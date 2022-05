Zapojte solární energii: Solární napájení z balkonu přímo do zásuvky

16. 5. 2022

Z Německa: Solární energii si můžete vyrobit i sami na balkóně nebo terase a využít ji v domácnosti.

Zásuvná solární zařízení vyrábějí elektřinu pro osobní potřebu, ale nejsou určena k napájení do sítě.

Balkónové modulové systémy jsou bezpečné a také se dlouhodobě vyplatí finančně.

Některá pravidla a požadavky jsou v tuto chvíli zbytečně komplikované, ale nenechte se tím odradit. Z Německa:

Co je to „solární zařízení do zásuvky“ a jak funguje?

Máte balkon nebo terasu? Pak si tam můžete vyrobit vlastní solární energii a stát se aktivní součástí energetického přechodu: pomocí zásuvného solárního zařízení. Tyto malé fotovoltaické systémy se často také nazývají mini solární systémy, solární systémy plug & play nebo balkónové moduly, protože je lze namontovat například na balkónový parapet. Nejde však o „systém“ v technickém smyslu, ale spíše o domácí spotřebič, který vyrábí elektřinu.



Co umí solární zařízení do zásuvky?

Solární modul vyrábí elektřinu ze slunečního záření, kterou měnič přeměňuje na „elektřinu pro domácnost“. Ten je připojen přímo k elektrickému okruhu v bytě. V nejjednodušším případě zasuňte zástrčku do stávající zásuvky.

Elektřina ze zásuvného solárního zařízení teče například do zásuvky na balkoně a odtud do televize, lednice a pračky, které jsou zapojeny do dalších zásuvek v bytě. Elektroměr pak počítá pomaleji a z veřejné sítě se odebírá méně elektřiny. Pokud elektřina z balkonu nestačí k provozu domácích spotřebičů, elektřina z veřejné sítě jednoduše proudí ze sítě.

Bez připojení k síti solární zařízení nevyrábějí žádnou elektřinu. Při kempování nebo na zahrádce můžete místo toho použít takzvané „ostrovní systémy“ s baterií a jiným typem měniče.

Zásuvná solární zařízení se obvykle skládají z 1 nebo 2 standardních solárních modulů a střídače. V závislosti na výbavě se přidávají další komponenty.

Jednoduše klikněte na vyznačené body v naší grafice - poté obdržíte další informace:

2. Jaký je rozdíl proti fotovoltaickému systému?

Na rozdíl od fotovoltaických systémů jsou mnohem menší zásuvná solární zařízení určena soukromým osobám k přímé instalaci, připojení a používání. Můžete se také zaregistrovat u provozovatele sítě a u registrace kmenových dat trhu sami. Mini solární systémy lze také snadno vyjmout a provozovat jinde. Mají výkon až 600 wattů.

Fotovoltaické systémy na soukromých domech mají naproti tomu výkon mezi 3 a 20 kilowatty (kWp). Skládají se z více komponent, jejichž instalaci a údržbu musí provádět odborná firma, která se zabývá i nezbytnými technickými dotazy a registracemi u provozovatele místní sítě. FV systém je trvale instalován pro trvalý provoz a lze jej odstranit a přemístit do jiné budovy pouze s vynaložením značného úsilí.

Je solární zařízení do zásuvky vhodné pro můj domov?

V zásadě je solární zařízení do zásuvky vhodné do bytů vybavených

• balkonem, popř.

• terasou, popř.

• střešní plochou nad bytem nebo před oknem, střechou garáže popř

• vnějším povrchem stěny obrácené ke slunci.

Solární zařízení do zásuvky je výrazně levnější než fotovoltaický systém, a proto jej mohou financovat i lidé s nízkými příjmy.

Solární zařízení do zásuvky můžete umístit i na terasu nebo na zahradu. Pokud se přestěhujete, můžete si zařízení jednoduše vzít s sebou.

Pro pronajaté byty a vlastníky bytů platí: Pokud chcete solární modul připevnit na balkónový parapet nebo na stěnu domu, musí s tím obvykle souhlasit pronajímatel nebo společenství vlastníků. Vzhledem k tomu, že v roce 2020 došlo ke změně zákona o vlastnictví domů (WEG), není k tomu již potřeba jednomyslnost, ale pouze většinový souhlas.







