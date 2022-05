Umolousaná národní nohavica

18. 5. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 12 minut

Lžikol Kreml a celé Rusko stále dokolečka kol dokola lže, že na Ukrajině, kde speciálně operuje alias vraždí dle Putinova přání, neútočí na civilisty. Dobrá, naskočme na trapně nabubřelou a tradiční ruskou lež. Pak ovšem jsme oprávněni konstatovat, že ve Velké vlastenecké speciální operaci týmž způsobem operovalo nacistické Německo. Němečtí zachránci (tak je dle dnešní zvrácené ruské propagandy sami Rusové musí historicky nazvati) by pak v Sovětském svazu tudíž nezabili ani jednoho civilistu, nevypálili žádnou vesnici a nezničili žádné město, protože všechno si sovětští komunisto-nacisté přeci způsobili sami. Bránili se a vina jejich jest. Tak dnes hovoří ruská vládní propaganda, takové je stanovisko ruské vlády. A některých Popelavců západních.

Zkusme tuto lež tvrdit na ruském velvyslanectví, v OSN, nebo přímo vládě v Kremlu a víme, s čím se potážeme. Tak proč dnešní solidní svět nesolidních komentů věří navlas stejnému ruskému nesmyslu, proč hrůzné kvantum lidí na Západě naskakuje na odpornou ruskou lež o civilistech, které si Ukrajinci zabíjejí sami, a ruském míru přinášejícím mír na Ukrajině?



Ruský generál Mizincev maže na chléb propagandistův další tradiční ruskou lež. Ukrajinští velitelé umísťují do ukrajinské zástavby vojenská stanoviště a obklopují je civilisty. Civilisty navíc zabíjejí, aby vina padla na nevinné a vždy mravně počestné Rusko. Důkazy pochopitelně Mizincev nemá, což nijak lži nebrání.

Ukrajina a svět ovšem důkazy o přítomnosti ruských okupantů na Ukrajině má přehršel. Má i důkazy svědčící o přítomnosti ruských vrahů ve školách, nemocnicích či radnicích a nebojí se je zveřejnit. Jen Rusko je jakési stydlivé, navíc i skromné a důkazy nikomu neukáže.

Zmiz už!

Naprosto morálně omezený generál Mizincev alias Mariupolský vrah dští další lži o tom, že se Ukrajinci na popud Západu schovávají v chemických továrnách. Tam zahrabáni čekají, až je ruský mírový kontingent zaměří a mírovou bombou vyhodí ukrajinský chemický podnik do ukrajinského vzduchu. Chce tím onen „ukrajinský nacistický sbor“ svést vinu na ruského mírotvůrce, který na Ukrajině speciálně operuje v zájmu samotné Ukrajiny, Ruska i celého lidstva. Ukrajinští „náckové“ se barikádují i v dalších ukrajinských továrnách, které podminovali, a až se bude blížit mír a spravedlnost z Ruska, tak bum. Navíc mají těžké zbraně a lidské ukrajinské štíty v počtu 1057 nevinných lidí. Sám je počítal.

Proč, proč a proč?

Slavným vedením firmy ČEZ, Zemanem, Klausem, Havlíčkem jakožto i všemi komunisty a SPD s trikolorou i bez tolik oblíbený a výlučně preferovaný, bezpečnostním protokolem na míru prověřený nejlevnější, nejpoctivější a nejpřátelštější ruský státní Rosatom vůbec neví a ani netuší, proč zákeřné, satanistické a vždy protiruské Finsko již nechce stavět atom s Rosatom. Vždyť Rosatom je jediný s právem vyhrát každé cinknuté výběrové a všechna předem domluvená výběrová řízení Maďarsko-Zemanova stylu. Vždyť ani jeden důvod Finsko k obavám nemá. Prostě nemá. Jádro v Hanhikivi ruské nebude a Rosatom vůbec neví proč.

Státní teroristé z Rosatomu sice na povel masového vraha Putina okamžitě okupovali jaderné elektrárny na Ukrajině, ale ve Finsku musí být v klidu, tam nic nehrozí. Zatím. Rosatom okupací ukrajinské jaderné elektrárny porušil všechna mezinárodní pravidla, ale divit se Rosatom i s Kremlem bude. Bude také žalovat na Finsko. Zřejmě u mezinárodního soudu v Putinselu, když Rusko mezinárodnímu právu tak fandí.

