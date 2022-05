Válka na Ukrajině jako chybná kalkulace ruských elit

18. 5. 2022

Přehnaná očekávání ohledně toho, jak Západ zareaguje na ruskou invazi na Ukrajinu, jsou možná nejsilnějším zdrojem hysterie v ruské metropoli. Ruské elity uvěřily, že Západ je "slabý a bez naděje" a tváří v tvář demonstraci síly vždy ustoupí. Ukázalo se, že to není pravda, upozorňuje Vladimir Pastuchov.

Jejich přesvědčení v tomto bodě odráží šest věcí:

Za prvé, ruská kultura se vyznačuje jak nadměrným uctíváním všeho západního, tak nadměrným pohrdáním. Za druhé, Rusové se obvykle upínají k problémům na Západě jako k důkazu, že je zastaralý a brzy se zhroutí svou vlastní vahou a odejde ze scény.

Za třetí, ruská zkušenost se Západem v 90. letech tyto pocity jen zesílila, což vedlo mnoho příslušníků ruských elit k přesvědčení, že Západ by mohl být ovládnut a zasloužit si to kvůli tomu, co způsobil Rusku. Za čtvrté, říká, Rusové si pletli západní slabost pro peníze se slabostí obecně.

Za páté, ruské elity se domnívaly, že mohou koupit kteréhokoli západního lídra, protože s některými měli tolik úspěchů: Byli šokováni, když některé nebylo možné koupit a někteří jiní nezůstaly koupeni způsobem, který očekávali.

A za šesté, reakce Západu na krymský anšlus v roce 2014 přesvědčila mnohé v Moskvě, že Západ bude na invazi v roce 2022 reagovat v podstatě stejným způsobem, bude hodně lomit rukama, ale bez ochoty uvalit na Rusko jakýkoli trest, který by s sebou přinesl náklady.

Kreml do svých výpočtů nezahrnul možný odpor Západu vůči vydírání. Předpokládal, že Moskva potřebuje pouze zvýšit sázky a Západ ustoupí. A to je to, co Putin bez úspěchu udělal.

Po tomto neúspěchu začala v Moskvě hysterie, zejména proto, že ruské elity uznaly, že pokud se jejich hrozby nyní ukážou jako nesmyslné, jejich schopnost je v budoucnu použít by byla zcela znehodnocena. Protože nezvážily možnost, že jejich preferovaná strategie nemusí fungovat, nemají v záloze žádnou jinou.

Zdroj v ruštině: ZDE

