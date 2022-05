Dlouhý covid: U některých pacientů může způsobit trvalé poškození srdce, plic a ledvin, zjistila studie

24. 5. 2022

Každý osmý pacient hospitalizovaný na covid měl o dva měsíce po prodělání covidu zánět srdce, zjistili vědci



Vědci sledovali zdravotní stav 159 osob hospitalizovaných s covidem v období od května 2020 do března 2021.



Jak se pandemie vyvíjela, ukázalo se, že u některých lidí, kteří měli covid, přetrvávají příznaky - začalo se to nazývat dlouhý covid.



Předchozí studie zjistily že méně než třetina pacientů, kteří mají přetrvávající příznaky covidu po hospitalizaci na tuto nemoc, se po roce cítí plně zotavena. Někteří odborníci varovali, že dlouhý covid by mohl vést k vzniku celé generace postižené invaliditou.



Nyní vědci sledující průběh léčby pacientů, kteří se s na covid léčili v nemocnici. Uvádějí, že nalezli důkazy, že si covid je schopen dlouhodobě poškodit celou řadu orgánů,



Závažnost přetrvávajících příznaků zřejmě souvisí se závažností samotné infekce na covid.



"Dokonce i zdraví a zdatní jedinci mohou utrpět závažnýmcovidovým onemocněním, a aby se tomu předešlo, měli by občané využít nabídky očkování," uvedl profesor Colin Berry z Glasgowské univerzity, který vedl studii CISCO-19 (Cardiac imaging in Sars coronavirus disease-19).



"Naše studie poskytuje objektivní důkazy o abnormalitách jeden až dva měsíce po nákaze a tato zjištění souvisejí s přetrvávajícími příznaky v této době a s pravděpodobností přetrvávajících zdravotních potřeb o rok později," dodal Berry.



V časopise Nature Medicine vědci popisují, jak sledovali zdravotní stav 159 osob hospitalizovaných s covidem v období od května 2020 do března 2021.



Tým provedl řadu kenů a krevních testů po 28-60 dnech od propuštění pacientů s covidem. Pacienti také vyplňovali dotazníky. Výsledky byly porovnány s výsledky kontrolní skupiny 29 osob podobného věku, pohlaví, etnického původu a kardiovaskulárních rizikových faktorů, které covid nedostaly.



Autoři píší, že ve srovnání s kontrolními osobami vykazovali pacienti, kteří byli hospitalizováni s covidem, několik abnormalit srdce, plic a ledvin.



Tým zjistil, že přibližně 13%, tedy každý osmý, z těch, kteří byli hospitalizováni s covidem, onemocnělo myokarditidou neboli zánětem srdce, ve srovnání s pouze jedním nenakaženým z kontrolní skupiny. To vedlo k "nižší kvalitě života, silnějšímu vnímání nemoci, vyšší úzkosti a deprese [a] nižší úrovni fyzické aktivity," uvedl doktor Andrew Morrow, rovněž z University of Glasgow.



Pravděpodobnost výskytu myokarditidy byla vyšší u zdravotnických pracovníků a osob s akutním poškozením ledvin, stejně jako u osob se závažnějším covidovým onemocněním vyžadujícím invazivní ventilaci.



"Tato zjištění posilují význam vakcinačního programu i nových léčebných postupů, které výrazně snížily počet závažných případů covidu-19," uvedl Morrow.



Výsledky také odhalily, že ty osoby, které byly hospitalizovány s covidem, častěji potřebovaly ambulantní sekundární péči nebo byli léčeni na příznaky odpovídající dlouhému covidu, přičemž v této skupině bylo také mnohem více úmrtí a opětovných hospitalizací.



Dr. Betty Ramanová, kardioložka a odbornice na dlouhý covid na Oxfordské univerzitě, která se na tomto výzkumu nepodílela, uvedla, že studie poskytuje důležité poznatky o prevalenci klinicky zaznamenané myokarditidy a její souvislosti s trvalými příznaky u osob hospitalizovaných s covidem na počátku pandemie.



Ramanová však poznamenal, že přítomnost přetrvávajícího zánětu srdce nebyla zkoumána později, jen málo účastníků bylo očkováno a je nepravděpodobné, že by se jednalo o varianty z linie omikron, které dnes převládají.





"Současné odhady výskytu myokarditidy po novějších variantách Sars-CoV-2 v postvakcinační éře se mohou lišit od této studie vzhledem k nižšímu riziku hospitalizací a závažného onemocnění, které lze přičíst rozdílům ve variantách a účincích vakcíny," uvedla.



