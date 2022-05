Rusko: Státní duma po kapitulaci bojovníků z Azovstalu požaduje obnovu trestu smrti

18. 5. 2022

Státní duma nečekaně zasáhla do situace kolem Azovstalu, kde se za posledních 24 hodin vzdalo více než 250 ukrajinských vojáků. Její předseda v úterý při jednání dolní komory podpořil návrh na zavedení zákazu výměny "nacistických zločinců". A úřadující předseda Liberálně demokratické strany Leonid Sluckij navrhl zrušení moratoria na trest smrti.

Podle Ruska od pondělka 256 ukrajinských vojáků pluku Azov, včetně 51 zraněných, "složilo zbraně a vzdalo se". Zástupkyně náčelníka ministerstva obrany Ukrajiny Anna Maljarová uvedla, že ze závodu bylo odvedeno 264 ukrajinských vojáků, včetně 53 těžce zraněných. Evakuované vojáky nazvala "evakuovanými". Dodala, že všichni "evakuovaní" jsou předmětem potenciální výměny zajatců s Ruskem.

Při projednávání situace v Azovstalu ve Státní dumě v úterý dopoledne navrhl náměstek Anatolij Wasserman zákaz výměny "nacistických zločinců". Šéf dumy Volodin pověřil výbory pro obranu a bezpečnost, aby připravily příslušné protokolární instrukce. "Udělal jsi správný návrh, nacističtí zločinci by se neměli vyměňovat. Jsou to váleční zločinci, musíme udělat vše, abychom je postavili před soud,“ řekl předseda dolní komory.

Sluckij zároveň navrhl zrušit moratorium na trest smrti a ukázat světu, že ukrajinští nacionalisté si zaslouží pouze trest smrti. "Měli bychom se pečlivě zamyslet a možná k takovému návrhu přistoupit, protože tato zvířata v lidské podobě - ​​znovu opakuji jediné slovo, které si zaslouží - by měla dostat to, co si zaslouží," řekl Sluckij.

