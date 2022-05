O touze z nouze

20. 5. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

Německo, Francie a Itálie ve obdivuhodné snaze zachránit čest Vladimíra Adolfa Putina vyvíjí zákeřný tlak na Ukrajinu. Chtějí snad, aby Ukrajina srdnatěji bojovala za své přežití, aby snad bojovala s dodanými zbraněmi (ne německými) víc a udatněji? Ó nikoli. Tři dobráci chtějí, aby se vzdala svého území ve prospěch fašistů z Ruska, podepsala mírovou dohodu a prohlásila Putina za cara vší Ukrajiny. Státy OSY a mnichovských dobrodinců ví, co se sluší a patří. Mnohem lepší bude nabídka, že výše uvedené odvážné státy věnují všemocnému Rusku části svých území i s lidmi a Rusko přestane okupovat Ukrajinu. Telefonista Macron Vladimírovi cinkne a zítra může být po válce světů. Ukrajinský ministr zahraničí ovšem prohlásil, že pro Ukrajinu představuje vítězství osvobození všech Ruskem okupovaných území, včetně Donbasu a Krymu. To se třem uvedeným borcům zrovínka moc nelíbí.

Profesor politologie, pravicové demagogie a ultrapravicové populistiky – ulhanistiky Petr Fiala představil národu Deštník proti drahotě způsobené vládou ODS. Co do kvality a obsahu se rady profesora Fialy mohou směle rovnat jen Andrejově vizi: Národně investičné pláně. Děravý deštník proti drahotě sic nefunguje, neb se jedná o staré známé almužny a nestoudně nefunkční slátanec, ale na druhé straně Cesta za chudobou z fialové dílny ODS opět plně boduje.

Kreml a Vladimír Putin hrdě navazuje na prověřenou stalinskou tradici hledání viníků svých vlastních válečných neúspěchů. Vladimírovy úspěchy na poli válečném zatím odnesli: šéf Černomořské flotily RF viceadmirál Igor Osipov (to má za ostudnou ztrátu Moskvy). Další admiralita je na čekací listině. Ostatně dlouho už nikdo neviděl tvůrce hybridní války Gerasimova. Ten je ovšem prý v tajném proticovidovém bunkru se samotným Vladimírem. Zda živý, mrtvý či ve stavu jiném, se zatím neví, poněvadž pan Peskov ještě neštěkl.

V Rusku si dovolili vyrábět auta s emisní normou euro-0, bez ABS a airbagů. Auta bez dveří, motoru a kol na sebe nenechají dlouho čekat. Objednaná košťata z Bradavic cestou někam záhadně zmizela. Taktéž je obnovena výroba legendárních traktorů Moskvičů. V bývalém závodu Renaultu a ve spolupráci s Kamazem se Rusko vrací do dob, kdy byl svět ještě v soudružském pořádku. První model Moskvič Mach I Flintstone již brzy na pultech všech dobrých autosalónů. U nás se zákazníci mohou obracet na Institut Václava Klause.

Ve stejném okamžiku Rusko prohlásilo, že nasazuje na Ukrajině obrněný Terminátor Arnold. A hlavně Rusko žhaví do boje nejmodernější laserové zbraně L1 a L2. Antihmotová torpéda, extrakt z černé hmoty a verzi 6.38 siláka Ivánka se dočkáme zřejmě ještě letos v srpnu, kdy bude Vladimírovi nejhůř.

Neschopnost ruské armády je přímo úměrná zapojení Putina a Gerasimova do války na úrovni plukovníka nebo brigádního generála. To je něco, jako by válku řídilo prokremelské duo Zeman Klaus.

Od začátku invaze Ruska na Ukrajinu bylo ruskými fašisty zavražděno 231 dětí a více než 427 bylo zraněno. Kolik dětí zemřelo v Putinově armádě,zdroje neuvádějí, ale ruské rodiny jsou na své děti hrdé. Kdyby nebyly, vyrazily by do ulic a zapálili Mausoleum i s Kremlem a nájemcem.

Ministr financí v důsledném utajení Zbyněk Stanjura prohlásil, že hlavním zodpovědným za okamžité snížení inflace je Česká národní banka. Jsem rád, že programátor elektronkových počítačů našel shodu s družstevní právničkou Alenou Schillerovou. Taková spolupráce, taková symbióza, takové propojení smyslů a splynutí názorů. Hezký… a že se prý opozice s koalicí nemůžou na ničem dohodnout.

Nicméně výše jmenovaní viníci obrovské inflace se nemohou shodnout, zdali za inflaci ve výši 15% může Babiš nebo Fiala.

A aby toho nebylo málo Zbyněk Stanjura ze svého utajeného protiinflačního bunkru nařídil prověrku Aleny Schillerové a jejího rozhodnutí odpustit za listopad a prosinec roku 2021 DPH z cen plynu a elektřiny. Mohlo se totiž jednat, podle odborníka Stanjury, v rozporu s právem Evropské unie. Vlastní řešení drahých energií nicméně pašák Stanjura ve vší skromnosti dosud nenabídl.

