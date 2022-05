Osud stovek ukrajinských vojáků je nejasný, ukrajinský odpor v Azovstalu končí

18. 5. 2022

čas čtení 8 minut

Ukrajina tvrdí, že dojde k výměně zajatců, ale někteří ruští představitelé uvedli, že by vojáci mohli být souzeni nebo popraveni.



Osud stovek ukrajinských vojáků, kteří ukončili několikatýdenní odpor v ocelárnách Azovstal v Mariupolu, zůstává nejasný poté, co se bojovníci vzdali a byli převezeni na území ovládané Ruskem.



Náměstek ukrajinského ministra obrany uvedl, že budou vyměněni v rámci výměny zajatců, ale někteří ruští představitelé v úterý řekli, že by mohli být souzeni a dokonce popraveni. Poslanci ruské Státní dumy tvrdili, že navrhnou nové zákony, které by mohly zmařit výměnu zajatců za bojovníky, o nichž Moskva tvrdí, že jsou to "teroristé". Osud stovek ukrajinských vojáků, kteří ukončili několikatýdenní odpor v ocelárnách Azovstal v Mariupolu, zůstává nejasný poté, co se bojovníci vzdali a byli převezeni na území ovládané Ruskem.Náměstek ukrajinského ministra obrany uvedl, že budou vyměněni v rámci výměny zajatců, ale někteří ruští představitelé v úterý řekli, že by mohli být souzeni a dokonce popraveni. Poslanci ruské Státní dumy tvrdili, že navrhnou nové zákony, které by mohly zmařit výměnu zajatců za bojovníky, o nichž Moskva tvrdí, že jsou to "teroristé".

Ruští vyšetřovatelé uvedli, že plánují vojáky vyslechnout a mohli by je obvinit ze "zločinů spáchaných ukrajinským režimem proti civilnímu obyvatelstvu na jihovýchodě Ukrajiny".



V úterý večer vyjelo sedm autobusů s ukrajinskými vojáky ze závodu Azovstal v přístavním městě a dorazilo do bývalé vězeňské kolonie v Ruskem kontrolovaném městě Olenivka v Doněcku, uvedla agentura Reuters.



Rusko označilo operaci Azovstal za hromadnou kapitulaci, zatímco ukrajinská armáda uvedla, že vojáci bránící ocelárnu "splnili svůj bojový úkol" a že hlavním cílem je nyní záchrana jejich životů.



"Ukrajina potřebuje živé ukrajinské hrdiny," řekl prezident Volodymyr Zelenskij ve videoposelství.





Stovky vojáků se několik týdnů ukrývaly ve spleti tunelů a bunkrů pod ocelárnou, protože ruské síly převzaly kontrolu nad ostatním městem poté, co jeho velkou část proměnily v neobyvatelnou pustinu. Mnoho z těch, kteří uvízli v Azovstalu, mělo vážná zranění, omezenou lékařskou péči a tenčící se zásoby.





