lysyčansk (západ) leží na opačných březích řeky Siverskij Doněc. Rusové útočí ze tří stran, aby obklíčili a zlikvidovali ukrajinský odpor.

Ukrajinci nadále zdržují ruský postup

Na začátku války se většina vojenských analytiků domnívala, že Rusko snadno převálcuje ukrajinské síly, neboť má obrovskou přesilu, a zmocní se Donbasu během několika hodin a Charkiva a hlavního města Kyjiva během několika dní. Ale to se ani zdaleka nestalo. Ukrajinská armáda bojovala s Rusy, dokud se jejich útok neocitl na mrtvém bodě.

Cíle války se nyní posunuly k mnohem menším. Pokud by se však Rusku podařilo vyhnat Ukrajince z Luhansku, ruská armáda by to propagovala jako významné, byť velmi nákladné vítězství.

Serhij Gajdaj, guvernér Luhansku, řekl, že tento pás území je poslední oblastí v provincii pod kontrolou Ukrajinců.

"Nepřítel zaměřil své úsilí na provedení ofenzivy s cílem obklíčit Lysyčansk a Sivěrodoněck," řekl Gajdaj.

"Intenzita palby na Sivěrodoněcku se mnohonásobně zvýšila, jednoduše ničí město," dodal v televizním prohlášení, podle nějž ve městě zůstalo 15 000 obyvatel z předválečné populace 100 000.

Zpravodajské hodnocení

Britské ministerstvo obrany vydalo své denní zpravodajské hodnocení a uvedlo, že ruské síly, které se snažily obklíčit ukrajinské jednotky v "Sivěrodoněcké kapse", dosáhly některých malých, lokalizovaných zisků kvůli soustředěné dělostřelecké palbě. Čelili však tuhému ukrajinskému odporu v dobře připravených a zakopaných obranných pozicích. Severní a jižní osa postupu byly odděleny jen 25 km území ovládaného Ukrajinou.

"Dlouhodobá ukrajinská operace společných sil si pravděpodobně zachová účinné velení a kontrolu nad touto frontou," dodávají Britové. "Ruské dobytí Sivěrodoněcké kapsy by znamenalo, že by se celá Luhanská oblast dostala pod ruskou okupaci. I když je tato operace v současnosti hlavním úsilím Ruska, je pouze částí ruského tažení na dobytí Donbasu.

Závěrečné hodnocení britského ministerstva obrany poznamenalo, že "Pokud se frontová linie Donbasu posune dále na západ, prodlouží se tím ruské komunikační linie a pravděpodobně budou ruské síly čelit dalším problémům s logistickým zásobováním. Oba tyto faktory byly hlavní potíží pro invazi od konce února."

Další zprávou je, že Rusové, kteří čelí dalším sankcím ze strany Západu, se při importu obracejí k jiným zdrojům, zejména Číně, aby zmírnili zátěž pro svou kulhající ekonomiku.

Ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že Moskva "vážně zváží", zda vůbec potřebuje obnovit vztahy se Západem.

"Pokud chtějí něco nabídnout v rámci obnovení vztahů, pak vážně zvážíme, zda to budeme potřebovat, nebo ne," řekl s tím, že Moskva by neměla být "závislá na dodávkách čehokoli ze Západu, aby zajistila rozvoj průmyslových odvětví důležitých pro bezpečnost, ekonomiku a sociální sféru naší vlasti".

