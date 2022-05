Ruská agrese na Ukrajině: ve sklepě Mariupolu nalezeno více než 200 mrtvol

25. 5. 2022

čas čtení 8 minut

- Ve sklepě v Mariupolu bylo nalezeno více než 200 mrtvol



Podle ukrajinského představitele byla v troskách výškového obytného domu v ukrajinském přístavním městě Mariupol objevena těla více než 200 lidí.



Petro Andrjuščenko, poradce starosty Mariupolu Vadyma Bojčenka, uvedl, že dělníci našli těla při kopání ve sklepě pod zřícenou budovou.



Andrjuščenko napsal na Telegram:



Při rozebírání blokád výškové budovy u příměstské benzinové stanice bylo ve sklepě pod blokádami nalezeno asi 200 mrtvých těl ve vysokém stupni rozkladu.



Kvůli odmítnutí místních obyvatel vyzvednout a zabalit těla mrtvých ruské ministerstvo pro mimořádné situace místo opusilo.



Anton Geraščenko, poradce ukrajinského ministerstva vnitra, uvedl, že ruské síly se snažily donutit místní obyvatele, aby mrtvoly vynesli. Když odmítli, místo jednoduše opustili, uvedl.

Podle ukrajinského představitele byla v troskách výškového obytného domu v ukrajinském přístavním městě Mariupol objevena těla více než 200 lidí.Petro Andrjuščenko, poradce starosty Mariupolu Vadyma Bojčenka, uvedl, že dělníci našli těla při kopání ve sklepě pod zřícenou budovou.Andrjuščenko napsal na Telegram:Při rozebírání blokád výškové budovy u příměstské benzinové stanice bylo ve sklepě pod blokádami nalezeno asi 200 mrtvých těl ve vysokém stupni rozkladu.Kvůli odmítnutí místních obyvatel vyzvednout a zabalit těla mrtvých ruské ministerstvo pro mimořádné situace místo opusilo.Anton Geraščenko, poradce ukrajinského ministerstva vnitra, uvedl, že ruské síly se snažily donutit místní obyvatele, aby mrtvoly vynesli. Když odmítli, místo jednoduše opustili, uvedl.

- Ukrajinští vojáci zajatí v závodě Azovstal jsou v "uspokojivých" podmínkách



Ukrajinští vojáci zajatí ruskými silami po tříměsíčním obléhání ocelárny Azovstal jsou podle manželky velitele jednotky drženi v "uspokojivých" podmínkách, a to uprostřed nejistoty ohledně osudu zajatců.



Denys Prokopenko, velitel praporu Azov, mohl krátce zavolat své ženě Kateryně, která rovněž uvedla, že jí bylo sděleno, že zajatci nebyli vystaveni násilí. Nebylo bezprostředně jasné, zda mohl Prokopenko během rozhovoru volně hovořit.

Zelenskij v nočním projevu vyzval k pomoci těžkými zbraněmi



Tři měsíce po ruské invazi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij prohlásil, že země přežila "díky desetitisícům činů všech, kteří brání stát. A to i za cenu desítek tisíc životů ukrajinských mužů a žen, které zabili okupanti".



Ve svém každodenním projevu uvedl, že situace v Donbasu zůstává zoufalá. "Situace v Donbasu je nesmírně obtížná," řekl. "Ve skutečnosti tam byla veškerá síla, kterou ruská armáda ještě má, vržena do útoku. Lyman, Popasna, Severodoněck, Slavjansk - okupanti tam chtějí všechno zničit."



Poté zopakoval potřebu těžkých zbraní:



Proto jsou dodávky těžkých zbraní na Ukrajinu - raketometů, tanků, protilodních a dalších zbraní - nejlepší investicí do udržení stability ve světě a zabránění mnoha vážným krizím, které Rusko stále plánuje nebo už vyprovokovalo.



Nadále pracujeme na tom, aby Ukrajina po této válce dostala spolehlivé bezpečnostní záruky. Zejména byla zřízena mezinárodní poradní skupina pod vedením Jermaka a bývalého generálního tajemníka NATO Rasmussena. Ve skupině budou přední odborníci z oblasti bezpečnosti a obrany, diplomacie. Jejich úkolem je vypracovat takový formát záruk, který bude skutečně fungovat. A to ne na několik měsíců či let, ale po dobu života mnoha generací našich Ukrajinců.





- Gubernátor východoukrajinské Luganské oblasti prohlásil, že situace se tam s postupem ruských vojsk "jen zhoršuje".



"Situace je velmi složitá a bohužel se jen zhoršuje. Zhoršuje se každým dnem a dokonce každou hodinou," řekl gubernátor Sergej Gajdaj. "Ostřelování se stále více stupňuje." Dodal, že Rusové se zaměřují na klíčové město Severodoněck.



"Město je bombardováno letectvem, ostřelováno raketovými systémy s vícenásobným odpalováním, dělostřelectvem, minomety, tanky," řekl. "Jednoduše likvidují Severodoněck ze země."





- Americké ministerstvo financí uvedlo, že neobnoví licenci umožňující Rusku platit dluhy prostřednictvím amerických bank.



