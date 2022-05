Putin "do konce roku skončí v sanatoriu"

25. 5. 2022

Válečný štváč Vladimir Putin bude odeslán do sanatoria do konce roku, předpovídá bývalý šéf MI6, napsal pro britský tabloid Daily Mail Walter Finch.

Vzhledem k přetrvávajícím zvěstem o vážném zdravotním stavu ruského prezidenta by jednou z metod, jak "posunout věci dál" bez nutnosti násilného převratu, bylo umístit ho do dlouhodobé léčebny pro nevyléčitelně nemocné, navrhl bývalý šéf služby MI6 Richard Dearlove.

Různé ruské systémy vládnutí v průběhu staletí byly vždy autokratické a nikdy nebyly navrženy s ohledem na předání moci.

Ale nyní, kdy Rusko čelí vojenskému ponížení a ekonomické katastrofě a vede ho vůdce, o kterém se říká, že trpí řadou život ohrožujících nemocí, se v Kremlu zvažují myšlenky, jak nahradit muže u moci.

"Myslím, že do roku 2023 bude pryč - ale pravděpodobně v sanatoriu, odkud nevyjde jako vůdce Ruska."

"Neříkám, že se nevynoří ze sanatoria, ale už se nevynoří jako vůdce Ruska."

"To je způsob, jak věci posunout dál bez převratu," uzavřel.

V dubnu bylo oznámeno, že Putin trpí rakovinou štítné žlázy a je sledován 24 hodin denně odborným lékařem.

Objev investigativního média Projekt v Rusku blokovaného a nyní fungujícího ze zahraničí - podporuje nedávné teorie, že Putin vyhlásil válku, zatímco trpí zdravotními problémy skrývanými před ruským lidem.

Jedna verze je, že byl léčen steroidy, což vedlo k nafouklému vzhledu kolem obličeje a krku.

A tvrzení podpořil oscarový režisér Oliver Stone, který prozradil, že ruský prezident Vladimir Putin měl rakovinu a že věřil, že ji překonal.

Dearlove označil jako pravděpodobného nástupce Nikolaje Patruševa (70), tajemníka Národní bezpečnostní rady a jednoho z Putinových oblíbených "siloviků", pokud by byl Putin odvezen do sanatoria.

"Zastupování se v tomto scénáři pravděpodobně stane trvalým," dodal. "Ruské vedení nemá žádný plán nástupnictví."

Spekuloval, že se blíží "konec tohoto režimu v Rusku", ale "to neznamená, že zmizí".

"Ekonomika je v háji, sankce během příštích tří až šesti měsíců začnou opravdu bolet, bude velmi vysoká inflace a navíc vojensky je to naprosté fiasko."

Kromě zpráv o rakovině krku existují divoké spekulace, že Putin může trpět Parkinsonovou chorobou, protože byl natočen, jak se mu během setkání s dalšími světovými vůdci nekontrolovatelně třesou ruce a nohy.

Minulý týden byl publikován klip, na kterém Putin bizarně kroutí nohou a zdánlivě zápasí s trhanými pohyby nohy, když se setkal se svým protějškem z Tádžikistánu Emomali Rachmonovem, přičemž pohyby zaznamenal i tádžický lídr.

Bývalý špión MI6 Christopher Steele prohlásil, že Putin ztrácí kontrolu nad mocí kvůli svému churavějícímu zdraví a jak válka na Ukrajině pokračuje, opouští Kreml v "rostoucím nepořádku a chaosu".

Steele, který kdysi působil v Rusku jako agent MI6, uvedl, že devětašedesátiletý Putin musí mít pravidelné přestávky, aby mohl podstoupit lékařskou péči, a že v Moskvě fakticky neexistuje "žádné jasné politické vedení".

Po celém světě je dobře známo, že Putin reagoval na pandemii Covid extrémní paranoiou, umístil světové lídry, s nimiž se setkává, daleko od sebe a vyhýbal se situacím na veřejnosti.

Těžký zdravotní stav by pomohl vysvětlit toto chování, protože by byl v akutním riziku, pokud by chytil Covid.

Přesto to ve výsledku znamenalo, že ruský autokrat byl po většinu dvou let izolován od kontaktu s lidským okolím a vnějším světem, což možná brzdí proces rozhodování.

Dokonce i jeho zarytý zastánce Stone spekuloval v tomto smyslu, že "možná ztratil kontakt – kontakt – s lidmi".

Chirurg Jevgenij Selivanov z moskevské Ústřední klinické nemocnice letěl v posledních letech do černomořského letoviska Soči - jednoho z Putinových preferovaných sídel - řádově v desítkách případů.

Diplomová práce uznávaného lékaře – vyjadřující jeho oblast lékařské odbornosti – nesla název: "Zvláštnosti diagnostiky a chirurgické léčby starších a senilních pacientů s rakovinou štítné žlázy".

Dmitrij Peskov, Putinův mluvčí, opakovaně popřel, že by existovaly nějaké problémy se zdravím diktátora.

