Ruská propaganda nyní vyžaduje od Rusů aktivní účast v "boji proti ničivému Západu"

18. 5. 2022

čas čtení 7 minut

The Economist přináší skvělou interaktivní informaci o tom, jak mocný vliv má Vladimir Putin na ruská média, která v podstatě ovládají obrovskou propagandistickou mašinérii.



Článek rozebírá, co čte a sleduje typický ruský občan v době, kdy pokračuje ruská invaze na Ukrajinu. Zde je výňatek:



S tím, jak se Putinův režim posouvá od relativně otevřeného autoritářství k uzavřenější diktatuře, mění se i jeho propaganda. Televizní moderátoři a hosté prezentují "speciální vojenskou operaci" jako součást rozsáhlejšího konfliktu na obranu Ruska. Státní média již dlouho intonují o údajném záměru Západu zničit Rusko a Putinově snaze chránit vlast. Ale tam, kde se propaganda dříve snažila především vyvolat pasivitu, zpochybnit realitu a odradit od politické účasti, se nyní stále více snaží mobilizovat lidovou podporu pro Putinovu válku tím, že přesvědčuje lidi, že Rusko je napadeno a vítězství je jedinou možností. "Stará pravidla autoritářského života se hroutí, požaduje se aktivní účast," říká sociolog Greg Judin.

Look who addressed the Cannes Film Festival as it opened tonight! #zelensky #ukraine pic.twitter.com/oxVsOINhlP — Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) May 17, 2022





This community center in Derhachi near Kharkiv, where humanitarian aid was distributed daily to hundreds of local residents, was hit twice by Russian rockets. Two people were killed, 4 wounded. Another Russian war crime to threaten people and destroy aid centers. pic.twitter.com/RTL3ZE6jdW — Maria Avdeeva (@maria_avdv) May 17, 2022



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij právě vystoupil s překvapivým projevem na zahájení filmového festivalu ve francouzském Cannes.





Look who addressed the Cannes Film Festival as it opened tonight! #zelensky #ukraine pic.twitter.com/oxVsOINhlP — Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) May 17, 2022

"Jsem si jistý, že diktátor prohraje," řekl Zelenskij na závěr projevu. "Sláva Ukrajině."





- Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému, že francouzské dodávky zbraní Kyjevu se v příštích dnech zintenzivní, uvedl Elysejský palác. Zelenskij řekl, že s Macronem vedl "dlouhý a smysluplný" rozhovor, v němž diskutovali o "průběhu bojových akcí, operaci na záchranu armády z Azovstalu a vizi perspektiv vyjednávacího procesu".





Zelenskij řekl, že "je nutné, aby kinematografie nemlčela", jak píše Hollywood Reporter. Zelenskij uvedl několik filmů, včetně Velkého diktátora Charlieho Chaplina, a řekl, že takové filmy jsou "příšerné dokumenty a filmové kroniky". Paradoxně však "nejbrutálnější diktátoři 20. století milovali film".Zdá se, že ruská Státní duma směřuje ke snaze zabránit tomu, aby ukrajinští vojáci z praporu Azov byli zahrnuti do případné výměny zajatců.Pluk Azov, někdejší nacionalistická milice začleněná do ukrajinské Národní gardy, je podle Moskvy hlavním pachatelem protiruského nacionalismu, před nímž Rusko tvrdí, že potřebuje chránit rusky mluvící obyvatele Ukrajiny.Předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin prohlásil, že její členové jsou "nacističtí zločinci", kteří by neměli být zahrnuti do výměny vězňů. "Jsou to váleční zločinci a my musíme udělat vše pro to, abychom je postavili před soud," řekl.Podle agentury Reuters na internetových stránkách Dumy uvedl, že požádal výbory pro obranu a bezpečnost, aby v tomto smyslu připravily pokyn.Nejvyšší soud 26. května projedná případ uznání ukrajinského praporu Azov za teroristickou organizaci a zákaz jeho činnosti v Rusku.vádí se v tiskové zprávě NATO. Stoltenberg se setká s Klausem Korhonenem a Axelem Wernhoffem, velvyslanci Finska a Švédska při NATO.Již dříve dnes švédská premiérka Magdalena Anderssonová uvedla, že obě země plánují ve středu formálně podat přihlášky do NATO.což by Rusko přiblížilo k neschopnosti splácet svůj dluh.Na začátku dubna americká vláda zakázala Rusku používat peníze držené v amerických bankách jako způsob, jak finančně přitlačit Kreml.Naposledy se ruská vláda dostala do platební neschopnosti v roce 1917 během bolševické revoluce. Default ztíží ruské vládě půjčování peněz v budoucnu, což může v zemi způsobit vážnou finanční situaci.Náměstek ukrajinského ministra obrany uvedl, že budou vyměněni v rámci výměny zajatců, ale někteří ruští představitelé uvedli, že by mohli být souzeni nebo dokonce popraveni.Oblastní gubernátor Vjačeslav Čaus uvedl, že Rusko v úterý kolem páté hodiny ranní místního času odpálilo čtyři rakety. Dvě z raket podle něj zasáhly budovy ve vesnici.Ukrajinský vyjednavač Mychajlo Podoljak uvedl, že jednání s Ruskem byla pozastavena, a obvinil Moskvu ze "stereotypního myšlení". Náměstek ruského ministra zahraničí Andrej Rudenko uvedl, že v současné době prakticky žádné mírové rozhovory neprobíhají, a obvinil Ukrajinu, že se z procesu "prakticky stáhla".Řekl novinářům: "Pokud je pravda, že Rusko od začátku války přišlo o 15 % svých vojáků, je to světový rekord ve ztrátách armády, která vtrhne do nějaké země." Borrell rovněž uvedl, že všechny členské státy EU podpoří Finsko a Švédsko při vstupu do NATO.Finský parlament drtivou většinou schválil vládní návrh na vstup do NATO, den poté, co Švédsko potvrdilo svůj záměr vstoupit do aliance. Finský prezident Sauli Niinistö prohlásil, že si je jistý, že obě země překonají turecký odpor vůči svým historickým žádostem o členství.Niinistö a švédská premiérka Magdalena Anderssonová se ve čtvrtek setkají s americkým prezidentem Joem Bidenem, uvedl Bílý dům. Očekává se, že lídři budou jednat o žádostech Finska a Švédska o členství v NATO, evropské bezpečnosti a podpoře Ukrajiny uprostřed ruské invaze, uvedl úřad.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že vstup Finska a Švédska do NATO by pravděpodobně "neměl velký význam". Obě severské země "se účastní vojenských cvičení NATO již mnoho let", uvedl Lavrov.Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že vzdáním se ruských dodávek energie Evropa riskuje, že bude platit nejdražší ceny energie na světě. V projevu na setkání s domácími ropnými manažery a vládními úředníky Putin uvedl, že není možné, aby se některé evropské země rychle vzdaly ruské ropy.