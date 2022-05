Válka na Ukrajině skončí do konce roku, předpovídá šéf ukrajinské vojenské rozvědky

14. 5. 2022

- Ukrajinská armáda osvobodila od ruských jednotek 1015 osad ve východní a v jižní Ukrajině. Znovu zavádí v osvobozených oblastech dodávku elektřiny, vody, obnovuje komunikace, dopravu a sociální služby. ⚡️Ukrainian military liberates 1,015 settlements from Russian forces.



The Ukrainian military is pushing out invading forces throughout eastern and southern Ukraine, providing electricity, water supply, communications, transport, social services to the liberated areas. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 14, 2022 - Válka proti Rusku dosáhne zlomu v polovině srpna a skončí do konce roku, uvedl šéf ukrajinské vojenské rozvědky generálmajor Kyrylo Budanov v rozhovoru pro Sky News.

"Bod zlomu nastane ve druhé polovině srpna. Většina aktivních bojových akcí skončí do konce tohoto roku.V důsledku toho obnovíme ukrajinskou moc na všech našich územích, která jsme ztratili, včetně Donbasu a Krymu."



Řekl, že Rusko utrpělo obrovské ztráty - ukrajinské ztráty neuvedl - a řekl, že není překvapen jejich rozsahem, vzhledem k tomu, že ruská síla je "mýtus".



Budanov uvedl, že ruské síly útočící na severovýchodní město Charkov byly zatlačeny zpět téměř k ruským hranicím a že jejich tolik uváděné selhání při překročení řeky Siverskij Doněc před několika dny mělo za následek "těžké ztráty".



- Skutečnost, že se Rusku podařilo prosadit proruské místní vedení pouze ve městě Cherson, "podtrhuje neúspěch ruské invaze při dosahování politických cílů na Ukrajině", uvedlo britské ministerstvo obrany (MO) ve své nejnovější zpravodajské zprávě.





Ruskem ovládaná správa v Chersonu uvedla, že ve středu hodlá požádat Moskvu o anexi. Rusko obsadilo Cherson v březnu a koncem dubna se zmocnilo budovy městské rady. Okupace se setkala s protesty obyvatel, a to i přes násilné pokusy ruských sil o jejich rozehnání.



- Indie zakazuje vývoz pšenice ve snaze ochránit potravinovou bezpečnost země, uvedla vláda.



Generální ředitelství zahraničního obchodu uvedlo, že "náhlý skok" světových cen pšenice ohrožuje potravinovou bezpečnost Indie, sousedních a dalších zranitelných zemí.



Ukrajina je významným vývozcem pšenice a dalších potravinářských výrobků. Její napadení Ruskem vyvolalo varování před celosvětovou potravinovou krizí.



Ministři zahraničí a zemědělství zemí G7 se v současné době scházejí v Německu, aby projednali způsoby, jak prolomit ruskou blokádu ukrajinského vývozu obilí z přístavů včetně Oděsy.



Před válkou se většina potravin, které Ukrajina vyprodukovala - a které by stačily k nasycení 400 milionů lidí - vyvážela přes sedm černomořských přístavů.



- Ruské síly v Charkovské oblasti se nezapojily do aktivních bojů, uvedl ukrajinský generální štáb ve své poslední aktualizaci konfliktu.



Jejich hlavní úsilí bylo místo toho "zaměřeno na stažení vojsk z města Charkov, udržování obsazených pozic a zásobovacích tras".



V jižním přístavním městě Mariupol Rusko podle něj pokračovalo v blokádě posledních zbývajících ukrajinských sil v ocelárně Azovstal a používalo "masivní dělostřelecké a letecké údery".



V Doněcké a Luhanské oblasti ukrajinské síly odrazily deset ruských útoků a zničily techniku včetně pěti tanků, pěti dělostřeleckých systémů a šesti jednotek bojové obrněné techniky, uvedl generální štáb.





