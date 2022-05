USA se připravují schválit dodávky pokročilého raketového systému Ukrajině. Mohl by zastavit ničení měst

27. 5. 2022

čas čtení 6 minut

Administrativa se přiklání k odeslání systémů jako součást většího balíku vojenské a bezpečnostní pomoci na Ukrajinu, což by mohlo být oznámeno již příští týden.

Vysocí ukrajinští představitelé, včetně prezidenta Volodymyra Zelenského, v posledních týdnech prosili, aby USA a jejich spojenci poskytli raketový systém Multiple Launch Rocket System neboli MLRS. Zbraňové systémy vyrobené v USA mohou odpálit příval raket na vzdálenost stovky kilometrů – mnohem dále než kterýkoli ze systémů, které již Ukrajina má – což by podle Ukrajinců mohlo být zásadní změnou v jejich válce proti Rusku.

russia uses Heavy Flamethrower System TOS-1 MLRS against our Warriors. They destroy everyone even in the trenches.

But the West still lingers.

We urgently need M270 MLRS or M142 HIMARS to save the lives of #Ukrainian soldiers and stopping the #russian attack.#ArmUkraineNow pic.twitter.com/xLlDrHeNQP