Úspěch nebo neúspěch?

20. 5. 2022 / Muriel Blaive

Historička Muriel Blaive se na Facebooku zamyslela nad třiceti lety své práce v oboru české historie - v ČR, s přesahem do zahraničí. Zajímavé jsou myslíme i reakce jejích kolegů, většinou zahraničních historiků. Zanonymizovali jsme je.

Letos v září to bude přesně 30 let, co jsem se přestěhovala do České republiky a usadila se v Praze, abych se stala historikem komunistického Československa a postkomunistického Česka, takže je čas na průběžné bilancování. Myslím, že jsem slušný historik, rozhodně se moje úroveň zdá být v pořádku, možná je dokonce nadprůměrná, pokud vezmu v úvahu své mezinárodní výsledky, pokud jde o publikace a stipendia.

Přesto jsem za těch třicet let nebyla ani jednou, co se pamatuji, pozvána k prezentaci své práce ve vědeckém semináři Ústavu pro soudobé dějiny, ani ve vědeckém semináři Ústavu pro hospodářské a sociální dějiny, ani k příspěvku do časopisu Soudobé dějiny či jiného českého časopisu.



Ve skutečnosti je českých kolegů, kteří mi nabídli nějaké hmatatelné přijetí, pomoc nebo pracovní příležitosti (většinou neplacené), tak málo, že je mohu všechny snadno vyjmenovat (a jsem jim za to vděčná):





- Vilém Prečan mě v devadesátých letech pozval na několik konferencí, zejména na nezapomenutelnou konferenci v Opočně





- Petr Pithart nabídl Senátu, že v roce 2000 zaplatí překlad mé doktorské práce do češtiny





- Jan Sokol mi v roce 2001 nabídl, abych vedla jeden kurz na jeho nově vzniklé Fakultě humanitních studií, kde jsem zůstala asi pět let (a moc se mi tam líbilo)





- Radek Buben mi v roce 2011 nabídl, abych jeden semestr vedla seminář na jeho fakultě (ditto)





- Pavel Kolář/Michal Kopeček/Michal Pullmann mě v letech 2007-2010 několikrát pozvali do své doktorandské školy a v letech 2011-2014 mě zařadili do své Leibnizovy postdoktorandské školy, ale abych byla upřímná, šlo o iniciativu financovanou z německých zdrojů, nikoliv z českých zdrojů

- Petr Pithart mě v roce 2009 pozval, abych v Senátu představila svou knihu o Českých Velenicích





- Jiří Šubrt mě v roce 2012 (pokud si dobře pamatuji datum) na radu našeho společného přítele Nicolase Maslowského zařadil jako člena doktorandské školy své Fakulty historické sociologie, tuto čestnou funkci jsem zastávala několik let





- Michal Uhl (myslím, že to byl on?) mě v roce 2013 nechal jmenovat do vědecké rady ÚSTR a poté jsem si v ÚSTR vybojovala vlastní pozici





Možná se mýlím, ale nepamatuji si, že bych byl někdy pozvána, abych vystoupila na nějaké velké konferenci v Praze...? Párkrát jsem se ale přihlásila a byla jsem přijata, celkem možná na pět. Mezitím jsem byl pozvána na hodně víc než 150 mezinárodních konferencí mimo Českou republiku, abych tam mluvila o české historii.





Asi jsem tu a tam na něco zapomněla.







Mým největším životním snem bylo získat práci v Ústavu pro soudobé dějiny. Bohužel mě všichni tři ředitelé odmítli přijmout.







Jinak jsem byl pozvána k výuce nebo prezentaci celkem asi pětkrát na různých fakultách, na všechny mám velmi dobré vzpomínky.





Tisk mi poslal několik žádostí o články nebo rozhovory, mimořádně pozitivně se chovaly a chovají Britské listy, ale ostatní média mě už léta shazují.





Závěr: Mám v Praze velmi milé přátele, ale zdá se, že není snadné cítit se v českém akademickém světě vítán, když je člověk cizinka. Nebo je to jenom mnou? Je to možné.







Muriel Blaive





Muriel Blaive





Jan Čulík





