Jak se Florida stává orbánovským Maďarskem

19. 5. 2022

čas čtení 8 minut

"Možná se Florida stává naším americkým Maďarskem," uvažoval minulý měsíc konzervativní komentátor Rod Dreher ve svém sloupku, v němž chválil Maďarsko za to, že připravuje cestu americkým konzervativcům, kteří chtějí potlačit práva LGBTQ. Dreher je vedoucím redaktorem časopisu American Conservative a otevřeným obdivovatelem maďarského premiéra Viktora Orbána - a to do té míry, že se usadil v Budapešti a vžil se mezi tamní provládní inteligenci, píše Washington Post. "Možná se Florida stává naším americkým Maďarskem," uvažoval minulý měsíc konzervativní komentátor Rod Dreher ve svém sloupku, v němž chválil Maďarsko za to, že připravuje cestu americkým konzervativcům, kteří chtějí potlačit práva LGBTQ. Dreher je vedoucím redaktorem časopisu American Conservative a otevřeným obdivovatelem maďarského premiéra Viktora Orbána - a to do té míry, že se usadil v Budapešti a vžil se mezi tamní provládní inteligenci,





Podle Drehera Florida - pod vedením republikánského guvernéra Rona DeSantise - přitahuje vlivné americké konzervativce, kteří se touží usadit ve státě, jehož tvář soustavně přetváří jeden z nejambicióznějších zvolených politiků v zemi. Podle jeho narativu je to tam podobně jako v maďarské metropoli, která se proměnila v oblíbené shromaždiště pravicových odborníků a intelektuálů a tento týden bude hostí evropské zasedání americké Konzervativní politické akční konference.



Sbližování je mnohem hlubší. Orbán, který je v Maďarsku u moci od roku 2010 a nedávno znovu vyhrál volby, je americkými konzervativci zbožňován jako vůdce, který ve své zemi dosáhl politických i kulturních vítězství. Orbán stojí v čele "křesťanské demokracie", neliberálního státu, kde vládnou "tradiční" hodnoty a kde jsou liberální odpůrci odsunuti na vedlejší kolej nebo vyřazeni z klíčových institucí.



DeSantis, ať už vědomě, nebo ne, je průkopníkem "amerického orbánismu", napsal Zach Beauchamp z Voxu.



Zákon státu Florida, který DeSantis podepsal v březnu a který kritici nazvali zákonem "Nikdy neříkej gay", zakazuje výuku nebo diskusi o otázkách LGBTQ pro děti až do třetí třídy. Odpůrci se obávají, že jeho vágní znění otevře dveře houfu žalob ze strany rodičů kvůli jakékoli diskusi o sexu a o genderu a bude mít ve školách mrazivý účinek. Floridský guvernér však prohlásil, že tím zasadil ránu "levicové genderové ideologii".



Orbán zašel ještě dál, a to jako první. V roce 2020 zakázal adopce stejnopohlavními páry - které jsou od roku 2017 legální ve všech státech USA - a znemožnil transsexuálům legálně změnit pohlaví. V loňském roce jeho vláda přijala zákon, který zakazuje sdílení materiálů s nezletilými, který je považován za propagaci homosexuality nebo změny pohlaví. Obsahoval také ustanovení omezující vzdělávání o homosexualitě a zavádějící vyhledávací registr usvědčených pedofilů. Tato legislativa vyvolala bouři kritiky i jinde v Evropské unii a uvrhla Maďarsko do pomalu se vlekoucího střetu s jeho západními partnery z Evropské unie.



"Tento zákon staví homosexualitu a změnu pohlaví na roveň pornografii," řekla loni po přijetí zákona předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Tento zákon využívá ochranu dětí, k níž jsme všichni zavázáni, jako záminku k tvrdé diskriminaci lidí kvůli jejich sexuální orientaci. Tento zákon je ostudný."



Přesto se zdá, že alespoň nepřímo inspiroval zákonodárce na Floridě. Na dubnovém panelu v Budapešti Dreher naznačil, že floridský zákon byl "částečně vytvořen podle vzoru toho, co Maďarsko udělalo loni v létě". Aby ospravedlnili zavedení ideologické kontroly nad vzděláváním, vykouzlili si zastánci floridského zákona, podobně jako Orbán a jeho spojenci, svět, kde pedofilové se snaží zmanipulovat a znásilňovat školní děti.