Jsou zásuvná solární zařízení bezpečná?

Zařízení jsou obecně velmi bezpečná. V Německu je nyní v provozu přes 150 000 takových systémů. Dosud není znám ani jeden případ poškození majetku nebo ohrožení osob. Použitá technologie je totiž vyzrálá a stejné komponenty jsou použity v profesionálně instalovaných fotovoltaických systémech. Mohou být použity pouze komponenty, které byly vyrobeny a testovány podle norem.

Zásuvná solární zařízení jsou bezpečná, pokud použité modulové střídače splňují požadavky, které jsou kladeny i na střídače pro běžné fotovoltaické systémy. Instalační norma také stanoví, že kvalifikovaný elektrikář musí zkontrolovat vhodnost okruhu pro napájení solární energií.

A co je nejdůležitější, měli byste k jakékoli zásuvce nebo okruhu připojit pouze jediné solární zařízení do zásuvky (přes střídač). Bylo by nebezpečné propojovat několik zařízení přes vícenásobné zásuvky.

V současné době je vyvíjen produktový standard, podle kterého lze zařízení testovat a certifikovat. Do toho je zapojena i spotřebitelská rada DIN a spotřebitelské poradenské centrum, jejichž vydání se očekává v roce 2022. Dokud nebude tato produktová norma zveřejněna, můžete se při nákupu řídit např. bezpečnostní normou vydanou Německou společností pro solární energii (DGS).

Měli byste také dodržovat pokyny pro připojení a použití, které výrobci dodávají se zařízením. Měli byste se od nich také naučit, jak bezpečně upevnit solární modul a střídač na zamýšleném místě instalace.

Jak velká jsou zásuvná solární zařízení a jaká velikost je pro mě vhodná?

Zásuvnými solárními zařízeními rozumíme solární moduly s připojenou zátěží do 600 wattů s měničem, které se zapojují do elektrického okruhu v domácnosti.

Může se jednat o 1 až 2 standardní solární moduly (ve formátu 1 x 1,70 metru) současného provedení, z nichž každý má obvykle jmenovitý výkon kolem 280 až 350 wattů. V příštích několika letech se elektrický výkon standardních modulů v důsledku dalších vylepšení zvýší na přibližně 400 wattů.

Důležité: Uvedených 600 wattů se vztahuje na připojenou zátěž střídače na straně elektrické sítě (AC). Mohou být také provozovány dva moduly po 340 wattech (tj. celkový výkon modulu 680 wattů), pokud připojená zátěž střídače nepřekročí 600 wattů.

Alternativně existují i menší, lehčí solární moduly, které lze snadněji připevnit například na balkónové parapety. Ty mají výkon 50 až 150 wattů a 2 až 4 z nich lze připojit k mikro měniči.

Tip: Pokud sami využíváte co nejvíce solární energie a chcete se vyhnout jejímu dodávání do sítě, doporučujeme výkon 200 až 400 wattů, což je obvykle standardní solární modul s 300-350 watty. Pokud chcete vyrábět více solární energie, můžete také použít dva standardní solární moduly.

V zásadě by bylo možné zřídit i zásuvné FV systémy s vyšším výkonem. Nejpozději v tu chvíli je však nutné, aby kvalifikovaný elektrikář zkontroloval všechny technické požadavky na připojení k elektrické síti a zaregistroval zařízení u provozovatele sítě. Z našeho pohledu se jedná spíše o fotovoltaický systém než o domácí spotřebič, který vyrábí elektřinu, jako je tomu u plug-in soláru.

Vyšší náročnost na instalaci fotovoltaického systému se finančně vyplatí, ale obvykle pouze při výrazně větších výkonech systému nad 3 kilowatty.

6. Jaký smysl má solární zařízení do zásuvky? Stojí mi to za to?

Pomocí zásuvného solárního zařízení přispíváte k úspoře energie osobně. Mini solární systémy obvykle vyrobí dostatek elektřiny na pokrytí významné části základního zatížení a polední špičky domácnosti za slunečných dnů.