V posledních několika týdnech byli zachráněni civilisté, kteří se v továrně rovněž ukrývali, poté, co Mezinárodní výbor Červeného kříže zprostředkoval dohodu, která jim umožnila odejít na území kontrolované Ukrajinou.Ukrajina usilovala o dohodu, která by bojovníkům rovněž umožnila ústup do oblastí kontrolovaných Ukrajinou nebo jejich evakuaci do neutrální země. Protože se to však nepodařilo, ukrajinští představitelé v úterý v ranních hodinách oznámili, že obrana ocelárny byla fakticky ukončena. "Byla to jediná možnost," uvedla náměstkyně ministra obrany Hanna Maljar.Ruské ministerstvo obrany sdělilo, že v závodě se vzdalo 265 ukrajinských bojovníků, včetně 51 vážně zraněných vojáků, kteří budou převezeni do nemocnic v Novoazovsku na Ruskem kontrolovaném území na východě Ukrajiny. Nebylo bezprostředně jasné, kolik ukrajinských vojáků v závodě zůstalo."Proběhne výměnný postup pro jejich návrat domů," řekl Maljarová. Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková rovněž uvedla, že bojovníci budou vyměněni. "Dá-li Bůh, bude vše v pořádku," napsala.Zelenskij zněl opatrněji. "Práce na návratu chlapců domů pokračuje a tato práce vyžaduje jemnost - a čas," řekl.Podrobnosti dohody, která vedla k evakuaci, zůstávají nejasné a příval tvrdých prohlášení ruských představitelů naznačil, že výměna může být ještě v nedohlednu.Mluvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov slíbil, že s bojovníky, kteří se vzdali, bude zacházeno "v souladu s mezinárodními standardy", ale to okamžitě zpochybnila prohlášení dvou dalších ruských představitelů.Leonid Sluckij, ruský poslanec, který se na počátku války účastnil jednání s Ukrajinou, navrhl, aby Rusko zrušilo moratorium na trest smrti pro bojovníky z pluku Azov, jedné z hlavních sil bránících ocelárny, a nazval je "zvířaty v lidské podobě"."Nacističtí zločinci by neměli být vyměňováni," prohlásil v úterním projevu Vjačeslav Volodin, jeden z nejmocnějších ruských činitelů a předseda Státní dumy. "Naše země se k těm, kteří se vzdali nebo byli zajati, chová lidsky. Ale pokud jde o nacisty, náš postoj by se neměl měnit: jsou to váleční zločinci a my musíme udělat vše pro to, aby stanuli před soudem."Volodin se ve svém prohlášení přímo nezabýval kapitulací vojáků v Azovstalu, ale kontext byl jasný, protože ruské ministerstvo obrany v úterý ráno zveřejnilo video z evakuace ukrajinských bojovníků a uvedlo, že někteří z nich byli příslušníky praporu Azov.Ruské ministerstvo spravedlnosti se v úterý obrátilo na nejvyšší soud, aby pluk Azov prohlásil za teroristickou organizaci, čímž možná vneslo další překážku do případné výměny.V úterý večer ruský vyšetřovací výbor uvedl, že bude vyslýchat zajaté bojovníky a mohl by je chtít obvinit ze zločinů proti civilistům v oblasti Donbasu na východě Ukrajiny."Ruští vyšetřovatelé identifikují nacionalisty, prověří jejich účast na zločinech spáchaných proti civilnímu obyvatelstvu a informace získané při výsleších porovnají s dalšími dostupnými údaji," uvedl výbor v prohlášení.Azov je klíčovou součástí ruského propagandistického narativu o válce na Ukrajině, která byla původně zahájena s údajným cílem "denacifikace". Jednotka vznikla v roce 2014 jako dobrovolnická milice pro boj proti Ruskem podporovaným silám na východě Ukrajiny a mnoho jejích původních členů mělo krajně pravicové extremistické názory. Od té doby byla jednotka začleněna do ukrajinské národní gardy a od svého krajně pravicového původu se odklonila.Obrana Mariupolu se pro mnoho milionů Ukrajinců stala symbolem hrdinství tváří v tvář ruskému útoku. Kromě posílení morálky ukrajinské armády zdroje tvrdí, že díky tak urputnému boji o Mariupol se podařilo zastavit postup ruské armády.Zelenského poradce Mychajlo Podoljak na Twitteru přirovnal obránce Azovstalu k malému oddílu Sparťanů, kteří se v bitvě u Thermopyl v 5. století př. n. l. ubránili mnohem větší útočné síle. Obrana Mariupolu "zcela změnila průběh války" a "zhatila plány Ruska na ovládnutí východu Ukrajiny", napsal.Sandra Krotěvyč, sestra náčelníka štábu Azova Bohdana Krotěvyče, uvedla, že se svým bratrem byla v úterý v pět hodin ráno v kontaktu a on byl stále na území Azovstalu, ale od té doby se jí neozval. Uvedla, že v posledních týdnech, kdy se zásoby nashromážděné v ocelárnách začaly tenčit a ruské údery na závod pokračovaly, vojáci jedli jen jednou denně a pili vodu z potrubí a jiných nečistých zdrojů.Sandra Krotěvyč uvedla, že bojovníci si již dlouho uvědomovali, že Mariupol již nemá pro ukrajinskou armádu strategický význam, a doufali, že budou moci pohřbít své mrtvé a evakuovat zraněné, ale čekali na dohodu, která by jim umožnila odejít na území kontrolované Ukrajinou nebo do třetí země."Mírně řečeno, jsem trochu překvapena. Nemám z toho radost a ráda bych slyšela bezpečnostní záruky," řekla v telefonickém rozhovoru.Nyní jsou bojovníci vydáni na milost a nemilost ruským úřadům, přičemž tvrdé výroky požadují, aby nebyli vyměněni. Ve státní televizi RT označil komentátor Anton Krasovskij evakuované za "zraněné teroristy" a požadoval, aby nebyli předáni Ukrajině."Jakékoli předání Azovců Kyjevu bude považováno za naši porážku, za naši ruskou kapitulaci," řekl Krasovskij. Vyzval své diváky, aby "to nedopustili", a řekl, že by měl proběhnout soud a "RT může uspořádat živý přenos pro jejich manželky".Na pozadí takové rétoriky ze strany Ruska vyzvala Krotevyčová mezinárodní společenství, aby našlo způsob, jak zajistit návrat vojáků na Ukrajinu. "Jejich životy jsou v rukou mezinárodních představitelů. Pokud najdou způsob, jak je zachránit, pak jim budou všichni občané Ukrajiny nesmírně vděční. Jsou to hrdinové pro celou Ukrajinu," řekla.