Zelenskij: V Donbasu je peklo

20. 5. 2022

čas čtení 11 minut

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve svém nočním projevu ve čtvrtek zhodnotil velmi vážně situaci v Donbasu. "Je tam peklo, a to není přehánění," řekl.



Pokračoval:



"Brutální a naprosto nesmyslné bombardování Severodoněcku... Dvanáct mrtvých a desítky zraněných za jediný den. Bombardování a ostřelování dalších měst, letecké a raketové údery ruské armády - to vše nejsou jen válečné akce během války.



Ruské údery na Černihivskou oblast, zejména strašlivý úder na Desnou, odklízení trosek pokračuje, mnoho mrtvých; neustálé údery na Oděskou oblast, na města střední Ukrajiny, Donbas je zcela zničen - to vše nemá a nemůže mít pro Rusko žádné vojenské vysvětlení.



Je to záměrná a zločinná snaha zabít co nejvíce Ukrajinců. Zničit co nejvíce domů, sociálních zařízení a podniků.



Vzhledem k tomu, že válka nekončí, Zelenskij také uvedl, že "měsíční rozpočtový deficit na Ukrajině nyní činí 5 mld. dolarů" a "abychom vydrželi válku za svobodu, potřebujeme rychlou a dostatečnou finanční podporu. A nejde jen o výdaje nebo dar od partnerů. Je to jejich příspěvek k vlastní bezpečnosti. Protože obrana Ukrajiny znamená také jejich obranu před novými válkami a krizemi, které může Rusko vyvolat, pokud uspěje ve válce proti Ukrajině. Proto musíme všichni společně pracovat na tom, aby Rusko ve své agresi proti našemu státu neuspělo."



- Od začátku svého vojenského tažení proti Ukrajině Vladimir Putin agresivně brojí proti prozápadním Rusům, jejichž chuť na evropskou kuchyni a klima podle něj znamená, že "jejich mentalita je tam, ne tady, u našich lidí".



Nadšení jeho vlastní dcery pro pobyty v západní Evropě se však přinejmenším vyrovná nadšení oligarchů, "šmejdů a zrádců", které odsoudil, naznačuje společné vyšetřování nezávislého ruského média iStories a německého časopisu Der Spiegel.



Podle letových záznamů, které obě publikace získaly, létala Putinova nejmladší dcera Katerina Tichonovová v letech 2017 až 2019 do Mnichova "více než padesátkrát", přičemž cestovala charterovými lety s plnou státní podporou a doprovázena Putinovou vlastní prezidentskou bezpečnostní službou.



Mezi uniklými dokumenty týkajícími se série letů mezi Moskvou a Mnichovem na jaře 2020 jsou i pasy tehdy dvouleté holčičky - zřejmě dosud neznámé vnučky ruského prezidenta - a Igora Zelenského, bývalého ředitele mnichovského státního baletu. Podle zprávy je pravděpodobné, že Zelenskij je partnerem Tichonovové a otcem jejího dítěte.



Dvaapadesátiletý Igor Zelenskij, který není příbuzný ukrajinského prezidenta stejného příjmení, byl mezinárodně oceňovaným tanečníkem, než se v roce 2016 stal uměleckým ředitelem Bavorského státního baletu. Ze své funkce odstoupil 4. dubna s odvoláním na "soukromé rodinné důvody", když nereagoval na výzvy k odsouzení Putinovy agresivní války na Ukrajině.



Zelenskij stále působí v dozorčí radě ruské Nadace národního kulturního dědictví, která buduje kulturní centrum na Krymu a která má podle dostupných informací blízko k Putinovi.



Anonymní zdroj z bavorského státního baletu sdělil časopisu Der Spiegel, že Zelenskij je "s největší pravděpodobností partnerem Putinovy dcery".



- Americký Senát ve čtvrtek drtivou většinou schválil balík vojenské a ekonomické pomoci Ukrajině a jejím spojencům ve výši 40 miliard dolarů.



Hlasování v poměru 86:11 dalo balíku konečný souhlas Kongresu, a to tři týdny poté, co Joe Biden požádal o menší verzi ve výši 33 miliard dolarů, a poté, co jediný republikánský oponent schválení balíčku v Senátu o týden odložil. Opatření podpořili všichni hlasující demokraté a všichni republikáni kromě jedenácti - včetně mnoha stoupenců izolacionistického programu Donalda Trumpa ve sněmovně.



"Tleskám Kongresu za to, že vyslal světu jasný dvoustranický vzkaz, že lid Spojených států stojí po boku statečného ukrajinského lidu, který brání svou demokracii a svobodu," uvedl Biden v následném písemném prohlášení.





Konečné schválení přišlo ve chvíli, kdy ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že USA povolily dodat Ukrajině další zbraně a vybavení ze zásob Pentagonu v hodnotě 100 milionů dolarů. Tím se celkové výdaje USA zaslané Kyjevu od začátku invaze zvýšily na 3,9 miliardy dolarů, čímž byly vyčerpány částky, které Kongres poskytl dosud, ale které budou nyní doplněny podle nejnovější legislativy.







Finský prezident Sauli Niinistö a švédská premiérka Magdalena Anderssonová se ve svých projevech v Růžové zahradě zabývali jedinou významnou překážkou vstupu jejich zemí do aliance: námitkami tureckého vůdce Recepa Tayyipa Erdogana, který ve čtvrtek znovu potvrdil své odhodlání vetovat jejich členství."Budeme pokračovat v naší politice rozhodným způsobem. Spojencům jsme řekli, že členství Finska a Švédska v NATO odmítneme," řekl Erdogan tureckým studentům ve videu, které nahrál na svůj oficiální účet na Twitteru. Přijetí nových členů NATO musí schválit všech 30 členů aliance.Erdoğan obvinil Švédsko a Finsko z ukrývání a financování členů militantní organizace Strana kurdských pracujících a syrských Kurdů YPG, které považuje za "teroristy".Niinistö se ve svém komentáři v Růžové zahradě k těmto obviněním přímo vyjádřil."Finsko mělo s Tureckem vždy hrdé a dobré dvoustranné vztahy. Jako spojenci v NATO se zavážeme k zajištění bezpečnosti Turecka, stejně jako se Turecko zaváže k zajištění naší bezpečnosti," uvedl finský prezident. "Terorismus bereme vážně. Odsuzujeme terorismus ve všech jeho podobách a aktivně se podílíme na jeho potírání. Jsme otevřeni otevřené a konstruktivní diskusi o všech obavách, které Turecko může mít v souvislosti s naším členstvím. Tyto diskuse již proběhly a budou pokračovat i v následujících dnech."Zdůraznil přínos, který Finsko alianci poskytne."Finské ozbrojené síly jsou jedny z nejsilnějších v Evropě," řekl Niinistö. "Důsledně také investujeme do rozvoje schopností. Ochota Finů bránit svou zemi patří k nejvyšším na celém světě."Anderssonová ve svém projevu uvedla, že švédská vláda "právě nyní vede dialog se všemi členskými zeměmi NATO, včetně Turecka, na různých úrovních, aby vyřešila veškeré aktuální problémy"."Věříme, že turecké obavy ohledně přistoupení Švédska a Finska, které vyjádřil Erdogan a další, mohou být řešeny a mohou být vyřešeny," řekl Sullivan.Sullivan uvedl, že vedoucí představitelé Švédska a Finska dnes Bidenovi sdělili, že "budou hovořit přímo s prezidentem Erdoganem". Pokud jde o roli USA, řekl: "Jsme připraveni toto úsilí jakýmkoli způsobem podpořit."Kvedaravičius byl při konfliktu zabit, ale jeho snoubenka Hanna Bilobrova přinesla na speciální projekci v Palais des Festivals záběry, které režisér dosud natočil.vyvolala všeobecnou skepsi, že by tyto nové zbraně a možná i zbraně s jaderným pohonem mohly být nasazeny na bojišti nebo že by mohly mít nějaký významný dopad na válku.Jurij Borisov, místopředseda ruské vlády, sdělil ruské televizní stanici Pěrvij kanal, že nová zbraň s řízenou energií Zadira může zničit cíle až do vzdálenosti 5 km a při testu zlikvidovala dron za pět sekund.Nejsou však k dispozici žádné bezprostřední důkazy, které by toto tvrzení potvrzovaly, a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij toto tvrzení bagatelizoval a označil jej za "Wunderwaffe" - neexistující "zázračnou zbraň", která byla původně propagandistickým vynálezem nacistů."Čím jasněji bylo vidět, že [nacisté] nemají ve válce šanci, tím více propagandy bylo o zázračné zbrani," řekl Zelenskij. "Rusko se snaží najít svou Wunderwaffe. Údajně laserovou. To vše jasně ukazuje na naprostý neúspěch invaze."Laserové systémy určené k sestřelování bezpilotních letounů postupně vyvíjejí světové armády - většina z nich je však ve fázi testů nebo prototypů a jejich vojenská využitelnost v konfliktu není vyzkoušena.Minulý měsíc izraelský premiér Naftali Bennett uvedl, že armáda země úspěšně otestovala laserový záchytný systém nazvaný Železný paprsek. "Může to znít jako sci-fi, ale je to realita," uvedl na Twitteru.Doprovodné video ukázalo, jak se lasery zaměřují a sestřelují rakety, minomety a velký dron s podobností s tureckým TB2, který použila Ukrajina při obraně proti ruské invazi.Prystajko řekl: "Vidíme, že Ukrajinci jsou frustrovaní z rostoucího nepohodlí, z rostoucího boje s různými systémy v Evropské unii, chybí jim jejich blízcí, chybí jim domovy, chybí jim práce.Dodal, že starostové Kyjeva a Charkova museli lidem říci, aby se do měst nevraceli, protože je to stále nebezpečné."Jednou z věcí, kterou bych rád řešil, je, jak je ještě můžeme zadržet tady někde v Evropě, v Evropské unii, někdy i za oceánem v Kanadě a ve Spojených státech."Prystajko také zdůraznil potřebu postavit před soud vysoké ruské představitele za válečné zločiny spáchané na Ukrajině.Jednání vedou ministři financí a guvernéři centrálních bank USA, Japonska, Kanady, Británie, Německa, Francie a Itálie, protože Ukrajině dochází hotovost.