Pete Buttigieg, americký ministr dopravy, podpořil program obnovy Ukrajiny ve stylu Marshallova plánu, který pomohl obnovit Evropu po druhé světové válce.



Ukrajinská armáda uvedla, že ruské jednotky v úterý zabily nejméně 14 civilistů a dalších 15 zranily při hromadných útocích ve východní Luhanské a Doněcké oblasti, které jsou ohniskem nejnovější ofenzívy Moskvy, informuje agentura Reuters.





- Ukrajinská prokuratura zahájila vyšetřování válečných zločinů v charkovském parku Gorkého.



Prokurátoři se případu ujali, aby zajistili, že park, který byl za tři měsíce války zasažen asi 50 granáty, bude moci být otevřen, aniž by byla ohrožena veřejnost, a především aby zjistili, zda útoky představují válečný zločin.



Zasažení civilních cílů, civilní infrastruktury, pokusy o zabití civilistů a zničení kulturního dědictví jsou považovány za válečný zločin. K chybě může dojít jednou nebo dvakrát, ale je zaznamenáno 56 zásahů. Nejedná se o náhodu. Jejich cílem byl park," uvedl ukrajinský prokurátor Roman Petrenko.



Útoky na civilní cíle, civilní infrastrukturu, pokusy o zabití civilistů a ničení kulturního dědictví jsou považovány za válečné zločiny. K chybě může dojít jednou nebo dvakrát, ale je zaznamenáno 56 zásahů. Nejedná se o náhodu. Mířili na park," uvedl ukrajinský prokurátor Roman Petrenko.



Střely zasáhly také malé divadlo a zavřenou restauraci v parku. Střepiny dokonce dosáhly a poškodily bronzové sochy dětí rozeseté po parku.





- Samozvaný vůdce Moskvou podporovaného separatistického regionu Doněck uvedl, že ruské a separatistické síly bojují o převzetí plné kontroly nad městem Lyman a že již obsadily jeho polovinu, informovala agentura France-Presse.



Probíhá aktivní fáze osvobozování Krasného Lymanu," uvedl vůdce separatistů Denis Pušilin v prokremelském pořadu Solovjov Live na YouTube.





Rusko se soustředí na zajištění a rozšíření svých zisků ve východním Donbasu, který se nachází v blízkosti hranic a je domovem proruských separatistů, a také na jižním pobřeží.



Samostatně ukrajinská armáda oznámila, že Rusové nyní kontrolují město Svitlodarsk, rovněž v Doněcké oblasti.





- Podle mluvčího ukrajinského ministerstva obrany Oleksandra Motuzyanyka vstoupila ruská vojenská kampaň na Ukrajině do své nejaktivnější fáze. Uvedl, že bitvy, které se vedou na východě Ukrajiny, mohou rozhodnout o osudu země a že ruské síly se nevzdaly pokusů o překročení řeky Siverskij Doněc.



Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že ruská ofenziva v Donbasu je "největší na evropské půdě od druhé světové války". Vyzval spojence, aby "urychlili dodávky zbraní a munice". Britské ministerstvo obrany uvedlo, že Rusko zvýšilo intenzitu svých operací v Donbasu, neboť se snaží obklíčit Severodoněck, Lysčansk a Rubižne s cílem dostat celou Luhanskou oblast pod ruskou okupaci.



Nový průzkum ukázal, že 82 % Ukrajinců se domnívá, že jejich země by v rámci mírové dohody s Ruskem neměla za žádných okolností podepsat žádné ze svých území. Výzkumníci z Kyjevského mezinárodního sociologického institutu zjistili, že pouze 10 % respondentů považuje za přijatelné, aby Ukrajina v zájmu dosažení míru postoupila území.



Turečtí představitelé se ve středu v Ankaře setkají se švédskou a finskou delegací, aby projednali nabídky obou severských zemí do NATO. Finský ministr zahraničí Pekka Haavisto uvedl, že jeho země a Švédsko vyšlou do tureckého hlavního města delegace, aby se pokusily vyřešit svůj nesouhlas s jejich žádostmi o členství ve vojenské alianci. Turecké ministerstvo zahraničí setkání potvrdilo.



- Kanada zakoupila 20 000 dělostřeleckých nábojů standardní munice NATO pro Ukrajinu, aby ji podpořila v obraně proti ruské invazi, uvedla ministryně obrany Anita Anandová.



Munice byla zakoupena z USA za přibližně 98 milionů kanadských dolarů (61 milionů Kč) a brzy bude Ukrajině dodána jako dar.



Lze ji střílet z děl, včetně houfnic M777, které již poslala Kanada.



Anand uvedl, že zásilka vojenské pomoci bude "rozhodující v současném boji Ukrajiny za obranu jejího východního území" a že "již probíhají práce na co nejrychlejším dodání této pomoci na Ukrajinu".





- Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že Budapešť není schopna souhlasit s novými sankcemi navrženými EU, včetně ropného embarga vůči Rusku.



V dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi Orbán uvedl, že je "nepravděpodobné", že by se řešení podařilo nalézt do summitu vedoucích představitelů EU, který se uskuteční příští týden, a že by vedoucí představitelé neměli o této otázce na zasedání jednat.



0