Případ očividných daňových podvodů Andreje Babiše při prý reklamě na Čapím hnízdě v tichosti oslavil tři roky pilného vyšetřování policie a ještě pilnějšího dohlížení státních zástupců. Jen co Lenka Bradáčová vyšetří všechny ruské válečné zločiny na Ukrajině, vyšetří dostatek času i na tuhle horkou kauzu prezidenta z obytňáku. Aneb deset let žádná míra, ale opovaž se chudáku odklonit rohlík ze sámošky.

Ukrajinské síly zajaly ruský obrněný transportér MT-LB s nadstavbovým doplňkovým pískovým pancéřováním. Vždyť jim obrněnce Kreml nevezme ani na reklamaci! Fake armáda vyjela dobýt svět. A běda vám, pokud se jí to nepodaří! A kdo se nepodvolí, ten bude zničen jádrem.

Ruští fašisté bezstarostně pokračují v deportaci civilistů z Mariupolu. Od starosty Mariupolu víme, že je odvážejí do odlehlých částí zaostalého Ruska. Daleko od domova, práva a spravedlnosti. Na místě určení jsou násilím přinuceni podepsat předložené dokumenty. Pokud nemají zlomené nebo utržené prsty, donutí je ruský nacista podepsat nucené práce na dva až tři roky. Pokud mají, podepíše sám. budou pracovat pochopitelně radostně a zadarmo pro slávu agresora a okupanta. Kdysi se tomu říkalo otroctví, v nacistickém Německu tomu říkali nucené práce no a v nacistickém Rusku tomu říkají národní křesťanská tradice a boj proti nacismu

Podle ukrajinské armády bojují Rusové stejně jako bojoval neumětel a užvaněnec Žukov. Posílají vlnu za vlnou. Velitel jede vždy v prvním tanku. Jakmile odstřelí první a poslední tank, znehybní celá kolona. Kdo nevěří, nechť si sežene veškerá stále se měnící díla soudruha Žukova, jenž ovšem sám nenapsal a které se po jeho smrti neustále mění, aktualizuje a popírá jedno druhé.

U Bilohorivky takto ztratili okupanti 75 tanků, bojových vozidel pěchoty a nejméně 500 vojáků, kteří se kvůli odkazu vraha Žukova domů již nepodívají.

Ovšem i další praktiky z dob soudruha Žukova dál přetrvávají v ruské armádě. Střílení odpadlíků, střílení raněných, střílení civilistů. Jak mohli českoslovenští komáři naši krásnou zem prodat ruským soudruhům???

V ruské televizi poprvé zazněl názor, že ruská armáda a Rusko je tak nějak ve fakt velkém průseru. Překvapení moderátorky byla nefalšovaná a kdyby nemluvil zrovna respektovaný zástupce armády, tak by mu rozdrtila ulhané hrdlo.

Ovšem po dvou dnech se plukovník vzpamatoval, vše odvolal a proklel svá slova. Poukázal, tentokráte již správně, na zbabělost ukrajinské armády, na její lhaní o domnělých úspěších a opěvoval velikost Ruska. Navíc pochopitelně musel pošpinit americké houfnice 777, poněvadž si s nimi Rusko vůbec neví rady.

Rusko nahrazuje známé světové značky produktů. Místo Coca-Coly, Fanty a Spritu přichází CoolCola, Fancy a Street. Pít se to nedá, je to ňáký divný, divnou barvu to má a smrdí to, ale je to ruské. O tom jak válí Djadja Váňa s pečeným mletým se raději nic neví.

Trh s potravinami se v Česku, zdá se, totálně vymkl kontrole. Navyšování marží výrobců hraničí s neukojitelnou nenažraností lichvářů a majitelů realit. Jeden z mnoha dotačních Otesánků si v uniklém interním dokumentu mne králičí packu, že náklady nijak razantně nerostou, ale ceny rostou jako divé. On Jandejsek, stejně jako ostatní dotovaní potravinoví uplakaní už dopředu hlásí obrovské zdražování na léta. Hlídač cen Lidovec Nekula se v kostele zaklíná a Jurečka se z plna hrdla chechtá. Stejně tak se na plnou hubu chechtá i ministr financí, kterému naskakují do rozpočtu miliardy navíc z vytoužené inflace.

Do nejmenovaného podzemního velkoobchodu jménem Makro dorazilo na pulty máslo z Německa. Je kupodivu stejně kvalitní jako máslo z tuzemské provenience a je kupodivu levnější než produkty od mafiána z Jihočech a od dalšího podobného inflačního vykuka z Agrofertova. Bohužel pro české spotřebitele, v inflační bouři si kapsy plní velmi mnoho firem, kterým se náklady nijak, nebo jen minimálně navýšily. Český stát opět a zas a tradičně selhává na plné čáře.