Ryškin naryškin

Vypeskovaný Naryškin, aby se vůdci zavděčil, odhalil polsko-americké spiknutí na nejvyšší úrovni. Sám si jej vymyslel, sám jej odhalil a sám jej zlikvidoval. Nic nového, za vraha Stalina běžná věc a další ruská tradice. A vždy, v každé době ruského impéria se najde hrdina, co spiknutí zaklíná. Polsko chce z Ukrajiny ukrást historicky bývalou část západní Ukrajiny. Rusko soudí, že všechny státy světa se budou chovat dle vzoru Putin, Stalin, Lenin a že pro ně žádné zákony a právo neplatí.

Na Západě musí i solidní komentátoři přeci vědět, že na Ukrajině může krást a loupit jen jediná světová velmoc. A USA to není, milí solidní.

Dumák z osobní Putinovy Dumy dumá, že Polsko zahájí svou akci již na prvního máje. Důkazů netřeba. Rusko běžně v celé své historii krade všude kolem, tak je potřeba jasně ukázat, že je viníkem Polsko. A jestli se Polsko dopustilo oné avizované krádeže? Nevím, ale už máme polovinu května a stále nic.

Byli jsme to, ale nebyli

Ruští agresoři přiznali, že na přátelský Kyjev v době, kdy tam obcoval šéf OSN, naházeli tuny smrti. Házeli však raketové dobro na nečinný závod raketového a kosmického podniku Artem a nikoli na avatara OSN. Rusové mířili vysoce přesnými raketami, poslušně hlásil fašista Konašenko.

Kremelský posluha a šéf doněckých okupantů Pušilin přišel s teorií, že si raketové pozdvižení sám Kyjev přál. Přáli si („ukrajinští nacisté“), aby ve světě vypadali zajímavěji. Pokud je na Ukrajině významný host z ciziny, Ukrajina ihned volá Kreml a prosí o zásilku raketové smrti. Chtějí ukázat, jak jsou mírovým, bratrským a civilizovaným Ruskem hanebně týráni. Což je, a to musí uznat solidní komentátor nepodléhající propagandě ani Ugandě, od Ukrajiny velmi nelidské, necivilizované a vůbec velmi protiruské.

Tradice hladomorů

Opuchlý vrah Putin obviňuje Západ a Ukrajinu, že obranou Ukrajiny před ruskou agresivní nacistickou invazí způsobují ohromnou potravinovou krizi ve světě. A aby tomu nebylo, musí odvážné hordy ruských zlodějů ukrást Ukrajině půl milionu tun obilí. Ukradené obilí následně za tučný dolar prodat a oznámit velmi vysokou loňskou sklizeň ruských pašáků - zemědělců.

Zlí imperialisté a hodný fialový satelit

Prezident Biden zvažuje prodat zabavené jachty a další majetky ruských Putinových kriminálníků. Výtěžek pošle na Ukrajinu, aby Ukrajina po vyhnání ruských okupantů mohla obnovit ukrajinský život po ruské smrti.

Signálpremiér

Premiér Fiala odmítá, prostě odmítá, že by české vládní úřady byly v otázce mrazení a zabavení majetku ruským oligarchům lenivé až nečinné. Liknavé nejsou, nedělají jednoduše nic. Jednou je strana ODS stranou oligarchů, a tudíž je řízena oligarchickým zákoníkem hodnot peněz, nikoli morálky.

Putinův oligarcha Jevtušenko je zřejmě ve velké přízni české pravicové strany. Jako ostatně i další Putinovi oligarchové. Česká vláda na evropský sankční seznam nedala ani jednu ruskou oligarchickou kreaturu. Ani jednoho oligarchu nepřidala. Nic. Nula. Ničevo.

Signálpremiér Fiala odvážně čeká na signál, až bude všechen majetek ruských oligarchů úspěšně vyvezen z Čech. Poté Signálpremiér vesele zatroubí do Bruselu, že máme jména na sankční seznam. Zde slova velkého Signálpremiéra: „To je nějaká teoretická úvaha, já se jí nebráním, ale také říkám, že my jsme v EU prosazovali a stále prosazujeme co nejtvrdší sankce. V řadě aspektů se u těch sankcí podařilo jít až na tu nejzazší mez. A z toho mám radost.“, vyblekotal na otázku „Proč ani jeden ruský oligarcha podnikající v Česku není na sankčním seznamu?“ směšný ale vždy slušný Signálpremiér. I takový soudruh Jasánek by se řádně zpotil, než by toto vypotil. Za českou stranu má jména ruských Putinových hochů pro sankční seznam dodat ministerstvo financí a FAU, tajné služby a ministerstvo zahraničí hlásit výsledek. Možná za pár týdnů, možná za pár víc týdnů a pak možná po válce.