Standardní solární modul o výkonu 300 wattů, který byl instalován na jižně orientovaný balkon bez zastínění, dodává ročně kolem 200 kilowatthodin elektřiny. Zhruba o stejnou částku se vám nákup elektřiny sníží, pokud ji můžete využívat přímo v domácnosti.

Toto množství elektřiny zhruba odpovídá roční spotřebě lednice a pračky v domácnosti o 2 lidech. Při průměrné ceně elektřiny 28 centů to znamená roční úsporu zhruba 56 eur.

Solární zařízení do zásuvky se standardním modulem stojí kolem 350 až 500 eur. Trvá tedy 6 až 9 let, než se vám nákup vyplatí prostřednictvím úspor. Solární moduly mohou vyrábět elektřinu po dobu 20 let nebo déle.

Nejen, že snížíte svůj účet za elektřinu, ale také uděláte něco dobrého pro životní prostředí: mini solární systém ušetří za 20 let přibližně 2,5 tuny emisí CO2.

Výtěžnost zařízení a tím i jeho ziskovost závisí na různých faktorech. Patří mezi ně pořizovací náklady, orientace modulu a co nejmenší zastínění. Užitečná je zejména svislá instalace na vnější stranu balkónového zábradlí, která je bez stínu a je orientována na jihozápad až jihovýchod. Vertikální uspořádání snižuje nevyužitelné výrobní špičky v létě a zvyšuje využitelné výnosy v zimním pololetí.

Nevhodná místa pro monáž:

• za balkonovým parapetem ve výklenku balkonu,

• na stěně pod balkonem o patro výše,

• Místa se stíněním, například stromy, sloupy veřejného osvětlení nebo sousední budovy.

Trvalé, i částečné zastínění nebo znečištění modulů může vést ke snížení výnosu, což má mnohem větší dopad než u fotovoltaického systému. Proto byste měli svůj modul pravidelně kontrolovat a odstraňovat nečistoty.

Nejdůležitější informace k tomuto tématu jsme pro vás připravili také jako podcast. V epizodě „Solární energie z balkonu“ hovoří Marie Hartmann mimo jiné s Thomasem Seltmannem, expertem na fotovoltaiku ze spotřebitelského poradenského centra NRW. Poslouchejte!





7. Existuje dotace na zásuvná solární zařízení?

Stále více obcí, jednotlivých spolkových zemí a krajských sdružení prosazuje pomocí dotací zásuvná solární zařízení. Provozovatelé sítí a dodavatelé elektřiny navíc tuto aplikaci stále více podporují tím, že zjednodušují registraci a nebrání používání nebo dokonce aktivně propagují takové systémy.

V případě zásuvných solárních zařízení obvykle odpadá výkupní cena EEG. Pokud například solární zařízení do zásuvky vyrobí 500 kilowatthodin elektřiny ročně a 150 kilowatthodin tohoto proudu do sítě, znamenalo by to výkupní cenu kolem 10 eur ročně. To by pak bylo kompenzováno pravidelným sledováním a účtováním.

8. Kde musím zaregistrovat solární zařízení do zásuvky?

Evropská unie ve svém nařízení EU 2016/631 klasifikovala malé generátory pod 800 wattů jako „nevýznamné“, protože „nejsou systémově důležité“. Nicméně němečtí provozovatelé sítí chtějí, aby jim byly hlášeny všechny elektrárny bez ohledu na jejich výkon. Tento požadavek zapsali do příslušného předpisu (aplikační pravidlo VDE-AR-N 4105). Pro generátory se střídavým výkonem do 600 wattů je určena zjednodušená forma, která zahrnuje i zásuvná solární zařízení dle naší definice. Kvalifikovaný elektrikář ostatně tento formulář nemusí nutně vyplňovat, můžete to udělat sami, pokud používáte solární zařízení do zásuvky.

Mnoho provozovatelů sítí zpřístupňuje zjednodušené formuláře na svých webových stránkách, někteří je zasílají na vyžádání. Některé dokonce nabízejí obzvláště pohodlnou online registraci. Při registraci musíte přiložit datový list použitého střídače, ze kterého je patrné, že zařízení splňuje požadavky na připojení k síti (prohlášení o shodě).

