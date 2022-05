Zničená Ukrajina: Ruské použití nelegálních zbraní

25. 5. 2022

Kazetová munice, plošně působící kovové šipky a neřízené bomby v obytných oblastech: Zatímco státní zástupci vyšetřují údajné ruské válečné zločiny na Ukrajině, reportéři Guardianu odhalují důkazy, které objevili na místě, napsali Lorenzo Tondo a Isobel Koshiwová.

Zhruba o půlnoci 1. března 2022 svrhlo ruské letadlo sérii 250 kg bomb ze sovětské éry na Boroďanku severně od Kyjeva. Byly to bomby FAB-250 určené k zasažení vojenských cílů, jako jsou nepřátelská opevnění a bunkry. V tomto klidném městě s 13 000 obyvateli však žádné takové stavby nebyly.

Bomby dopadly na nejméně pět obytných budov a rozdělily je na dvě části. Desítky těl byly nalezeny pod troskami, když se Rusové počátkem dubna stáhli z oblasti Kyjeva a zanechali za sebou gigantické místo činu, na kterém ukrajinští prokurátoři vyšetřující údajné válečné zločiny Ruska a jeho prezidenta Vladimira Putina pracovali celé týdny.

Válečný zločin je porušením válečného práva, což je součást mezinárodního práva stanoveného Haagskými úmluvami z roku 1899 a 1907 a dále definované Ženevskými úmluvami z roku 1949, včetně úmyslného zabíjení válečných zajatců a civilistů, mučení a použití nelegálních zbraní. Guardian navštívil malá města a vesnice severně od Kyjeva srovnané se zemí během ruské okupace a prozkoumal tam nalezené důkazy – stejně jako další materiály od ukrajinských žalobců – o nepřesné munici, jako je FAB-250, kovových šipkách a kazetových bombách, jejichž použití vedlo ke smrti stovek civilistů.

FAB-250

FAB-250 patří mezi bomby, které Rusové nejčastěji používají proti ukrajinským městům v Kyjevské oblasti, jako jsou Buča, Hostomel a Boroďanka. Podle vyšetřovatelů bylo těmito silnými, neřízenými bombami zničeno nejméně osm budov ve městech severně od Kyjeva, což způsobilo stovky mrtvých. FAB-250 je velmi nepřesná gravitační bomba, kterou z velké části využíval bývalý Sovětský svaz ve válce v Afghánistánu a Rusko v Sýrii.

Zdá se, že taktika pocházela přímo z občanské války v Sýrii, do které se Moskva zapojila v roce 2015 na podporu syrského prezidenta Bašára al-Asada. Budovy zničené v Boroďance FAB-250 vykazují úrovně zničení velmi podobné zbořeným budovám v Aleppu.

FAB-250 je volně svrhávána z bombardérů a minimálně svou konstrukcí je určena pro použití proti povrchovému vojenskému opevnění. Ačkoli Rusko tvrdí, že se snaží ničit vojenské cíle, důkazy shromážděné nebo zkontrolované Guardianem během návštěv Buče, Hostomelu a Boroďanka a nezávisle ověřené zbrojními experty ukazují, že tyto bomby byly svrženy na obytné budovy a civilní infrastrukturu.

Kovové šipky

Patologové a koroneři provádějící pitvy na tělech nalezených v masových hrobech v regionu severně od Kyjeva našli drobné kovové šípy zaražené do hlav a hrudi lidí. Nezávislí odborníci na zbraně, kteří zkoumali obrázky kovových šipek nalezených v tělech, potvrdili, že šlo o tzv. fléchettes, protipěchotní zbraň široce používanou během první světové války. (Tzv. kartáčové náboje používané tehdy Brity obsahovaly zpravidla kuličky, nikoliv šipky - pozn. KD.)

Tyto malé kovové šipky jsou obsaženy v polních granátech vystřelených ruským dělostřelectvem na města Buča a Irpiň. Každá střela může obsahovat až 8 000 kusů submunice. Po vystřelení plášť projektilu praskne, když časovaná zápalnice exploduje nad zemí. Šipky, obvykle 3-4 cm dlouhé, se rozptýlí v širokém kuželovitém oblouku o rozměrech 300 x 100 metrů.

Při dopadu na tělo oběti ztratí šipka tuhost a ohne se v hák, zatímco zadní část tvořená čtyřmi stabilizátory se často odlomí a způsobí druhé zranění. Munice není podle mezinárodního práva zakázána, přestože skupiny pro lidská práva dlouho usilovaly o zákaz. Použití nepřesných smrtících zbraní v hustě obydlených civilních oblastech je však porušením humanitárního práva.

Kazetové bomby

Bellingcat, nezisková online žurnalistická platforma zabývající se vyšetřováním válečných zločinů, zkontrolovala některé snímky shromážděné Guardianem a potvrdila přítomnost kazetových bomb ve městech a vesnicích okupovaných Rusy na Ukrajině.

Ruské stažení z oblasti Kyjeva na začátku dubna odhalilo důkazy o kazetové munici – granátech nebo bombách, které uvolňují desítky menších kusů submunice – ve vracích aut, na ulicích a v civilních budovách a mrtvých tělech. Zbraně zakázané ve více než 100 zemích (ale nikoli USA, Rusku nebo na Ukrajině) podle smlouvy z roku 2008 nazvané Úmluva o kazetové munici, byly nasazeny v oblastech bez vojenského personálu a bez vojenské infrastruktury. Rusko opakovaně popírá, že by se zaměřovalo na civilisty, a prohlásilo, že ukrajinská obvinění z válečných zločinů jsou vykonstruovaná.

Submunice v kazetové bombě je navržena tak, aby se uvolnila na širokou oblast, ale ne vždy exploduje, což představuje budoucí riziko pro civilisty.

Vraky desítek aut v Buče a Boroďance, které viděl a vyfotografoval Guardian a zhodnotili odborníci, ukazují charakteristické otvory způsobené submunicí z kazetových bomb používaných ruskou armádou. Použití kazetových bomb a kazetové munice bylo také široce hlášeno v jiných oblastech Ukrajiny. Když 4. dubna tým Lékařů bez hranic (MSF) vstoupil do onkologické nemocnice v Mykolajivu na jihovýchodě Ukrajiny, došlo v těsné blízkosti personálu k několika explozím.

Guardian našel ruskou kazetovou raketu poblíž zemědělské vesnice v Hostomeli a úlomky ocasních stabilizátorů kazetových bomb RBK-500 se submunicí PTAB-1M a kazetovými raketami v dalších městech severně od Kyjeva. Použití kazetových bomb v těchto oblastech bylo tak rozsáhlé, že v některých případech zasáhly a zabily četná zvířata. Kousek od kazetové střely nalezené v Hostomeli jsou na tělech mrtvol dvou koní zřetelné stopy po submunici.

V Boroďance tráví žalobci celé dny exhumací desítek obětí, které během bombardování narychlo pohřbili příbuzní na místních hřbitovech, protože podle úřadů bylo mnoho z nich zabito kazetovými bombami. Koroneři v oblastech severně od Kyjeva potvrdili Guardianu, že našli úlomky kazetové munice zaražené do těl vykopaných v této oblasti. Nálezy jsou utajovány koronery a budou oznámeny do Haagu, kde by mohla být v příštích měsících formalizována obvinění z válečných zločinů spáchaných Ruskem.

Zdroj v angličtině: ZDE