Jména jsou jasná a známá. Jevtušenkov a Bokarev, Machmudov, Kozicyn, Bažajev, Savvidis, Trifonov, Darkin, Peredrij si v Česku zakoupili drahý vypůjčený čas. Z jiných zemí EU oligarchové od Putina na seznamu jsou.

Ministr zahraničí Lipavský viní z lenosti ministra financí Stanjuru. A Stanjura s Fialou vysílají signály, že kluci od Putina mají čas. Zatím ruští oligarchové nakradené majetky vyvezou. Pak za nimi opavský „ekonom“ poběží s jazykem na vestě a bude mávat, mávat a mávat. A volat: „hoši, děkujem“. A ukrajinským uprchlíkům na nádražích nedat ani housku se salámem.

Další přítel vlády odborníků na sankce, bývalý gubernátor Vladivostoku a přítel masového vraha Putina Sergej Darkin prodal, získal a děkuje. Mizí pryč. Není vláda Signálpremiéra Fialy naprosto skvělá, úžasná a dokonalá? Je.

Ovšem to není vše

Od Putinova oligarchy Darkina (krásné ruské jméno) firmu nakoupila firma IPC. Jejím jediným akcionářem je brněnský architekt Oliver Kálnássy. Jde o téhož architekta, který odkoupil i ztrátový podnik od Klausova kremelského trolla Hájka. V Hájkově nakladatelství Česká citadela, kde se tiskl proruský brak kremelských trollů a českých konspirátorů, investovala firma IPC. IPC Hájkovi založila i svěřenecký fond s právem na majetek a výnosy. Kdo majetek vložil, se neví a tají. IPC investovala i do kliniky alternativní medicíny Fulcrum. Tuto vlastní dcera Hájka a IPC. Pěkně půl na půl. Hájek má sídla dalších vlastních firem u Emericha Drtiny vlastník nakladatelství Naše vojsko, který si má jít za propagaci nacismu sednout na desítku. I do dalších firem trolla Hájka investovala IPC. Na témž místě sídlí i Zemanovci. Metody vlády velké pravice se projevují v plné síle. Pračky peněz, kolo kolo mlýnské přes neznámé majitele, skrze daňové ráje, ruské prostředníky a bílé koně ke hvězdám mamonu a zisku. Česká vláda Signálpremiéra totiž čeká na legislativní změny, které umožní postupovat proti zločinu jako na Západě, kam hlavně díky a kvůli ODS nepatříme.

Šeherezáda

Italové nepoučeni praktikami Signálpremiéra Petra zabavili Putinovu jachtu Šeherezádu. Stála jen cca 15 miliard korun. Jachta sice patří naoko tomu i tomu, ale konečný vlastník je skrytý za velkou kremelskou zdí. Asi se stydí. To však italským orgánům nebrání v činnosti. Zlí imperialisté neznají odpočinku a zabavili další jachtu zvanou Amadea. Vyjde jen na deset miliard. Ještěže nemáme moře a přístavy. Ruské jachty by se staly chráněným zájmem vlády pravice a Signálpremiéra.

Smutná země otupělých nohavic

Zdejší místní morální hazardér donášející na kolegy tajné komáří zločinecké policii a oceněný masovým vrahem, válečným zločincem, iniciátorem genocid Putinem si z morální kvality pranic nedělá. Všichni jen závidí a není zač se stydět. Přeci po něm dnešní jdou, jdou.

Hlavně ostravské, převážně moravsko-slezské, ale i celkově české (je nám to šumák) publikum za svým bardem zpívajícím Tajným pevně stojí vleže. Poblázněně křepčí na vtipnou písničku. Tančí, jak slezský bard, tu Veselín, tu přihlouplý Ostravak a tu znalec selského rozumu ala Šiška píská. Zatímco práskačův ruský cenitel krade obyčejným lidem na Ukrajině obilí a životy, oceněný bez uzardění s metálem od vraha před publikem hlas natřásá, do strun paruski tříská a do fujary nadutě duje. I take kuriozity umi slezska zem zrobit.

Dovolme si hnusnou představu, že by za kulturu mezi národy (jedním okupantem a druhým okupovaným) převzal umný bard metál od führera nacistů a donášel Gestapu na kolegy bardy. Nepředstavitelné? Nemožné? Neodpustitelné? … a plné sály plácajících lidiček naslouchají, protože přeci: „jdou na mě, jdou“.

Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého





