Zelenskij: V bojích na východě země může zahynout až 100 ukrajinských vojáků denně

⚡️Zelensky: Ukraine may be losing up to 100 soldiers fighting in the east every day. President Volodymyr Zelensky said during a press briefing on May 22 that 50-100 soldiers may be dying every day defending Ukraine in “the most difficult direction,” in the country’s east.



- Moskvou dosazený starosta Enerhodaru, města na jihu Ukrajiny, kde se nachází největší evropská jaderná elektrárna, byl při nedělním výbuchu zraněn, informuje agentura AFP.



Andrej Ševčik byl jmenován starostou Enerhodaru poté, co ruská vojska převzala kontrolu nad městem a nad nedalekou Záporožskou jadernou elektrárnou.



"Máme potvrzeno, že při výbuchu byl zraněn samozvaný šéf 'lidové správy' Ševčik a jeho bodyguardi," uvedl na Telegramu legálně zvolený starosta Enerhodaru Dmytro Orlov.



Orlov uvedl, že jsou v nemocnici "s různě těžkými zraněními".. Ruská tisková agentura RIA Novosti uvedla, že Ševčik je na jednotce intenzivní péče.



Při ruském útoku na Malyn, město v Žytomyrské oblasti, zahynul podle gubernátora oblasti nejméně jeden člověk.





⚡️ At least one person killed in Russian attack on Malyn, Zhytomyr Oblast. Zhytomyr Oblast Governor Vitaliy Bunechko said the actual number of casualties may increase as authorities continue to clear the rubble.

“Dear Ukrainians, your relatives — wives, parents, children — who were forced to leave for Poland, are not refugees in our country, they are our guests,” said Polish President Duda.



