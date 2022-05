Iluze konce: Čtyři scénáře průběhu ukrajinské války

18. 5. 2022

Vojenský teoretik Martin van Creveld předpověděl první Putinovu fintu a počáteční selhání. Zde nastiňuje čtyři scénáře pokračování ukrajinské války. Jediný z nich je výhodný pro Západ. Všechny znamenají roky války. Možná na ruské půdě.

Člověk míní, pánbu mění. Nikdo neví, jak rusko-ukrajinská válka skončí, pokud vůbec. To platí zejména v případě, kdy se zdá, že tento konec není v současnosti v dohledu. A to platí tím spíše, že dosažení vyjednaného řešení může trvat mnoho let, během nichž se může stát cokoliv. Protože, jak jsme právě viděli, domluvit se na oboustranně přijatelném řešení evakuace ocelárny v Mariupolu trvá týdny.

Pokusím se zde však nastínit některé možné scénáře výsledku války, od nejžádoucnějšího konce pro Západ po nejhorší možný.

Scénář číslo 1: Obtížná jednání

Čím více zbraní a techniky ze zásob NATO se na Ukrajinu dostane, tím silnější bude odpor Ukrajiny vůči ruské invazi. Rusku se nedaří dobýt Donbas. A i když se to nějak podaří, cena, kterou Rusko zaplatí, je tak vysoká, ztráty jsou tak velké, že Vladimir Putin uvěří, že nemá jinou možnost, než to ukončit, aby ztráty snížil.

Pořádá se mírová konference, pravděpodobně v hlavním městě neutrální země. V průběhu jednání NATO a Ukrajina společně trvají na tom, aby se Rusko úplně stáhlo, a to za hranice roku 2014. Putin ale tento ústupek udělat nemůže. Válka pokračuje.

Scénář číslo 2: Rusko upadá do chaosu

Ruský postup všude pokulhává, ruské ztráty stále narůstají, proto se všude v Rusku protestuje. Dojde k převratu a Putin je sesazen. Mezi jeho nástupce v Kremlu mohou patřit armádní velitelé nebo vyšší generálové zpravodajských služeb, nebo v nejpravděpodobnějším případě obojí. Obviňují Putina z toho, co se stalo. Chce to čas, ale nakonec jim nezbývá nic jiného, ​​než přijmout vyjednané řešení, které je pro ně nejmírnější.

Tím ale příběh nekončí. Dnes je asi dvacet procent obyvatel Ruské federace neruských národností. V průběhu událostí mnozí z nich deklarují odtržení od Moskvy, což vede nejprve k občanské válce a poté k rozpadu Ruské federace. Následný chaos, který mimochodem není v ruských dějinách nijak bezprecedentní, trvá roky, ne-li desetiletí.

Scénář číslo 3: Vítězství, které neexistuje

Tento scénář lze propojit se scénářem jedna a dva. Až na to, že Putinovi nástupci neustupují, ale troufají si na to, čeho se Putin dodnes neodvážil: Nařizují všeobecnou mobilizaci. Používají všechny dostupné nejaderné prostředky (zejména nejmodernější ruské tanky a letectvo, které byly použity jen v omezené míře) a jdou do "totální války". Tím nejen zdvojnásobují své síly na Donbasu na východě, ale nasazují také masivní síly z Běloruska, které odtud postupují na jih, aby odřízly ukrajinské zásobovací trasy přes Polsko, Slovensko a Rumunsko.

Je to jakýsi zvrat roku 1941, kdy Wehrmacht poslal své tanky ze Smolenska na jih směrem na Kyjev k největšímu obklíčení ve vojenské historii. Funguje to. Ukrajinci se ale ani v této situaci nevzdávají a vedou partyzánskou válku po celé zemi. Uplynula dlouhá doba, ale výsledkem je patová situace. Což by zase vedlo ke scénáři dva.

Scénář číslo čtyři: Eskalace

Jak válka postupuje, musí NATO vyvinout stále větší úsilí k osvobození Ukrajiny ze spárů Ruska. Na oplátku se ruské letectvo pokusilo zablokovat zásobovací trasy. Za tímto účelem proniká do polského, rumunského a slovenského vzdušného prostoru a útočí na síly NATO v těchto zemích, především na letiště. Vlak za vlakem, úder za úderem, válka eskaluje. NATO kontrovalo vysláním letadel přes ukrajinskou hranici. Takto vyprovokovaní piloti na obou stranách v ojedinělých případech zahajují palbu.

Vlak za vlakem, úder za úderem eskalují boje. Jakékoli pokusy udržet tento vývoj v tajnosti, jako se to stalo v Koreji, když Truman a Eisenhower předstírali, že nevidí důkazy, že v severokorejských letadlech byli ruští piloti, selhávají. Bylo dosaženo bodu, když jedna strana, možná kvůli chybě nebo špatným zpravodajským informacím, rozhodne, že druhá strana zašla příliš daleko. Zmáčkne špatné tlačítko. Po jedné atomové bombě následuje mnoho dalších.

Až se dým rozplyne a miliony zemřou, ze střední a východní Evropy zbyde jen málo. Tedy pokud bude mít zbytek světa štěstí a unikne tomu. Přes všechny ruské hrozby však tento scénář považuji za nejnepravděpodobnější ze všech. To ale neznamená, že je nemožný.

