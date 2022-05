K otázce adekvátnosti publicistických komentářů o ukrajinské válce

20. 5. 2022 / Karel Dolejší

Eastlake se coby brooklynské dítě původem britských rodičů socializoval do kulturně kritické komunity amerických spisovatelů jako William Faulkner, Ernest Hemingway nebo John Steinbeck. Když byl tedy redakcí levicového listu The Nation vyslán do Vietnamu, což později dalo vznik shora zmíněnému románu, potřeboval nějak vysvětlit, proč jeho vznikající texty mají daleko k objektivitě. Eastlakeova teze zní: Objektivita válečného zpravodajství není možná. Musíme naslouchat řeči vojáků. Musíme také nechat "hovořit" své podvědomí.



Kdyby byl nicméně ruralista a rančer Eastlake poněkud více proškolen v levicovosti tzv. tankies (skalních a otrockých stoupenců imperiální Moskvy na levici), nezůstal by mu upřen běžný přístup k nesezdanému soužití objektivity, vědeckosti a třídnosti v komunistické ideologii. Ruská trojka objektivita, vědeckost a třídnost, která by se v každém jiném diskursu v poměru 2:1 navzájem vyvracela, ovšem na poli komunistické ideologie umožnila divoké "dialektické" orgie.

Za normálních okolností ruská trojka vede k předstírání, že čím jsme zaujatější ve prospěch "správné" strany, tím jsme zároveň také objektivnější a vědečtější.

Ukažme si to na příkladu palestinské otázky, po "dialektickém" obratu v počáteční poválečné pomoci Izraeli komunisty vždy hojně propagandisticky zneužívané.

Zde se například poukaz na původ celé řady izraelských politiků v prostředí pravicového terorismu 40. let krásně snoubí s popíráním docela zjevné skutečnosti, že palestinské hnutí Hamás je dodnes teroristickou organizací fungující v izraelsko-palestinském konfliktu jako íránský proxy.

Samostatný Izrael je třeba odmítnout, protože ho na hanebném základě nakby vybudovali teroristé, takže je teroristickým státem. Palestinský stát vybudovaný teroristy, to by ovšem bylo něco jiného...

Až posud je tedy vše při starém a naprosto jasné. Nezáleží na tom, co kdo dělá, ale kdo to dělá. Když američtí kapitalisté proměnili dělníka v pásové výrobě v pouhý odlidštěný přívěsek stroje, bylo třeba to odsoudit. Chaplinovu Moderní dobu promítneme. Když přesně podle týchž zásad taylorismu a ještě o dost navíc dělníka odíraly sovětské státní podniky, jednalo se o báječný důkaz ekonomické životaschopnosti sovětského zřízení. Chaplina zcenzurujeme. V kapitalismu totiž dochází k vykořisťování člověka člověkem, kdežto za socialismu je tomu naopak.

Avšak pozor, změna.

Na scénu přehledně rozdělenou bojovými liniemi křížového tažení proti západnímu kapitalistickému imperialismu nakráčel ruský imperialista příležitostně se ohánějící také účelovými protikapitalistickými hesly. Vyvolal v Evropě nejvražednější válku od rozpadu bývalé Jugoslávie v 90. letech minulého století a současně i největší vojenskou operaci na kontinentě od invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v roce 1968.

Kdybychom se v dané situaci nechali vést levicovým podvědomím, zhruba tak, jak to kdysi navrhoval William Eastlake, museli bychom se postavit jednoznačně na stranu napadeného a odmítnout ničím neospravedlnitelnou ruskou invazi.

Na věci by nebylo nic těžkého. Kdo se staví na stranu utlačovaných na Blízkém východě či v Latinské Americe, měl by obdobně snadno podpořit oběti ruského utlačování, násilného porušťování a vyvražďování. Žádná zásadní změna. Imperialistické a kolonialistické výboje nebudeme přece dělit na "dobré" a "špatné".

Kdybychom se totiž primárně starali o oběti imperiálního násilí.

Meanwhile on Russian state TV: Professor Alexei Fenenko, leading research fellow at the Institute of International Security Studies, says that for Russia, its war in Ukraine is a rehearsal for a potential larger conflict with NATO countries. pic.twitter.com/OSelLyltc5