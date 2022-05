V USA přesáhl počet mrtvých na covid jeden milion osob

15. 5. 2022

čas čtení 6 minut





Odborníci upozorňují, že k tomu přispěly ideologie, nedostatečné investice do dlouhodobé péče, primární péče a veřejného zdraví





Podle údajů nadace Kaiser Family Foundation vydaly Spojené státy v roce 2018 na zdravotní péči v průměru 10 637 dolarů na osobu, což je téměř dvakrát více než v jiných velkých a bohatých zemích. A přesto měly USA ve srovnání s těmito zeměmi výrazně nižší průměrnou délku života a nejhorší kvalitu a dostupnost zdravotní péče.



Téměř 4 000 dolarů z těchto výdajů tvoří vyšší platby nemocnicím za lůžkovou a ambulantní nemocniční péči. Mezitím se za posledních deset let výdaje USA na státní veřejné a místní zdravotnictví snížily o 16 %, resp. 18 %.



Jedinou oblastí zdravotnictví, kde USA vydávají výrazně méně než ostatní země, je dlouhodobá péče, včetně domovů důchodců. V roce 2018 vydala země na dlouhodobou péči 516 dolarů na osobu, což je méně než polovina výdajů srovnatelných zemí. Podle údajů nadace Kaiser Family Foundation vydaly Spojené státy v roce 2018 na zdravotní péči v průměru 10 637 dolarů na osobu, což je téměř dvakrát více než v jiných velkých a bohatých zemích. A přesto měly USA ve srovnání s těmito zeměmi výrazně nižší průměrnou délku života a nejhorší kvalitu a dostupnost zdravotní péče.Téměř 4 000 dolarů z těchto výdajů tvoří vyšší platby nemocnicím za lůžkovou a ambulantní nemocniční péči. Mezitím se za posledních deset let výdaje USA na státní veřejné a místní zdravotnictví snížily o 16 %, resp. 18 %.Jedinou oblastí zdravotnictví, kde USA vydávají výrazně méně než ostatní země, je dlouhodobá péče, včetně domovů důchodců. V roce 2018 vydala země na dlouhodobou péči 516 dolarů na osobu, což je méně než polovina výdajů srovnatelných zemí.



Tyto rozdíly odhalila pandemie. Podle údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí byly přibližně tři čtvrtiny Američanů, kteří zemřeli na Covid, starší 65 let - včetně více než 150 000 obyvatel pečovatelských domů.



Většina - více než dvě třetiny - pečovatelských domů v USA jsou instituce zaměřené na profit. Svým zaměstnancům často příliš neplatí, mají málo personálu a vysokou míru fluktuace: průměrná mzda ošetřovatelských asistentů a sanitářů v USA v roce 2020 činila 14,82 dolarů na hodinu a průměrná míra fluktuace ošetřovatelského personálu v letech 2017 a 2018 byla podle studie 128 %.



Tento nedostatek personálu způsobil, že některé pečovatelské domy nedodržují osvědčené postupy pro kontrolu infekcí.



Téměř polovina pomocníků a pracovníků osobní péče, kteří často málo vydělávají, jsou černoši nebo Hispánci. Ošetřovatelské domovy, jejichž personál pochází z "méně bělošských" čtvrtí, zaznamenaly větší výskyt covidu, pravděpodobně proto, že tyto čtvrti jsou také obecně silněji obydlené a jejich obyvatelé jsou více závislí na veřejné dopravě.



Obecně se zdálo, že život seniorů v USA je prostě obtížnější než v podobných zemích - a to i před pandemií. Podle studie Health Affairs z roku 2017 se například američtí senioři častěji obávají, zda budou mít dostatek peněz na jídlo nebo na lékařské potřeby, a kvůli nákladům nejdou pro recept nebo vynechávají léky.



V USA 36 % starších dospělých uvedlo, že mají tři nebo více chronických onemocnění, například chronické plicní a srdeční choroby, což lidi vystavuje většímu riziku, že vážně onemocní covidem. Na Novém Zélandu, v Austrálii, Nizozemsku, Norsku a Švýcarsku to bylo 17 % nebo méně. V USA byl také nejvyšší podíl - 55 % - lidí, kteří pravidelně užívají čtyři a více léků na předpis.



Američané mají také menší pravděpodobnost, že budou mít poskytovatele primární péče, což přispělo k vysokému počtu úmrtí v této zemi. Podle studie neziskové organizace Commonwealth Fund, která se zaměřuje na zlepšování zdravotnického systému, má v Nizozemsku 71 % dospělých pravidelného lékaře nebo zdravotní centrum, které se o ně stará, po dobu pěti a více let; v USA je to 43 %.



"Je to faktor zejména v případě očkovací kampaně," řekl Dr. David Blumenthal, prezident Commonwealth Fund. "Z údajů z průzkumů víme, že lidé se rádi nechávají očkovat v ordinaci svého lékaře, ale příliš málo Američanů má lékaře primární péče."



Tento nedostatek je podle Blumenthala částečně způsoben školným a rozdílem v platech mezi lékaři primární péče a specialisty - opět jde o oba údaje, v nichž USA zaujímají přední místa v žebříčcích.



"V pandemii, když jdete na pohotovost, jste obklopeni desítkami nebo stovkami dalších lidí, z nichž mnozí nebudou nakaženi, dokud se neobjevíte, takže to není epidemiologicky užitečný způsob, jak zvládat nemocné," řekl Blumenthal.



Přístup k pandemii byl v USA také ovlivněn politickou ideologií.



Podle studie National Public Radio byly po zpřístupnění vakcín nejvíce úmrtností na covid zasaženy ty americké okresy, v nichž většina volila v roce 2020 Donalda Trumpa.



Od května 2021, kdy se vakcíny staly široce dostupnými, měli lidé v okresech, kde více než 60 % voličů podpořilo Trumpa, 2,73krát vyšší pravděpodobnost úmrtí na covid než lidé v okresech, kde stejné procento voličů podpořilo Joea Bidena.



USA také zaostávaly za ostatními velkými bohatými zeměmi v míře proočkovanosti - a přispěla k tomu i nízká proočkovanost republikánů. Podle průzkumu nadace Kaiser Family Foundation z listopadu 2021 dostalo alespoň jednu dávku vakcíny 91 % demokratů, zatímco mezi republikány to bylo pouze 53 %.





"Nelze oddělit naše selhání v pandemii od ideologických a politických konfliktů," řekl Blumenthal. "Přístup k pandemii se zapletl do stranické příslušnosti lidí a jejich názorů na vládu."



To je z velké části zásluha republikánů, jako je Trump.. Poté, co se tehdejší prezident v říjnu 2020 nakazil covidem a onemocněl mnohem více, než veřejně přiznal, napsal Trump na Twitter: "Nebojte se covidu. Nedovolte, aby ovládl váš život."



Navzdory svému zděšení nad počtem úmrtí na covid, kterým se dalo předejít, odborníci na veřejné zdraví tvrdí, že je povzbuzuje úsilí nynější federální vlády zajistit, aby byly USA lépe připraveny na další mimořádnou událost, která je podle nich nevyhnutelná.



Zdroj ZDE

0