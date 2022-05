"Za Putina nemůže být žádný mír"

18. 5. 2022

Slábnoucí Putinova vojenská síla není pro Alexandra Rodňanského známkou uvolnění. Naopak: Poradce ukrajinského prezidenta předpokládá další možné eskalace. Existuje pouze jedna možnost, jak ukončit válku na Ukrajině.

Die Welt: Pane Rodňanskij, zdá se, že obléhání azovské ocelárny se chýlí ke konci. Stala se mezinárodním symbolem ukrajinského odporu proti ruské okupaci. Co tento vývoj znamená pro další průběh války?

Alexandr Rodňanskij: Z vojensko-taktického hlediska tento vývoj stěží ovlivní průběh války. Rusové se však snaží prohlásit evakuaci za rozhodující vítězství. Našim bojovníkům z pluku Azov nyní hrozí další ponížení v ruském zajetí. Uděláme vše pro to, abychom je co nejdříve osvobodili. Ukrajina je oddána životu každého jednoho vojáka do posledního, na rozdíl od ruské strany.

Die Welt: V průběhu současné války prezident Putin slábne. 9. květen, pro Rusy symbolický, byl pro Ukrajinu obávaným datem. Putinův projev ale neobsahoval obávané oznámení o velké ofenzivě a letecká show byla zrušena. Prošla válka obratem?

Rodňanskij: Putinův výkon je rozhodně známkou slabosti, ale Rusko není zdaleka poraženo. V logistice válečné mašinérie jsou jasné problémy. V tuto chvíli se toho hodně nedaří. Přehlídka 9. května to potvrdila především kvůli chybějícímu letectvu. Rusko je v krizi, ale nejsou ani zdaleka poraženi.

Die Welt: Putin se vojensky stáhl ze severu a středu Ukrajiny, aby se soustředil na již zpochybněný východ. Územní úspěchy si tam ale může připsat jen stěží. Jaké možnosti mu zbývají k postupu?

Rodňanskij: Zatímco ruská vojska postrádají bojovou připravenost a morálku k efektivnímu postupu, představují několik hrozeb. Putin může dále eskalovat konflikt na Ukrajině, což může zahrnovat použití všech druhů zbraní.

Die Welt: Také jaderné zbraně?

Rodňanskij: Nevidíme žádné jaderné nebezpečí. Rusko si nemůže dovolit zaútočit na Západ, zatímco nedokáže dosáhnout žádného pokroku na Ukrajině. Putin navíc nemá šanci proti NATO, nejsilnější armádě světa.

Die Welt: Jaké možnosti má Putin k eskalaci války?

Rodňanskij: Ruská technika a jednotky jsou v bojové pohotovosti jak v Bělorusku, tak v Podněstří. Je tam velký potenciál eskalovat a zaútočit na Ukrajinu ze severozápadu nebo jihovýchodu. Tyto dvě fronty se mohly stát pro válku relevantní a rozhodující. Rusko chce intervenovat na Západě, aby odřízlo Ukrajinu od EU a tras přicházejících zbraní a pomoci. Od začátku války docházelo k opakovaným provokacím z Podněstří a Rusko dlouho otevřeně tvrdilo, že chce zřídit pozemní most na sever Moldavska. Sledujeme vývoj a připravujeme se na takové scénáře.

Die Welt: Putinovou největší zbraní byla vždy jeho nepředvídatelnost. Omezují nyní vojenské potíže Ruska jeho nepředvídatelnost?

Rodňanskij: Západ měl o Putinovi špatnou představu, dlouho byl nepředvídatelný. Válka odhalila světu Putinovu pravou tvář. Putin v rámci své logiky a svého vidění světa jedná racionálně: Dělá vše pro obnovu ruského impéria. Mnoho Ukrajinců jeho imperiální ambice nepřekvapily.

Die Welt: Putinův cíl ​​je jasný, ale žádné úspěchy nebyly. Hrozí jakási patová situace mezi Ukrajinou a Ruskem. Jaké možnosti vidí Ukrajina pro zahájení mírových jednání – návrat k vnějším hranicím před 24. únorem a vzdání se východoukrajinských autonomních oblastí DNR a LNR?

