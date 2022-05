Válka na Donbasu se vyvíjí pro Ukrajinu špatně

27. 5. 2022

- Ostřelování v Charkově zesílilo, ukrajinský generál varuje před ruskou převahou v Luhansku

- Ukrajina odrazila v Donbasu 12 ruských útoků. Ruské jednotky střílely na téměř padesát osad v Doněcké a Luhanské oblasti. Usmrceno bylo 26. května devět civilistů a 14 jich bylo zraněno:



- Počet obětí ruského ostřelování v Charkově stoupl na devět mrtvých, včetně pětiměsíčního dítěte



Podle místních úřadů bylo při ruském ostřelování města Charkov na severovýchodě Ukrajiny zabito nejméně devět civilistů a 17 jich bylo zraněno.



Již dříve bylo oznámeno, že v důsledku dnešního ostřelování druhého největšího ukrajinského města zemřelo pět lidí a deset jich bylo zraněno, včetně jednoho dítěte.



Gubernátor Charkovské oblasti Oleh Synehubov informoval o těžkých bojích na severu a severovýchodě města. Řekl: "Nepřítel opět zákeřně útočí na civilní obyvatelstvo a terorizuje je."





- Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba ve čtvrtek řekl, že vojenská situace na východě Ukrajiny je mnohem horší, než se říká.



Kuleba dodal, že Ukrajina stále potřebuje těžké zbraně, aby mohla účinně bojovat proti Rusku.

Řekl, že země potřebuje "zbraně, zbraně a zase zbraně".



Rusko má stále zbraňovou převahu a Ukrajina potřebuje "více těžkých zbraní. Bez nich je nebudeme schopni zatlačit zpět," uvedl v rozhovoru na Twitteru.



Na otázku o mírových jednáních odpověděl:



V okamžiku, kdy Rusko požádá o příměří, bude to znamenat jediné - že Rusko je krok od prohrané války. Rusko nebude žádat o příměří, dokud je v ofenzivě. Ale až požádají o příměří, dvakrát a třikrát si to rozmyslíme, než to rozhodneme.



- Členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) ve čtvrtek důrazně odsoudily Rusko za jeho invazi na Ukrajinu a útoky na zdravotnická zařízení



Na výročním zdravotnickém kongresu WHO byla rezoluce odsuzující Rusko schválena 88 hlasy, 12 hlasů bylo proti. Ruská protirezoluce ke zdravotnické krizi na Ukrajině schválena nebyla.



Ve schválené rezoluci se uvádí, že "co nejdůrazněji odsuzuje" ruskou "vojenskou agresi proti Ukrajině, včetně útoků na zdravotnická zařízení".



Rezoluce rovněž požaduje, aby Rusko "okamžitě zastavilo jakékoli útoky na nemocnice" a další zdravotnická zařízení.



Ukrajinská velvyslankyně Jevhenija Filipenko uvedla, že rezoluce a hlasování "vysílají jasný signál Ruské federaci: zastavte svou válku proti Ukrajině. Zastavte útoky na nemocnice."



- Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov varoval, že dodávky zbraní západními zeměmi na Ukrajinu, které by byly schopny zasáhnout ruské území, by byly "vážným krokem k nepřijatelné eskalaci", uvedla ruská státní tisková agentura Tass.







- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij poděkoval Finsku za podporu při nečekané návštěvě finské premiérky Sanny Marinové.





Neighbours of Russia united. Prime minister Sanna Marin met with president Zelenskyy in Kyiv. 🇺🇦🇫🇮 #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/TGFvws8LvP — Sinikukka Saari (@sinikukka) May 26, 2022

- Antony Blinken, americký ministr zahraničí, prohlásil, že spolupráce Číny s Vladimirem Putinem po jeho invazi na Ukrajinu "vyvolává poplach". Blinken kritizoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga za to, že obhajuje Putinovu "válku s cílem zlikvidovat suverenitu Ukrajiny", a uvedl, že jde o "problematický moment pro celý svět".





Finská vojenská pomoc je "velmi cenná", napsal Zelenskij na Facebooku po jednání s Marinovou a dodal:"Zbraně, politika sankcí a jednota našich partnerů v otázce vstupu Ukrajiny do EU - to je to, co může poskytnout sílu při obraně naší země."Marinová navštívila ukrajinské hlavní město a také města Irpin a Buča, kde ruské jednotky páchaly zvěrstva.Jednání Ruska na Ukrajině označila za "pokus o porušení zásad budování společného evropského domu" a dodala:"To, co se stalo, co Rusko udělalo, je zlomovým bodem pro celou evropskou rodinu a celý svět. Vidíme, že staré uspořádání bylo zničeno a k dřívějším vztahům není návratu."Gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj uvedl, že v ukrajinských rukou nyní zůstává pouhých 5 % území - oproti přibližně 10 % před o něco více než týdnem - a že ukrajinské síly v některých oblastech ustupují.Orwellovský obrat přichází v době, kdy Kreml pokračuje v úsilí o integraci nově obsazených území na jihu Ukrajiny.Běloruské ozbrojené síly již dříve uvedly, že rozmístí jednotky speciálních operací ve třech oblastech u jižní hranice s Ukrajinou. Lukašenko rovněž hovořil o úloze raket ruské výroby při posilování obrany země.Řím v prohlášení po telefonátu uvedl, že dvojice diskutovala o situaci na Ukrajině, o potravinové krizi a jejím dopadu na chudé země. Žádné další podrobnosti o hovoru nebyly uvedeny.Kreml uvedl, že Putin Draghimu sdělil, že Rusko je připraveno významně přispět k řešení mezinárodní potravinové krize, ale pouze v případě, že Západ zruší sankce.Ruský vůdce rovněž uvedl, že Moskva je připravena pokračovat v nepřerušených dodávkách plynu do Itálie, uvedl Kreml.