Někteří výrobci balkónových modulů nabízejí pomoc s registrací. Webová stránka machdeinenstrom.de dokonce nabízí službu pro ohlášení.

I když je sporné, zda jsou zásuvná solární zařízení vůbec „systémy“, alespoň pokud tyto systémy nejsou trvale připojeny, ale jsou připojeny k okruhu prostřednictvím zástrčky jako domácí spotřebiče, vyžaduje Spolková agentura pro síť také registraci u správce trhu datový rejstřík.

Tip: Pokud zaregistrujete solární zařízení do zásuvky u provozovatele sítě nebo Spolkové síťové agentury, můžete předpokládat, že se o této registraci dozví i druhá instituce. Poté je vhodné provést obě registrace a zadat stejné údaje.

Registrace nemají pro spotřebitele žádné výhody, kromě: Pro získání výkupního tarifu podle zákona o obnovitelných zdrojích energie (EEG) jsou registrace povinné. Pokud nebude provedena registrace do registru kmenových dat trhu může to mít za následek pokutu.

Poznámka: Pokud již máte na střeše FV systém, z něhož se část elektřiny spotřebovává v domácnosti, je solární zařízení do zásuvky jen jednoduchým rozšířením stávajícího a již registrovaného systému. Potřebný měřič je pak již k dispozici. Toto rozšíření musíte nahlásit jak operátorovi sítě, tak registru kmenových dat trhu.

9. Potřebuji nový měřič?

I když jsou zásuvná solární zařízení určena pro vlastní spotřebu a nikoli pro napájení do sítě, elektřina může do sítě proudit. Technicky to není problém a je to také povoleno, pokud používáte měniče, které splňují normu.

Vzhledem k zásuvnému solárnímu zařízení se může stát, že klasické elektroměry s mechanickými otočnými talíři ("Ferraris metry") běží pozpátku, protože tyto elektroměry nejsou vybaveny zpětnou blokací. Provozovatel sítě jako provozovatel hlavního měřicího místa proto v tomto případě vyměňuje klasický měřič za moderní elektronický měřič, který je také znám jako moderní měřicí zařízení (mME).

Existují dva typy těchto měřičů: Provozní měřiče nadále měří pouze spotřebu elektřiny a nepočítají zpětně, když elektřina proudí do sítě. (Malý) přebytek přívodu se u této varianty měřiče neměří.

Druhou možností je obousměrný čítač. Technicky jde o stejná počítadla, která jsou však naprogramována tak, že samostatně zaznamenávají a zobrazují oba směry počítání – elektřinu odebíranou ze sítě a energii dodanou zpět do sítě. Takové měřiče se také používají ve fotovoltaických systémech s přebytečným napájením.

V průběhu příštích let zákon stanoví, že všechny elektroměry v Německu budou nahrazeny těmito moderními měřicími zařízeními v rámci tzv. zavádění chytrých elektroměrů.

Pokud váš provozovatel sítě odebere starý měřič a nainstaluje místo něj moderní měřicí zařízení, nesmí si za to účtovat žádné náklady. Protože zákon o provozu měřicích míst stanoví, že náklady na montáž a demontáž měřidel musí být již zahrnuty v ceně ročního měření. Při registraci zásuvného solárního zařízení mnoho provozovatelů sítí souhlasí s prominutím účtu za elektroměr.

V případě instalace moderního měřicího zařízení se mohou roční náklady na měření vyšplhat až na zákonem stanovené maximum 20 eur ročně.

Ujistěte se, že Vám vybraný dodavatel elektřiny nebo základní dodavatel nebude účtovat dvakrát náklady na měření v rámci základní ceny za nákup elektřiny.

10. Co bych měl při nákupu zvážit?

Měli byste kupovat pouze zásuvná zařízení.

V některých případech firmy prodávají například zařízení s otevřenými konci kabelu bez konektorů. Zákazníci by si měli zástrčku sestavit sami.