Rodňanskij: Máme zájem o mír, ale nejsme připraveni vzdát se území. Máme mezinárodně uznávané hranice. Ty je třeba chránit, abychom zachovali naši územní celistvost – patří sem i Krym, který je od konfliktu v roce 2014 okupován. Rusko nikdy nemělo vážný zájem na míru. Jde mu o vojenské dobytí Ukrajiny a zničení ukrajinského státu. Pro Putina Ukrajina neexistuje. S tímto režimem není možné dojít ke stabilnímu a mírovému řešení.

Die Welt: Takže územní kompromis by nebyl možností k ukončení války?

Rodňanskij: Ukrajina není připravena vzdát se území. Nejde jen o rozhodnutí vlády. Je to rozhodnutí lidu. A v demokratické zemi, jako je Ukrajina, to musí být respektováno. Nemůžeme nechat lidi na okupovaných územích samotné a ani oni nechtějí. Vidíme, co Rusové dělají s Ukrajinci – jsou vražděni, mučeni, unášeni. Už jen z tohoto důvodu to nepřipadá v úvahu.

Die Welt: Říkáte, že Ukrajina pro Putina neexistuje. Jaká je šance na uzavření míru s někým takovým?

Rodňanskij: Za Putina nemůže být mír. Protože původem tohoto konfliktu je povaha ruského režimu. Pro Putina je nemožné přijmout a respektovat Ukrajinu jako demokratický stát. Demokratická Ukrajina, která se rozvíjí ekonomicky stabilně, představuje pro jeho autokratický režim hrozbu.

Die Welt: Takže Putinův režim musí skončit, aby bylo možné ukončit válku?

Rodňanskij: Je velká šance, že Ukrajina tuto válku vyhraje a pomůže tak ke změně v Rusku. Tyto dva cíle jsou neoddělitelné: Na jedné straně vítězství Ukrajiny v této válce a na druhé straně změna v rámci Ruska. Putinova podpora mezi ruským obyvatelstvem je stále vysoká. Ale Rusko je pod obrovským tlakem, protože ekonomika je v hluboké krizi. Je možné, že dojde buď k nepokojům uvnitř elit, nebo k povstání občanské společnosti. To je těžké předvídat. Je jasné, že sankce a válečné ztráty vrhají Putinův politický systém do nerovnováhy.

Die Welt: Odpor Ukrajiny je enormní, ale zvyšuje se i podpora NATO. Do jaké míry souvisí podpora Západu Ukrajině s oslabením Putina – dodávka těžkých zbraní, uvalení tvrdých sankcí?

Rodňanskij: Rozhodující jsou jak sankce, tak dodávky těžkých zbraní. Ukrajina se může bránit Rusku, vlastními zbraněmi, ale i vojenskou podporou Západu. Nemáme však žádné nástroje, jak zastavit přísun peněz do ruské válečné mašinérie. To vyžaduje sankce ze strany Západu. Protože Putin financuje válku přes ruský rozpočet a ten spoléhá zhruba z 55 procent na export surovin. Tvrdé sankce jsou zásadní pro zastavení financování války. Proto pracujeme s EU na ropném embargu. Závislost Německa na ruském plynu klesla během dvou měsíců z 55 na 35 % a na ruské ropě z 35 na 12 %. Jde o důležitý krok k zastavení financování války. Cílem musí být co nejdříve přestat odebírat energii z Ruska.

Die Welt: A co dodávky zbraní, cítíte stejně odhodlání jako u sankcí?

Rodňanskij: Německo zaostává ve výstroji a výzbroji. Někdy je pro nás těžké pochopit, proč se rozhodnutí nedělají rychleji. Ale změny se dějí, i když jsou pro Ukrajinu příliš pomalé. Pokud porovnáte výchozí pozici německé politiky se současným statem quo, Německo za posledních dva a půl měsíce udělalo obrovskou změnu. V relativním vyjádření se to ale nedá srovnávat s tím, co za vojenské zdroje dodávají USA, Velká Británie nebo Polsko. Na Ukrajině umírají denně stovky, ne-li tisíce lidí. Každá minuta, o niž rozhodnutí trvá déle, znamená, že je ve skutečnosti již příliš pozdě.

