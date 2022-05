Globální oteplování omezuje lidem spánek na celém světě, zjistila studie

21. 5. 2022

Dobrý spánek je pro zdraví a pohodu zásadní. Globální oteplování však zvyšuje noční teploty ještě rychleji než ve dne, což ztěžuje spánek. Analýza odhalila, že průměrný obyvatel světa již přichází o 44 hodin spánku ročně, což vede k 11 nocím s méně než sedmi hodinami spánku, což je standardní měřítko dostatečného spánku.





Ztráta spánku se bude s dalším oteplováním planety dále zvyšovat, ale některé skupiny postihuje mnohem více než jiné. Ztráta spánku za jeden stupeň oteplení je přibližně o čtvrtinu vyšší u žen než u mužů, dvakrát vyšší u osob starších 65 let a třikrát vyšší u osob v méně bohatých zemích. Výzkumníci použili údaje z náramků pro sledování spánku, které používalo 47 000 lidí během 7 milionů nocí a v 68 zemích.



Předchozí studie ukázaly, že zvyšující se teploty poškozují zdraví, včetně zvýšeného počtu infarktů, sebevražd a psychických krizí, nehod a úrazů, a také snižují pracovní schopnost.



Vědci uvedli, že jejich studie naznačuje, že narušený spánek může být klíčovým mechanismem, kterým horko způsobuje tyto zdravotní dopady. Znepokojující je, že podle vědců jejich údaje neprokázaly žádné známky toho, že by se lidé dokázali adaptovat na teplejší noci.



"Pro většinu z nás je spánek velmi známou součástí naší každodenní rutiny; spánkem trávíme téměř třetinu života," uvedl Kelton Minor z Kodaňské univerzity v Dánsku, který výzkum vedl. "Ale stále více lidí v mnoha zemích světa nespí dostatečně."



"V této studii přinášíme první důkaz v celoplanetárním měřítku, že vyšší než průměrné teploty narušují lidský spánek," dodal.



Minor uvedl, že spánek zkrácený kvůli teplejším nocím ovlivňuje obrovské populace. Uvedl, že například noc s teplotou nad 25 °C ve městě s milionem obyvatel by měla za následek, že 46 000 lidí navíc by trpělo kratším spánkem. "A pokud se podíváte na vlnu veder, která právě probíhá v Indii a Pákistánu, mluvíme o miliardách osob vystavených podmínkám, které by vedly ke značnému úbytku spánku," řekl Minor.



Studie zveřejněná v časopise One Earth analyzovala údaje o spánku a venkovním počasí shromážděné v letech 2015 až 2017 a zjistila, že vyšší teploty zkracují spánek tím, že oddalují jeho nástup. Tělo lidí se musí každou noc při usínání ochladit, ale to je obtížnější, když je tepleji.



Ženy mohou být ovlivněny více, protože jejich tělo se při usínání obvykle ochlazuje rychleji než tělo mužů. Ženy mají také v průměru větší množství podkožního tuku, což zpomaluje ochlazování. Je známo, že starší lidé spí v noci méně a hůře regulují tělesnou teplotu. Lidé v chudších zemích mohou přicházet o více spánku, protože mají menší přístup k chladicím prvkům, jako jsou okenice, ventilátory a klimatizace.



Výzkumníci zjistili, že vliv teplejších nocí na spánek se projevuje ve všech zemích, ať už mají přirozeně chladnější nebo teplejší podnebí, přičemž dopad je zřejmý, když noční teploty stoupnou nad 10C.



"Znepokojující je, že jsme také našli důkazy o tom, že u lidí, kteří již žijí v teplejším podnebí, dochází k většímu narušení spánku na každý stupeň zvýšení teploty," uvedl Minor. "Očekávali jsme, že tito jedinci budou lépe přizpůsobeni." Podle údajů lidé nedoháněli zameškaný spánek v pozdější době.



Minor uvedl, že výzkum má důležité důsledky pro tvůrce politických strategií, kteří musí zajistit, aby města, obce a budovy byly dobře přizpůsobeny teplu, aby se snížily zdravotní dopady rostoucích teplot. Oficiální poradci britské vlády v roce 2021 varovali, že se jí nedaří chránit lidi před rychle rostoucími riziky klimatické krize, zejména před vlnami veder.





Údaje použité ve studii pocházely převážně z bohatších zemí, i když zahrnovaly i údaje z Indie, Číny, Kolumbie a Jihoafrické republiky. Náramky také obvykle nosili lidé méně náchylní k narušení spánku vyššími teplotami, například bohatší muži středního věku.



"Lidé s nižšími příjmy jsou v údajích zastoupeni nedostatečně a my jsme v tomto ohledu velmi transparentní," řekl Minor. Podle něj je zapotřebí dalšího výzkumu, zejména v místech, která již patří k nejteplejším na světě, jako jsou velké části Afriky, Střední Ameriky a Blízkého východu. Výzkum nedokázal posoudit kvalitu spánku, například různé fáze spánku, ale nedošlo ke změně v počtu probuzení během noci.



Minor uvedl, že cesta, kterou si svět zvolil, pokud jde o to, jak se planeta zahřívá, bude mít důsledky pro spánek všech lidí.





"Naše kolektivní rozhodnutí bude mít cenu, pokud jde o spánek."







