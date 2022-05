Putin se zapojil do války "na úrovni plukovníka", říkají západní zdroje

18. 5. 2022

Prezident se zapojuje do rozhodování o pohybech ruských vojáků, říkají zdroje, zatímco šéf britských ozbrojených sil říká, že Ukrajina vítězí, napsal Dan Sabbagh.

Vladimir Putin se do té míry osobně zapojil do ukrajinské války, že podle západních vojenských zdrojů činí operační a taktická rozhodnutí "na úrovni plukovníka nebo brigádního generála".

Ruský prezident se vměšuje do určování pohybu sil na Donbasu, dodaly zdroje. Minulý týden zde útočníci utrpěli krvavou porážku, když se několikrát pokusili překročit strategickou řeku na východě Ukrajiny.

Zdroje dodaly, že Putin stále úzce spolupracuje s generálem Valerijem Gerasimovem, velitelem ruských ozbrojených sil, na rozdíl od tvrzení Ukrajiny, že vojenský šéf byl odsunut.

"Myslíme si, že Putin a Gerasimov se podílejí na taktickém rozhodování na úrovni, kterou bychom normálně očekávali u plukovníka nebo brigádního generála," uvedl vojenský zdroj s odkazem na probíhající bitvu na východě Ukrajiny.

Ruským armádám se zatím nepodařilo dosáhnout průlomu na Donbasu, kde již měsíc směřují k ofenzívě, která několikrát selhala ve snaze o obklíčení menších ukrajinských sil.

Nebyly poskytnuty žádné další podrobnosti, které by toto prohlášení podpořily, ačkoli bylo naznačeno, že hodnocení Putinovy ​​úzké osobní účasti bylo založeno na získaných zpravodajských informacích.

Plukovníci v americké armádě a brigadýři v britské armádě obvykle velí brigádě, jednotkám složeným z několika praporů – druhý z nich je ekvivalentní nejmenší operační jednotce v ruské armádě.

Ruská armáda je ve srovnání se západními protějšky organizována více shora dolů, přičemž pokyny jsou obvykle zasílány generály do terénu. Kolabující invaze Moskvy však znamenala, že byla nucena poslat generály blíže k frontové linii, kde jich bylo podle ukrajinských ozbrojených sil zabito až 12.

Ben Barry, bývalý brigádní generál v britské armádě a expert na pozemní válku z Mezinárodního institutu strategických studií, řekl: "Šéf vlády by měl mít na práci lepší věci, než dělat vojenská rozhodnutí. Spíše by měli určovat politickou strategii, než se utápět v každodenní činnosti".

Neúspěšný pokus o překročení řeky Siverskyj Doněc u Bilohorivky z minulého týdne vedl podle odhadů na základě leteckých snímků místa bitvy ke zničení více než 70 ruských vozidel a ztrátě vybavení v hodnotě nejméně jednoho praporu.

Porážka byla tak vážná, že některé ruské vojenské bloggery přiměla k tomu, aby před stovkami tisíc sledujících komentovali "neschopnost ruské armády", což je vzácná známka vnitřního nesouhlasu.

O víkendu ruské síly ostřelovaly přední pozice v oblasti východního Donbasu na Ukrajině, když se boje stále více soustřeďují na Severodoněck, nejvýchodnější město, které ukrajinské síly stále drží po více než 11 týdnech války.

Serhij Hajdaj, guvernér Luhanské oblasti, v pondělí řekl, že ruské údery zasáhly o víkendu nemocnici ve městě, dva lidi zabily a devět bylo zraněno, včetně dítěte – a terčem bylo několik dalších míst. Ukrajinské síly v neděli odrazily 17 útoků, dodal, a zničily 11 ruských obrněných vozidel.

Rusové postupně útočí na Severodoněck, průmyslové město, které mělo před válkou 100 000 obyvatel, protože se zdá, že snaha dokončit širší obklíčení ukrajinských obranných sil na Donbasu selhala.

Ukrajinské síly také pokračovaly v zatlačování ruských sil zpět z Charkivské oblasti kolem druhého největšího města země, přičemž Volodomyr Zelenskij blahopřál vojákům, kteří postavili nový hraniční přechod na ruské hranici severně od města.

"Jsem vám velmi vděčný, jménem všech Ukrajinců, jménem svým a jménem mé rodiny," uvedl ve videozprávě. "Jsem velmi vděčný všem bojovníkům, jako jste vy."

Ruské stažení je však bojovým ústupem, odlehlé severní vesnice kolem Charkiva byly v pondělí zasypány ostřelováním, přičemž jeden člověk byl zabit v obci v Cyrkuny, asi 50 km od centra města, a čtyři zraněni v okresech Ševčenkivskij a Saltivka.

Ukrajinští představitelé uvedli, že ruské síly se soustředí na "udržování pozic a zabránění postupu našich jednotek k hranici".

Britský náčelník štábu, adm. Sir Tony Radakin, řekl, že věří, že Ukrajina nyní vyhrává válku, protože Putin si chtěl "podmanit celou Ukrajinu" a "vnutit této zemi vlastní vládu" - a selhal.

Šéf britských ozbrojených sil v projevu před parlamentním publikem ve Westminsteru řekl, že Ukrajina vítězí, protože bojuje s "existenční hrozbou" a že "její národ přežije," dodal.

Think tank Institute for Study of War uvedl, že se domnívá, že "ruské síly pravděpodobně opustily cíl dokončit rozsáhlé obklíčení ukrajinských jednotek od města Doněck po Izjum" ve prospěch dobytí zbytku Luhanské oblasti, jejíž součástí je Severodoněck.

Druhé menší obklíčení Severodoněcku se minulý týden také nezdařilo poté, co byly ruské síly poraženy s těžkými ztrátami v sérii neúspěšných pokusů o překročení řeky Siverskyj Doněc u Bilohorivky.

Řeka se stále více stává dělicí čárou mezi dvěma stranami v Donbasu – což je společný název pro Doněckou a Luhanskou oblast – a kolem Charkova na severu.

Hajdaj řekl, že v neděli probíhají bitvy na sever a na jih od Severodoněcku, což je jedna z mála lokalit, které Ukrajina drží na východní straně řeky. Analytici se domnívají, že o město může proběhnout dlouhý boj.

Konrad Muzyka, zakladatel společnosti Rochan Consulting, která se specializuje na zpravodajství z otevřených zdrojů, řekl, že věří, že do dobytí Severodoněcku zbývají týdny. "Moskva... nemá odpovídající lidskou sílu a úroveň vybavení, aby rychle dobyla město," řekl v týdenním přehledu bojů.

