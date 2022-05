Pozor, aby v Polsku Rusy znásilněným Ukrajinkám nebyl proveden potrat!

Mezitím v Absurdistánu 216:

30. 5. 2022 / Tomasz Oryński

čas čtení 12 minut

Konečně víme, co je zodpovědné za krizi rodin a vysokou míru rozvodovosti v Polsku: jsou to špatné vzorce chování. Jak mají mladí lidé vytvářet stabilní rodiny a vyhýbat se rozvodům, pokud jsou obklopeni takovými chybnými příklady. A ne, nemluvím o členu PiS, šéfovi (dříve) veřejnoprávní TV Jacku Kurskim, který oficiálně zrušil prostřednictvím církve své první manželství (z něhož má děti, které už vyrostly v dospělé, přestože se vyhýbal placení alimentů), aby mohl uzavřít druhý církevní sňatek se svou novou manželkou. Nemluvím o Martě Kaczyńské, dceři zesnulého prezidenta Lecha Kaczyńského, která má tři děti s různými partnery, její děti bývají počati mimo její současné manželství (zatím měla tři manžely). Nemluvím také o velkém počtu rozvedených politiků na pravici (kupodivu je to mnohem méně obvyklé v centru nebo nalevo). Ne, důvodem krize polských rodin je věčně běžící telenovela Odvážný a krásný. Paweł Ozdoba, šéf „Centra pro život a rodinu“ – protipotratové organizace „propagující rodinu jako nerozlučné manželství muže a ženy“, spočítal, že za 34 let vysílání této telenovely v ní z 99 manželství skončilo 42 rozvodem a dalších 17 bylo zrušeno. „Je to kulturní šablona, ​​která otrávila mysl mladé generace,“ říká Ozdoba. Jo, přesně, protože mladá generace je známá sledováním telenovel v televizi během dne!