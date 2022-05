Ruský voják požádal ukrajinskou vdovu během prvního soudního procesu s válečnými zločinci o odpuštění

19. 5. 2022

Vadim Šišimarin, jednadvacetiletý velitel tanku, se přiznal k vraždě neozbrojeného dvaašedesátiletého civilisty



⚡️At today's court hearing, #Russian war criminal Vadim Shishimarin pleaded guilty to shooting a civilian in #Ukraine. pic.twitter.com/dZexOJR5JF — NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2022





Vadim Šišimarin, velitel tanku, se ve středu přiznal k vraždě Oleksandra Šelipova, neozbrojeného 62letého civilisty, k níž došlo 28. února v severovýchodní ukrajinské obci Čupachivka.



"Uznávám svou vinu... Prosím vás o odpuštění," řekl ve čtvrtek vdově Kateryně Šelipovové.







Oblečen v teplákové soupravě, s oholenou hlavou skloněnou, vypadal Šišimarin ve skleněné kabině pro obžalované opuštěně. Mluvil klidně, ale vypadal vyděšeně.



Kreml uvedl, že o procesu nemá žádné informace a že absence diplomatické mise na Ukrajině omezuje jeho schopnost poskytovat právní pomoc.



Prokurátoři žádali soudce, aby Šišimarina odsoudil k doživotnímu trestu.



Vdova soudu sdělila, že slyšela ze dvora vzdálené výstřely a že svého manžela volala, když byl zabit.



"Přiběhla jsem k manželovi, byl už mrtvý. Byl střelen do hlavy. Křičela jsem, strašně jsem křičela," řekla Šelipovová a hlas se jí chvěl dojetím.



Šelipovová soudu řekla, že by nenamítala, kdyby byl Šišimarin propuštěn do Ruska v rámci výměny zajatců, aby se z přístavního města Mariupol dostali "naši chlapci", což je narážka na stovky ukrajinských vojáků, kteří se vzdali Rusku.



Soudní proces se koná v době, kdy je velká část Ukrajiny soustředěna nad osudem svých vojáků v Mariupolu, o nichž doufá, že je Rusko vrátí v rámci výměny. Někteří Rusové požadují, aby byli ukrajinští vojáci z Mariupolu postaveni před soud za údajné "zločiny".



Šelipovová uvedla, že její manžel nebyl ozbrojen a měl civilní oblečení. Dodala, že má 27letého syna a dvě vnoučata.



Ukrajina obviňuje Rusko ze zvěrstev a brutality vůči civilistům během invaze a uvedla, že identifikovala více než 10 000 válečných zločinů. Rusko popírá, že by se zaměřovalo na civilisty nebo se podílelo na válečných zločinech.



Šišimarin je obviněn z toho, že po rozkazu vypálil z auta několik ran z útočné pušky na hlavu civilisty.





Na otázku, zda byl povinen splnit rozkaz, který se rovná válečnému zločinu, Šišimarin odpověděl "Ne".

"Jsem z Irkutské oblasti [na Sibiři]. Mám dva bratry a dvě sestry... Jsem nejstarší," řekl.



"Vystřelil jsem krátkou dávku, tři nebo čtyři kulky," řekl soudu.