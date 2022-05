Australské volby: Zvítězili labouristé, ekologičtí nezávislí a zelení

21. 5. 2022

Po téměř deseti letech prohrála konzervativní vláda



Labouristická strana Anthonyho Albanese porazila vládnoucí koalici, ale možná nebude mít dostatek hlasů pro vytvoření většinové vlády



Vítězství labouristů a výrazné zisky zelených a nezávislých kandidátů





Australská pravicová koaliční vláda přišla po téměř deseti letech o moc a sobotní volby ukázaly prudký posun k progresivním stranám, který vyústí ve vládu labouristů pod vedením Anthonyho Albaneseho - ten však může potřebovat podporu nezávislých nebo zelených, kteří se zaměřují na klima.

Zatímco liberálně-národní koalice přišla o křesla ve prospěch labouristů, nezávislých a zelených, opoziční labouristé se sami k moci nedostali a po zastavení sčítání hlasů o půlnoci na sobotu získali pouze 31,8 % primárních hlasů. Nebylo zřejmé, že by mohla Labouristická strana získat většinu křesel, aby si mohla připsat vítězství - které by bylo její první od roku 2007.



Novým premiérem se stane lídr labouristů Anthony Albanese, ale teprve se ukáže, zda bude potřebovat podporu nezávislých poslanců nebo poslanců menších stran, kteří mohli získat až 16 křesel mezi sebou.



Největším překvapením večera byl prudký nárůst podporyzZelených. Do sobotního večera byla tato strana, která se snažila získat více než jedno křeslo, které získala poprvé před více než deseti lety, na cestě získat až tři další, všechny v progresivních oblastech Brisbane. Zdálo se také, že zvýší svou sílu v horní komoře parlamentu, v Senátu, který může mít také vzácnou progresivní většinu složenou z labouristů, zelených a bývalého kapitána australské ragbyové unie a ekologického aktivisty Davida Pococka, který je na nejlepší cestě získat jedno ze dvou senátorských křesel v australském teritoriu hlavního města.



Ačkoli se obě hlavní strany během kampaně snažily nepůsobit v otázce opatření v oblasti klimatu příliš ambiciózně, zdá se, že dědictví nedávných přírodních katastrof v několika státech, včetně smrtících požárů buše a záplav, u mnoha voličů vyvolalo odezvu.



Cíl labouristů snížit emise do roku 2030 o 43 % byl ambicióznější než cíl koalice snížit emise o 26-28 %, ale nižší, než požadovali nezávislí a Zelení, a nižší, než je podle vědců potřeba.



Nicméně při vyhlášení vítězství v sobotu večer Albanese prohlásil, že "společně můžeme ukončit klimatické války", a uvedl, že Austrálie se může stát "supervelmocí v oblasti obnovitelných zdrojů energie".



Zdálo se, že Morrisonova koalice ztratila několik křesel ve prospěch nezávislých - kandidátů, kteří kandidují na tradičně bezpečných místech Liberální strany ve středu města na základě silné platformy pro boj proti klimatickým změnám a někteří z nich jsou podporováni značnými finančními prostředky organizace Climate 200.



Mnozí z nich přijali barvu "teal", čímž se přihlásili k tradiční liberální modré a zároveň k zelené barvě, a dosáhli dobrých výsledků v křeslech v bohatých částech Melbourne a Sydney.



První výsledky naznačovaly, že hnutí nezávislých v barvě teal by mohlo vládě vzít až pět křesel, čímž by proťalo cestu umírněnou frakcí Liberální strany.



Albanese, který se během kampaně hodně zmiňoval o své výchově jako dítěte svobodné matky, které vyrůstalo v obecních bytech v Sydney, je stranickou stálicí z levicové frakce labouristů, i když není levicový extremista.



Zahraniční politika a role Austrálie v Tichomoří se v kampani také výrazně projevily poté, co Šalamounovy ostrovy podepsaly koncem dubna bezpečnostní pakt s Čínou.



Labouristé se tohoto vývoje chopili a snažili se ho spojit s hněvem tichomořských národů nad pověstí Austrálie jako opozdilce v oblasti klimatických opatření, který vznikl během Morrisonova působení v čele země.





Očekává se, že Albanese rychle složí přísahu jako premiér a v úterý odcestuje do Tokia, kde se setká s americkým prezidentem Joem Bidenem, indickým premiérem Naréndrou Módím a japonským premiérem Fumiem Kišidou.



