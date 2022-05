Důkazy, že Rusko krade na Ukrajině pšenici

24. 5. 2022

čas čtení 9 minut

Maxar Technologies: Rusko nakládá na svou loď na Ukrajině ukradenou pšenici

- Nové satelitní snímky ukazují ruské krádeže ukrajinského obilí, informuje CNN a potvrzuje tak tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že potraviny Rusko na Ukrajině postupně krade



Snímky, které pořídila společnost Maxar Technologies, pocházejí z 19. a 21. května. Jsou na nich vidět dvě lodě pro přepravu volně loženého zboží s ruskou vlajkou, které nakládají obilí z obilných sil, u nichž kotví.



Od CNN:



Je těžké s jistotou říci, zda se na lodi nakládá ukradené ukrajinské obilí, ale Ruskem anektovaný Krym sám produkuje jen málo obilí, na rozdíl od zemědělsky bohatých ukrajinských regionů Cherson a Záporoží bezprostředně na severu. Ukrajinští čintielé a zdroje z průmyslu sdělili CNN, že ruské síly v okupovaných oblastech vyprázdnily několik sil a obilí odvezly na jih.



Začátkem tohoto měsíce provedla podobnou misi loď Matroš Pozynič: naložila obilí a vyplula z Černého moře do Středozemního moře. Původně měla se svým nákladem namířeno do Egypta, ale po varování ukrajinských čionitelů, že obilí je kradené, Egypt náklad nepřijal. Byl lodi také zakázán vstup do Bejrútu a nakonec zakotvila v Latákíji v Sýrii, kde Rusko již léta podporuje režim Bašára Asada.



Rusko mezitím zastavilo ukrajinský vývoz z přístavů, čímž vznikla hrozba globální potravinové krize. Vzhledem k tomu, že Ukrajina je předním vývozcem pšenice a dalších potravinářských produktů, zásobování světa je nyní problematické.



"Světové společenství musí Ukrajině pomoci odblokovat námořní přístavy, jinak bude energetická krize následována potravinovou krizí a bude jí čelit mnoho dalších zemí," řekl o víkendu Zelenskij.



- Starosta Charkova oznámil, že město tento týden se obnoví provoz tamějšího metra poté, co byl podzemní systém několik měsíců využíván k ukrytí civilistů.



"Všechny linky budou spuštěny," řekl starosta Ihor Těrechov v televizním projevu s tím, že vlaky nebudou jezdit tak často jako před invazí. "Depo metra bylo během bombardování a ostřelování poškozeno, takže intervaly budou delší."



Obyvatelé druhého největšího krajského města se začali po únorovém útoku Ruska skrývat v metru na kolejích ale činitelé uvedli, že ti, kteří v metru hledali útočiště, byli nyní přemístěni. Přesto mohou lidé v případě potřeby podle Těrechova "využít metro jako protiatomový kryt, zejména podchody metra".



- Oceněný ukrajinský filmař Sergej Loznica uvedl, že plánuje natočit dokumentární film o válce ve své zemi.



Loznitsa, který žije v Litvě, v současné době na filmovém festivalu v Cannes promítá svůj nejnovější film Přírodní dějiny zkázy.



Režisér to dnes řekl agentuře Reuters:



"Od začátku války jsem se na Ukrajinu ještě nevrátil, ale samozřejmě se tam chystám a hodlám natočit film o těch zvěrstvech, která se tam v současné době dějí."



Loznica také obhajoval svůj postoj, že by ruští filmaři neměli být bojkotováni v reakci na válku na Ukrajině:





"Kultura obecně je z definice proti válce - je to něco, co je absolutně proti jakékoli válce."





V roce 2019 hovořily se Sergejem Loznicou Britské listy:









