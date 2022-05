Na čem dlouhodobě selhává rozhodování českých vlád

Co se musí stát? Na každém ministerstvu musí vzniknout jeden analytický odbor, který nebude dělat nic jiného než počítat náklady a přínosy opatření a také status quo na základě všech dostupných dat. Stejně jako na Slovensku. Klidně ať se to koordinuje z Úřadu vlády.

Dobu temna by mohla prolomit jednoduchá věc. Stačí aby si jednotliví ministři uvědomili, že jakýkoliv výdaj je nutné obhájit u Ministerstva financí, které z principu blokuje všechno hlava nehlava, kromě toho na čem je jednoznačná politická shoda, jenže takových věcí tolik není.





Pokud by ministr přišel s jasně a dobře udělanou analýzou, jak by daný výdaj mohl pomoci fiskálu ve středním a delším období, tak má mnohem snazší pozici ve vyjednávání. I kdyby odhady byly trochu vychýlené, pořád lepší než stávající stav, kdy se fakticky vše dělá účetně a s ignorocí chování trhů.

Program vlády nikdy nemůže postihnout všechny parametry navrhovaných změn ani všechny budoucí výdaje. Zvlášť v situaci, kdy rozpočty jsou na tom hůř než se očekávalo. Takže ad hoc vyjednávání je vždy na stole a čísla pomůžou.





Přijde vám to jako naivní a nerealistické? Na Slovensku to funguje, populismu to nepředešlo, ale všechna rozhodnutí jsou mnohem transparentnější co to přináší či nepřináší. Analytický tým má každé ministerstvo.