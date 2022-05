Ted Cruz nedokázal odpovědět, proč k masovému zabíjení dětí dochází jen v USA

27. 5. 2022

čas čtení 1 minuta

Když republikánský senátor Ted Cruz navštívil ve středu vigilii za oběti masakru v Uvalde, utekl z televizního rozhovoru, když se ho zeptal britský reportér, proč dochází k masovému vraždění střelnými zbraněmi jen v USA:

As Sen. Ted Cruz (R-Tex.) attended a vigil Wednesday for the victims of the massacre in Uvalde, Tex., he stormed away from an interview after he was asked by a British journalist why mass shootings happen “only in America.” pic.twitter.com/j7o7d9vfzW — The Washington Post (@washingtonpost) May 26, 2022



Britský reportér Mark Stone, Sky News: Proč se tohle vždycky děje jen ve vaší zemi? Mnoho lidí po celém světě tomu nerozumí. Proč se to děje jen v Americe? Proč je tato americká výjimečnost tak děsná?



Ted Cruz: Je mi líto, že si myslíte, že americká výjimečnost je děsná.



Mark Stone: Tenhle aspekt této výjimečnosti...



Ted Cruze: Vy si tady prosazujete svou politickou agendu. Ať vás Pánbůh miluje.



Mark Stone: Pane senátore, tak to není. Já jen chci porozumět, proč si nemyslíte, že tím problémem jsou střelné zbraně.



Reportérka: Proč je to jen americký problém?



Mark Stone: Je to opravdu jen americký problém, pane senátore.



Reportérka: Pane Cruzi, proč je Amerika jedinou zemí na světě, která čelí tomuto masovému vraždění střelnými zbraněmi?



Mark Stone: Vždyť vy na to neumíte odpovědět! Neumíte na to odpovědět! Proč je to - -



Ted Cruz: Pročpak asi přicházejí lidé z celého světa do Ameriky ? Protože je to nejsvobodnější, nejvíce prosperující, nejbezpečnější země na světě! A přestaňte dělat tady propagandistu!



Reportérka: Proč umírají malé děti ve školách?



Ted Cruz - uteče.









