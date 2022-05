Trumpa a jeho spolupracovníky čekají kvůli ministerstvu spravedlnosti těžké časy

20. 5. 2022

Od New Yorku až po Washington, DC, spolupracovníci bývalého prezidenta Donalda Trumpa pocítili palčivost nových aktivit ministerstva spravedlnosti, upozornil C. Ryan Barber.

V Brooklynu federální velká porota předložila další obvinění Thomasu Barrackovi, někdejšímu předsedovi Trumpova inauguračního výboru, kterého prokurátoři původně loni obvinili z tajného lobbování ve prospěch Spojených arabských emirátů.

Mezitím v hlavním městě podalo ministerstvo spravedlnosti občanskoprávní žalobu na kasinového magnáta a neformálního Trumpova poradce Steva Wynna s tím, že by se měl zaregistrovat jako zahraniční agent v souvislosti se svými minulými snahami získat diplomatickou přízeň pro Čínu.

A pak přišlo odhalení s širším dominovým efektem: Poslanec Bennie Thompson, předseda sněmovního výboru vyšetřujícího útok na Kapitol z 6. ledna 2021, potvrdil zprávu New York Times, že ministerstvo spravedlnosti požádalo o přepisy rozhovorů, které kongresový panel šetřil již měsíce.

Žádost ministerstva spravedlnosti znamenala dosud nejjasnější signál o rozsahu jeho rozšiřujícího se vyšetřování útoku na Kapitol. Více než rok po povstání úřady v souvislosti s 6. lednem zatkly více než 800 lidí, většinu z nich obvinili z toho, že ten den vnikli na půdu Kapitolu s protrumpovským davem.

Ale žádost o přepisy – v kombinaci s kontrolou financování Trumpova shromáždění, které bezprostředně předcházelo útoku na Capitol – signalizovalo, že ministerstvo spravedlnosti se propracovává do vnitřních kruhů na orbitě bývalého prezidenta.

Norm Eisen, který sloužil jako poradce sněmovních Demokratů při prvním Trumpově impeachmentu koncem roku 2019 a začátkem roku 2020, popsal řetězec nedávného vývoje jako "blikající neonové šipky směřující k Trumpovi".

"Dlouho jsem zastával názor, že ministerstvo spravedlnosti začalo 6. ledna obracet své vyšetřování směrem k nadřízeným, včetně Donalda Trumpa. Takže skutečnost, že ministerstvo spravedlnosti nyní hledá tyto přepisy, je ve skutečnosti další známkou právního nebezpečí," řekl Insideru Eisen, bývalý etický úředník Obamova Bílého domu, nyní v Brookings Institution.

"Žádost o tento přepis ukazuje, že provádějí kompletní kontrolu," dodal. "Když to dáte dohromady s ostatními ukazateli, je to pro bývalého prezidenta skutečně špatná zpráva."

I když potvrdil žádost ministerstva spravedlnosti, Thompson v úterý řekl, že sněmovní panel nepředá svůj "pracovní produkt", ale může úředníkům ministerstva spravedlnosti umožnit přezkoumat přepisy v kancelářích výboru.

"Chápu, že chtějí mít přístup k našemu pracovnímu produktu. A my jsme jim řekli, ne, nikomu to nedáváme," řekl Thompson novinářům.

Trumpovi spojenci v problémech

V úterý federální žalobci v dodatečné obžalobě tvrdili, že Barrack, miliardář, který shromažďuje peníze pro Trumpa, usiloval o investice od dvojice suverénních investičních fondů Spojených arabských emirátů, když nezákonně lobboval u Trumpovy administrativy.

V roce 2017 obdržela investiční firma Barrack kapitálové závazky v celkové výši 374 milionů USD od dvou fondů SAE, podle dodatečné obžaloby podané u amerického okresního soudu pro východní obvod New Yorku.

Barrack při prvním obvinění v loňském roce odmítl vinu a koncem tohoto roku by měl stanout před soudem.

"Samozřejmě, že to nebude jen Barrack, kdo bude souzen. Jsou to praktiky z Trumpových let, Trumpovi kumpáni obchodující s jejich blízkostí a přístupem k prezidentovi a lidem kolem něj," řekl Eisen Insideru. "Barrack jen následoval model monetizace prezidentského úřadu, který Trump ustanovil."

Ke konci dne čelil další člen Trumpovy orbity novým obviněním z využívání přístupu Bílého domu k lobování za cizí mocnosti.

V občanskoprávní žalobě ministerstvo spravedlnosti tvrdilo, že Wynn, bývalý generální ředitel Wynn Resorts, by se měl zaregistrovat jako lobbista v souvislosti se svou snahou přesvědčit americké úředníky, aby deportovali čínského obchodníka z New Yorku Kuo Wen-kueje do Číny, kde ho úřady považují za uprchlého.

Žaloba se snaží donutit Wynna, aby se identifikoval jako lobbista podle zákona o registraci zahraničních agentů neboli FARA, desetiletí starého zákona, který vyžaduje zveřejňování politických aktivit zahraničních mocností. Podle žaloby se Wynn v létě při večeři a po telefonu obrátil přímo na Trumpa 2017 a několikrát diskutoval s bývalým prezidentem a představiteli Bílého domu, veden touhou chránit své obchodní zájmy v Macau.

"Tam, kde cizí vláda používá Američana jako svého agenta k ovlivňování politických rozhodnutí ve Spojených státech, dává FARA americkému lidu právo to vědět," řekl Matthew Olsen, senátem potvrzený šéf oddělení národní bezpečnosti ministerstva spravedlnosti.

Olson při oznámení žaloby uvedl, že jde o první kladnou občanskou žalobu podanou v rámci FARA za více než tři desetiletí. Žaloba podtrhla zesílené vymáhání zákona, který byl po desetiletí z velké části nevymáhán, ministerstvem spravedlnosti, dokud jej zvláštní právník Robert Mueller III nevrátil na výsluní díky prominentním stíháním bývalého předsedy Trumpovy kampaně Paula Manaforta a dalších členů Trumpovy orbity.

