Kdo vlastně mohl za následky likvidace Heydricha

27. 5. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



Jan Čulík píše rezolutně na základě článku Martina Škabrahy o knize Martina Browna, že likvidace Heydricha byla Benešova akce, kterou si Beneš řešil své politické problémy a která neměla podporu domácího odboje.





Souhlasím s tím, že z historických událostí se nemají stávat mýty a že při jejich připomínání je dobré držet se na zemi, a nepopírám, že připomínání operace Anthropoid se letos mohlo zdát leckomu přehnané. Mně to však pomohlo pochopit, jak mnoho Čechů, zejména členů Sokola, parašutistům pomáhalo, ačkoli věděli, že jim hrozí mučení a smrt. Celá akce by bez domácí podpory nebyla možná. Tím není řečeno, že český odboj to podporoval jako takový. Osudy lidí, kteří parašutistům pomáhali, a pak byli většinou popraveni, celých rodin, jsou výmluvným svědectvím o statečnosti a charakteru.

Následky byly strašlivé a očekávatelné. Můžeme se na nacisty dívat jako na přírodní sílu, třeba zemětřesení, a pak říci generálu Františkovi Moravcovi, který akci Anthropoid vymyslel: kdybyste neudělal to a to, nebylo by zemětřesení. Stejně by se dalo říci i dnes na Ukrajině: tím, že se bráníte, spouštíte zemětřesení a hrůzu. Jenže nacisté ani putinisté nejsou žádnou přírodní silou, ale nesou odpovědnost za své jednání a vede se proti nim válka.

Nechci sám za sebe tvrdit, že považuji likvidaci Heydricha za jednoznačně dobrý nápad. Jistě bych o tom nechtěl rozhodovat. Nicméně heydrichiáda je odpovědnost nacistů. Nacisté se nestali masovými vrahy v důsledku heydrichiády, byly takovými vrahy už dávno předtím. Likvidace jednoho z nejvyšších vůdců nacismu a samého zosobnění nacistické ideologie mohla být a jistě byla mnoha lidem, kteří čelili tyranii nacistů, vzpruhou a motivem k víře, velkou satisfakcí a důvodem k naději – když ne pro sebe, tak pro příští generace.

0