- O evakuaci Mariupolu probíhají "obtížná jednání", uvádí Zelenskij

Probíhají "velmi složitá jednání" o další etapě evakuace z Mariupolu a ocelárny Azovstal, kde se ukrývají poslední zbývající ukrajinští obránci města, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém posledním nočním projevu.Nepřestáváme se snažit zachránit všechny naše lidi z Mariupolu a Azovstalu. V současné době probíhají velmi složitá jednání o další etapě evakuační mise - záchraně těžce zraněných, zdravotníků.Jedná se o velké množství lidí. Samozřejmě děláme vše pro evakuaci všech ostatních, každého našeho obránce. Každý, kdo může být ve světě nejvlivnějším prostředníkem, se již zapojil do příslušných jednání.Ruské síly zintenzivnily ostřelování oceláren, kde se předpokládá, že je mnoho bojovníků zraněno. Nedávní evakuovaní popisují pekelné podmínky."Ruští představitelé také otevřeně vyhrožují světu, že v desítkách zemí nastane hladomor. A jaké by mohly být důsledky takového hladomoru? K jaké politické nestabilitě a migračním tokům to povede? Kolik pak bude třeba vynaložit na překonání následků? To jsou otázky, na které by měli odpovědět ti, kteří odkládají sankce vůči Rusku nebo se snaží odložit pomoc Ukrajině."Jeho varování zaznělo v době, kdy se v Německu sešli ministři zahraničí a zemědělství zemí G7, aby projednali způsoby, jak prolomit ruskou blokádu vývozu obilí.Rusko také "ztratilo více než tři tisíce tanků, obrněných bojových vozidel, velké množství konvenčních vojenských vozidel, vrtulníků, bezpilotních letounů a veškeré své státní perspektivy"."A proč to všechno? Aby v dočasně okupovaném Heničesku ještě chvíli stál Leninův pomník? Jiný výsledek pro Rusko není a nebude."Ukrajina "pravděpodobně vyhrála bitvu o Charkov", druhé největší město v zemi, uvedl Institut pro studium války ve svém nejnovějším hodnocení konfliktu.Ukrajinské síly zabránily ruským jednotkám v obklíčení, natož v obsazení Charkova, a poté je z okolí města vyhnaly, stejně jako to udělaly ruským jednotkám, které se pokoušely obsadit Kyjev.Ruské jednotky se "v posledních několika dnech až na několik výjimek obecně nepokoušely udržet pozice proti protiútočícím ukrajinským silám".Zprávy západních představitelů a video od důstojníka Doněcké lidové republiky (DNR) naznačují, že Moskva se spíše než na snahu udržet své pozice v blízkosti města zaměřuje na provedení spořádaného ústupu a upřednostňuje návrat Rusů domů před umožněním vstupu proxy jednotek na Ukrajinu.Americký think tank uvedl, že Ukrajina se nyní pravděpodobně "pokusí narušit pozemní komunikační linie (GLOC) mezi Bělgorodem [v Rusku] a ruskými silami soustředěnými kolem [Ruskem okupovaného města] Izjum, ačkoli Rusko využívá několik GLOC, včetně některých vzdálenějších od současných ukrajinských pozic, než kam by pravděpodobně brzy dosáhla jakákoli ukrajinská protiofenzíva".Ruské jednotky "nedosáhly žádného pokroku" při pokusu o pozemní ofenzívu z Izjumu, pokračuje zpráva a dodává: "Dříve jsme předpokládali, že Rusko by se mohlo vzdát pokusů o postup z Izjumu, ale Rusové buď takové rozhodnutí neučinili, nebo se k němu zatím plně nezavázali."Ruské jednotky útočící od Popasna na severu nedosáhly v posledních 24 hodinách žádného významného pokroku. Ruským jednotkám postupujícím ze severu na jih se nepodařilo překročit řeku Siverskij Doněc a při svých pokusech utrpěly zničující ztráty.Rusové možná nemají dostatek další čerstvé bojové síly, aby tyto ztráty vyrovnali a pokračovali v ofenzivě v dostatečném rozsahu k dokončení obklíčení, i když se o to pravděpodobně budou nadále pokoušet.Mezi další klíčové poznatky patří následující:Ruské síly pravděpodobně zajistily dálnici poblíž západního vjezdu do ocelárny Azovstal, ale boje o objekt pokračují.Ruské síly v Záporožské oblasti se pravděpodobně pokoušejí dosáhnout dělostřeleckého dostřelu u města Záporoží.Ukrajinské síly se údajně pokoušejí získat zpět kontrolu nad Hadím ostrovem u rumunského pobřeží nebo alespoň narušit schopnost Ruska jej využívat.