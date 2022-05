Španělsko se připravuje na vlnu veder mimořádné intenzity

21. 5. 2022

čas čtení 6 minut

Španělsko bylo varováno před rizikem oranžových prachových bouří. I Francii nejteplejší květen v historii



V sobotu mají teploty v některých částech jižního Španělska přesáhnout 42 °C. Vlna veder "mimořádné intenzity" přináší prašnou oblohu, zvýšené riziko lesních požárů a vedro, které je obvyklé spíše ve vrcholném létě než v polovině května.



Španělská vláda ve čtvrtek večer aktivovala národní plán pro případ nadměrných teplot poté, co státní meteorologická agentura Aemet varovala, že Španělsko čelí "jednomu z nejteplejších květnů v této zemi za poslední roky".



Aemet uvedl, že z Afriky proudí masa horkého a suchého vzduchu, která s sebou nese prach ze Sahary a "mimořádně vysoké" denní teploty, které jsou o 10 až 15 °C vyšší než sezónní průměr.



"Pro celé Španělsko by se mohlo jednat o nejintenzivnější květnovou vlnu veder za posledních 20 let, a to jak z hlediska maximálních, tak minimálních teplot. Pátek a sobota budou obecně nejteplejšími dny, a přestože v neděli dojde k významnému poklesu teplot v západní třetině poloostrova, mohl by to být nejteplejší den v některých částech východní části Španělska a na Baleárských ostrovech."



Podle předpovědi by teploty v andaluském údolí Guadalquivir mohly v pátek překročit 40 °C a následující den přesáhnout 42 °C. Dodal, že i když jinde vedra ustupují, v severovýchodním údolí řeky Ebro by mohly teploty dosahovat 40 °C a více, což je "v této oblasti v květnu něco neslýchaného".



Španělsko zaznamenalo nejvyšší teplotu v historii loni v srpnu, kdy rtuť v andaluském městě Montoro dosáhla 47,4C.



Del Campo připomněl lidem "extrémní riziko" lesních požárů v jižních, středních a severovýchodních oblastech a také jim řekl, aby očekávali další oranžový oblak prachu calima.



"Bude to extrémní epizoda a riziko, které s sebou přinášejí vysoké teploty, bude v mnoha oblastech významné," řekl.



"Další věcí, na kterou je třeba si dát pozor, je prach v ovzduší se zataženou oblohou a sníženou viditelností. Tato koncentrace prachu v ovzduší by se mohla v pátek a v sobotu na celém poloostrově a na Baleárských ostrovech zvýšit, protože k nám bude proudit vzduch ze severní Afriky, který přinese prach ze Sahary. To opět způsobí zhoršení kvality ovzduší."



Španělská vláda doporučila lidem, aby pili a nosili lehké oblečení, a dodala, že je třeba dávat pozor na děti, těhotné ženy a starší a chronicky nemocné osoby.



Oblak saharského prachu by se měl přehnat také nad Velkou Británií, která v úterý zažila zatím nejteplejší den v roce, kdy teploty na jihovýchodě země dosáhly maxima 27,5 °C.





Jarní teplotní rekordy byly překonány také ve Francii, která vstupuje do 38. dne v řadě s nadnormálními teplotami, přičemž v některých částech na jihu země již teploty přesáhly 33 °C a některé modely předpovídají, že do konce týdne teploty lokálně vzrostou na 37 °C nebo dokonce 39 °C, což je přibližně o 17 °C více, než je sezónní průměr.





Začátkem tohoto týdne britský meteorologický úřad uvedl, že pravděpodobnost nedávné rekordní vlny veder, která v některých částech Indie a Pákistánu vyhnala teploty až na 51 °C, se kvůli klimatické krizi zvýšila více než stokrát.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

Města na jihu Francie, Albi, Toulouse a Montélimar vyrovnala nebo překonala své dosavadní rekordy pro měsíc květen, když ve středu zaznamenala 33,7 °C, 33,4 °C a 33,8 °C. Dokonce i La Hague v severozápadní Normandii dosáhlo 27 °C, čímž byl překonán květnový rekord z roku 1922.V Paříži neklesla noční teplota ze středy na čtvrtek pod 20 °C, což se stalo poprvé za půldruhého století, co se v hlavním městě vedou záznamy, tak brzy v roce. Ještě ve tři hodiny ráno se rtuť teploměru blížila 22 °C.Vlna veder by měla na jihu Francie pokračovat nejméně do neděle a možná i do pondělí, uvedlo Météo France a dodalo: "Jedná se o výjimečné období vysokých teplot z hlediska toho, jak brzy v roce nastalo, jak dlouho bude trvat a jak velkou část země pokrývá."Státní meteorologická služba uvedla, že je nyní "vysoce pravděpodobné", že letošní květen bude nejteplejší v historii, přičemž průměrné teploty by měly být po celý měsíc nejméně o 3 °C vyšší než normál a lokálně i mnohem vyšší. V roce 2011, který byl dosud nejteplejším květnem v historii, byly průměrné teploty pouze o 1,8 °C vyšší než normál.François Jobard, prognostik společnosti Météo France, uvedl, že Francie nezažila květnovou vlnu veder "od roku 1947, kdy se začaly zpracovávat celostátní údaje". Nejteplejší květnový den vždy zůstal hluboko pod 25,3 °C. Ve skutečnosti této teploty nebylo ve Francii nikdy dosaženo před 20. červnem".Využívání vody již bylo omezeno v 16 francouzských departementech (regionech), přičemž u 22 z nich - především na jihovýchodě a jihozápadě - se počítá s tím, že je "velmi pravděpodobné", že je do konce léta postihne vážné sucho. Podle úřadů byly tento týden v údolí Rhôny zaznamenány znepokojivé hodnoty ozonu.Météo France uvedlo, že s postupujícím globálním oteplováním budou podobné epizody extrémních veder pravděpodobně delší a silnější, začnou dříve a budou se opakovat častěji - i když dodalo, že letos nic nenasvědčuje tomu, že by neobvykle horké jaro předznamenávalo rekordně horké léto.