Rozhovor Britských listů 491. Proč Fialova vláda nefinancuje psychiatrickou pomoc pro ukrajinské uprchlíky?

5. 5. 2022

čas čtení 1 minuta













Malé děti kreslí mrtvoly. Nebo nakreslí krásnou slunečnou krajinu a pak ji náhle celou začárají černou pastelkou. Uprchlíci, nyní v ČR především z Ukrajiny, zažili děsivé věci, které je často ztraumatizují na mnoho let, u dětí i na celý život. Jenže většina pomoci uprchlíkům v České republice stále zůstává na občanské společnosti. Fialovu vládu vůbec nenapadlo, že by měla ztraumatizovaným uprchlíkům poskytovat státní zdravotní pomoc psychoterapeutů, psychiatrů a psychologů. Tito odborníci uprchlíkům pomáhají zadarmo jako dobrovolníci. To nestačí a absence efektivní psychologické a psychiatrické péče může v budoucnosti vést k vážným problémům. O tom mluví Jan Čulík s psychiatryní Kateřinou Duchoňovou. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 6. května 2022.









