Syrští experti na barelové bomby jsou v Rusku, mají pomáhat Putinovi v bourání civilních oblastí na Ukrajině

22. 5. 2022

čas čtení 4 minuty



S Putinovými silami spolupracuje více než 50 syrských specialistů na shazování barelových bomb z vrtulníků

Technici spojovaní s nechvalně proslulými barelovými bombami syrské armády, které způsobily zkázu na velké části území země, byli vysláni do Ruska, aby pomohli potenciálně připravit podobnou kampaň ve válce na Ukrajině, domnívají se evropští představitelé.

Podle zpravodajských důstojníků je v Rusku již několik týdnů více než 50 specialistů, kteří mají bohaté zkušenosti s výrobou a dodávkou této surové výbušniny, a pracují společně s představiteli armády Vladimira Putina.

Jejich příjezd je chápán jako jeden z faktorů, který stojí za varováním USA a Evropy, že ruská armáda se možná připravuje na použití chemických zbraní.

Barelové bomby - surové výbušniny umístěné sudu a shazované z vrtulníků - byly používány s ničivým účinkem po celou dobu syrské války. Režim byl také pravidelně obviňován z plnění kanistrů chlórem a jejich shazování na města ovládaná opozicí, což způsobilo stovky mrtvých a vyvolalo všeobecný poplach.





Protiasadovská opozice neměla žádné protiletadlové zbraně, a tak měla jen málo možností, jak čelit vzdušné převaze syrské armády, která byla významným faktorem, že režim po deseti letech války získal zpět některé části země.





Situace je však zcela odlišná na Ukrajině, kde ukrajinské jednotky vyzbrojené smrtícími raketami země-vzduch mohou sestřelovat ruské stíhačky a vrtulníky, zdržovat postup a vystavovat pozemní síly zničující dělostřelecké palbě.





"To je pravděpodobně důvod, proč jsme je neviděli překročit hranice," řekl jeden evropský činitel. "Víme, že kapacity tam jsou, ale pokud je použijí, prohrají; budeme vědět, kdo to udělal, a pravděpodobně budou stejně zabiti."





Specialisté na barelové bomby byli v čele sil, které syrská vláda vyslala do Ruska, aby podpořila Putina.





Činitelé se domnívají, že 800 až 1 000 syrských vojáků se dosud dobrovolně přihlásilo k cestě do Ruska, kde jim Kreml slíbil plat ve výši 1 500 až 4 000 dolarů, což je až dvacetinásobek částky, kterou by dostávali v Sýrii, kde hospodářský kolaps zpustošil hodnotu místní měny.





Syrská vláda zřídila čtyři hlavní náborová střediska pro válku na Ukrajině, a to v Damašku, Latákíji, Hamá a Homsu. Rekruti jsou nasazováni na základě smlouvy s ruskou soukromou vojenskou organizací Wagner Group, která hraje hlavní roli při najímání žoldnéřů na podporu ruských zahraničních vojenských dobrodružství.





Wagner Group se významně angažuje v Libyi a ve východní Sýrii, kde podporuje ruské zájmy. Na začátku roku 2018 se její jednotky zapojily do brutální bitvy s americkými a kurdskými silami v syrské provincii Dajr Azzúr, při níž bylo zabito více než 140 žoldnéřů, převážně americkým dělostřelectvem. Evropští představitelé tvrdí, že ruská vláda dala k útoku zelenou.





Jednotky Wagner Group byly mezi prvními nasazenými na Ukrajině a jsou obviňovány ze spáchání zvěrstev v Buče, kde bylo počátkem dubna během několika dní zmasakrováno až 1 000 lidí.





Koncem dubna ukrajinská vláda tvrdila, že ve městě Popasna bylo zabito až 25 libyjských nebo syrských bojovníků, ačkoli to popřeli jak syrští představitelé, tak členové opozice.





"Ptal jsem se na to svého strýce," řekl příbuzný, který si nepřál být jmenován. "Řekl, že to nejsou oni, ale že to mohou být Libyjci. Trvá na tom, že ani jeden z nich nepřekročil hranice."





Předpokládá se, že Wagner Group nasadila na Ukrajině až 500 mužů jako průzkumné prvky. Mnozí z nich byli dopraveni letecky z konfliktů v Africe.

0