Výrobní podniky tak přenášejí odpovědnost za kompletaci produktu na kupujícího. Legálně to však může provést pouze kvalifikovaný elektrikář, nikoli však někdo bez odborných znalostí.

Při nákupu doporučujeme zajistit, aby výrobci zásuvného solárního zařízení dodržovali bezpečnostní standard DGS (DGS 0001:2019-10).

Mini solární systémy můžete zakoupit u místního specializovaného prodejce fotovoltaiky. Většina nabídek je však dostupná ve specializovaných internetových obchodech. Aktuálně můžete přehledy trhu najít na těchto webových stránkách:

PV-Magazine (Photovoltaik-Fachzeitschrift)

Pvplug.de (Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.)

Machdeinenstrom.de

Mezitím se objevují i nabídky v diskontech nebo obchodech s elektronikou. Ty jsou však obvykle výrazně dražší než nabídky specializovaných obchodů a poradenství a výběr je zde dosti omezený.

Pokud jsou splněny všechny požadavky, můžete zařízení zapojit sami. Někde pomáhají i svépomocné stavební dílny, které realizují krajská energetická družstva či jiné iniciativy a lidé ze sousedství, kteří již se zásuvnými solárními zařízeními získali vlastní zkušenosti.

11. Jak poznám, zda to funguje a jaký je výkon?

Solární moduly nebo modulové měniče samy o sobě přímo neindikují funkčnost nebo aktuální výkon. Někdy mají měniče LED, která bliká nebo svítí, aby signalizovala určité provozní stavy. To však nestačí k tomu, abychom zjistili, zda zařízení funguje správně a jaký je jeho výkon.

Některé měniče obsahují měření výkonu, které můžete načíst a uložit pomocí dalšího externího zařízení. Za určitých okolností to funguje i s online připojením k internetovému portálu, podobně jako u fotovoltaických systémů (monitoring). Část výroby energie se pak dá přečíst i na mobilním telefonu.

Při připojení pomocí zástrčky (německá zástrčka) Schuko do zásuvky – pokud je to pro zakoupené zařízení povoleno – můžete ke zjištění spotřeby energie použít běžně dostupný měřič energie, který lze také zapojit mezi zásuvku a chladničku. Mnohé z těchto zařízení mohou měřit i v opačném směru a jsou tedy vhodné i jako výrobní počítadla pro solární zařízení do zásuvky.

Na stejném principu fungují tzv. „inteligentní zásuvky“, které lze přepínat přes WLAN z routeru nebo ovládání chytré domácnosti a často obsahují i měření energie.

Pro připojení přes tzv. speciální zástrčku „Wieland“ nejsou v současnosti k dispozici měřiče proudu ani inteligentní zásuvky. V takovém případě si můžete nechat do zásuvky zabudovat drobnou elektroniku pro sběr dat. Tato elektronika také měří tok proudu a posílá jej do internetového routeru nebo chytrého telefonu přes Bluetooth nebo WLAN.

Když solární moduly a střídače dosáhnou konce své životnosti, můžete je odevzdat do místního recyklačního střediska nebo prodejního místa k likvidaci a recyklaci.

Kontrolní seznam: krok za krokem k zásuvnému

solárnímu zařízení

Jsou místní podmínky vhodné pro připojení zásuvného solárního zařízení? Je tam co nejvíce slunce? Je místo montáže, zásuvka a obvod aktuální? Souhlasí pronajímatelé nebo společenství vlastníků? Našli jste správnou nabídku, která splňuje všechny požadavky? (Technologie, cena/výkon, dodávka, montáž a připojení, bezpečnostní standard DGS/v budoucnu standard zařízení) Uvažovali jste o monitorování za účelem kontroly výkonu? Máte odborníky nebo místní samosprávu, se kterou se můžete v případě pochybností poradit? Je s registrací a případnou nutnou výměnou měřidel vše jasné?

Tento materiál byl vytvořen spotřebitelskými poradenskými centry Severního Porýní-Vestfálska a Porýní-Falc pro síť spotřebitelských poradenských center v Německu.





Zdroj ZDE



(Překlad připravil Milan Lelek)