Když byl DeSantis kritizován vlivnými činiteli - především společností Disney, která patří mezi největší soukromé zaměstnavatele na Floridě - vydal se cestou konfrontace. Jeho vláda přijala další zákon, kterým potrestala vedení společnosti Disney za to, že se ozvalo, tím, že přistoupila ke zrušení zvláštní jurisdikce, která společnosti umožňovala zachovat si vlastní regulační a daňové předpisy v obrovské části centrální Floridy, kde provozuje Disney World.



Jak Beauchamp poznamenal, tento přístup je mnohem častěji používán v Maďarsku za vlády Viktora Orbána, který využil státní moci k tomu, aby zbavil kritické podnikatele zakázek, a vybudoval systém, v němž je pro velké obchodní zájmy výhodné podporovat vládnoucí stranu.



Mnozí republikánští politici výslovně prohlašují, že vedou boj proti tyranské liberální ortodoxii, která ovládá americkou kulturu, proti všudypřítomnému establishmentu podporovanému vzdělávacím systémem, tradičními sdělovacími prostředky a korporátními giganty. Útočí prostřednictvím nových zákonů prosazovaných republikánskými státními zákonodárci, které se, jako v případě jiného zákona podepsaného DeSantisem, snaží zakazoavt projevy na veřejných školách a pracovištích týkající se genderu a rasy.



"DeSantis, který si vybudoval pověst bojovníka a který usiluje o prezidentský úřad, postupně sestavil politický program, který silně připomíná Orbánův vládní étos, v němž údajná existenční hrozba ze strany levice ospravedlňuje agresivní použití státní moci proti nepřátelům pravice," napsal Beauchamp.



Orbánovi jde v konečném důsledku o politickou konsolidaci a aktivizaci oddané pravicové základny. "Tento nebezpečný svět nacionalistické rétoriky vytváří 'zasvěcence' a 'outsidery', kteří posilují svou podporu vymýšlením imaginárních hrozeb pro národ," napsal loni Graeme Reid, ředitel programu Human Rights Watch pro práva LGBT. "V Maďarsku jsou migranti očerňováni jako domnělý démon zvenčí, příslušníci menšiny LGBT jsou považováni jak za vnitřní hrozbu, tak i za cizí vliv."



Maďarsko není v omezování ochrany LGBTQ komunity osamocené, zejména v bývalém komunistickém světě. Orbán se však staví do role předního zastánce "rodinných hodnot" v Evropě a staví se proti modernímu liberalismu, který podle jeho rétoriky podkopává tradiční rodinu a vede k tomu, že v době jeho nástupu k moci vykazovala jeho země jednu z nejnižších porodností v Evropě.



"Maďarsko se musí bránit, protože západní levice útočí," řekl Orbán loni v září na summitu o demografii v Budapešti. "Snaží se relativizovat pojem rodiny. Jejími nástroji k tomu jsou genderová ideologie a LGBTQ lobby, které útočí na naše děti."



Jeho tvrzení zopakoval i bývalý americký viceprezident Mike Pence, jeden z řečníků konference. "Vidíme krizi, která nás sem dnes přivádí, krizi, která zasahuje samotné srdce civilizace," řekl Pence na shromáždění. "Eroze nukleární rodiny se vyznačuje klesajícím počtem sňatků, rostoucí rozvodovostí, rozšířenými potraty a prudce klesající porodností." (Pence tehdy přesně předpověděl, že pravicová většina Nejvyššího soudu USA bude brzy usilovat o zrušení ochrany potratů).



Američtí pravičáci jásají nad Orbánovou politikou, která má zvýšit porodnost a zároveň omezit imigraci. Orbán vydává asi 5 % hrubého domácího produktu Maďarska na programy motivující rodiny k tomu, aby měly děti. Patří mezi ně osvobození od daně z příjmu pro matky se třemi dětmi, štědré půjčky pro manželské páry, které chtějí mít děti ihned, a znárodněný program oplodnění in vitro od žen mladších 40 let (ačkoli pro lesbičky není).





Přesto je bez ohledu na deset let Orbánova úsilí míra porodnosti v Maďarsku stále pod úrovní potřebnou k udržení konstantního počtu obyvatel. Podle průzkumu OSN by počet obyvatel Maďarska mohl do roku 2035 klesnout pod 9 milionů. Jedním z hlavních faktorů demografického poklesu Maďarska je masová emigrace statisíců Maďarů během posledního desetiletí Orbánovy vlády.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0