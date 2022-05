V německých zemských volbách se projevil úpadek populismu na levici i na pravici

Volby v nejlidnatější německé spolkové zemi prokázaly další pokles podpory populistických stran na krajních okrajích politického spektra, zpochybnilpopularitu kancléře Olafa Scholze a upevnily rostoucí autoritu Zelených



Středopravicová Křesťanskodemokratická unie (CDU) současného zemského premiéra Hendrika Wüsta se v noci stala nejsilnější stranou v Severním Porýní-Vestfálsku se ziskem 35,7 % hlasů, zatímco Sociálnědemokratická strana (SPD) se umístila na druhém místě s nejhorším poválečným výsledkem v této průmyslové západní spolkové zemi.



Vzhledem k tomu, že liberální Svobodná demokratická strana (FDP) ztratila polovinu hlasů a strana Zelených získala 11,8 procentních bodů a stala se králem příští koaliční vlády této vlivné spolkové země, je nejpravděpodobnějším výsledkem dohoda o rozdělení moci mezi konzervativní a ekologickou stranou. Středopravicová Křesťanskodemokratická unie (CDU) současného zemského premiéra Hendrika Wüsta se v noci stala nejsilnější stranou v Severním Porýní-Vestfálsku se ziskem 35,7 % hlasů, zatímco Sociálnědemokratická strana (SPD) se umístila na druhém místě s nejhorším poválečným výsledkem v této průmyslové západní spolkové zemi.Vzhledem k tomu, že liberální Svobodná demokratická strana (FDP) ztratila polovinu hlasů a strana Zelených získala 11,8 procentních bodů a stala se králem příští koaliční vlády této vlivné spolkové země, je nejpravděpodobnějším výsledkem dohoda o rozdělení moci mezi konzervativní a ekologickou stranou.





Volební trendy v Severním Porýní-Vestfálsku kopírovaly ty z předchozího víkendu v nejsevernější německé spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko, kde se CDU a Zeleným rovněž podařilo dosáhnout výrazných zisků a očekává se, že budou pokračovat ve vládnutí v trojkoalici s FDP. I zde dosáhla SPD svého nejhoršího výsledku v poválečné éře. Získala pouze 16 % hlasů.



Ve výrazném kontrastu s nedávnými francouzskými volbami, které ukázaly posílení krajní pravice a krajní levice, akcentovaly oba německé zemské průzkumy oslabení podpory krajně pravicové Alternative für Deutschland (AfD) a levicové Die Linke. AfD zaznamenala ztrátu dvou procentních bodů v Severním Porýní-Vestfálsku a ve Šlesvicku-Holštýnsku klesla pod pětiprocentní volební práh, zatímco levicová strana nebude zastoupena v žádném ze zemských parlamentů.



K tomu možná přispělo i obvinění z ústupků Putinovi: parlamentní frakce AfD a Die Linke byly jediné, které na konci dubna v Bundestagu hlasovaly proti vyslání těžkých zbraní na Ukrajinu.



AfD, která na německou politickou scénu vtrhla díky slibům populistického odporu po krizi eurozóny a přílivu syrských uprchlíků v roce 2015, nyní utrpěla ztráty v posledních osmi zemských hlasováních za sebou, včetně těch ve východních částech Německa, jako je Berlín, Meklenbursko-Přední Pomořansko a Sasko-Anhaltsko.



Die Linke mezitím vypadá jako strana bez kormidla poté, co se loni v září těsně dostala do spolkového parlamentu jen díky zvláštnímu ustanovení pro strany s nejméně třemi přímými mandáty. Vnitřně rozdělená mezi halasně populistické poselství prominentní Sahry Wagenknechtové a pragmatičtější, alslabší frakci, ztratila hlasy v sedmi volbách v řadě.



Dvojí rána pro sociální demokraty mezitím přichází jen něco málo přes půl roku poté, co Scholz se svou stranou vtrhl do triumfálního finiše v celostátních volbách, v nichž se tomuto mlčenlivému Seveřanovi podařilo úspěšně se nabídnout jako lídr v klidném a pragmatickém stylu odcházející kancléřky Angely Merkelové.





Válka s Ruskem na Ukrajině však změnila některé Scholzovy argumenty v negativa, protože mu komentátoři vyčítají, že nedokázal dostatečně vysvětlit svůj postoj k vývozu zbraní nebo energetickým embargům.





"Scholz uvízl v roli krizového kancléře," napsal v pondělí list Süddeutsche Zeitung. "Válka na Ukrajině již několik týdnů téměř zcela zastiňuje všechny ostatní záležitosti.""Scholzův váhavý postup v otázce dodávek těžkých zbraní na Ukrajinu si část společnosti vykládá jako slabé vedení, zatímco jiní ho považují za obezřetný."Vzhledem k tomu, že Scholz vypadá jako přibržděný vnitřní debatou SPD o neúspěších její historické politiky hospodářského sbližování s Ruskem, ministryně zahraničí Annalena Baerbocková a ministr hospodářství Robert Habeck, oba ze Strany zelených, dokázali své postoje sdělit přesvědčivěji."Způsob, jakým Habeck a Baerbocková provázejí zemi těmito válečnými časy, se zdá být pro lidi přesvědčivý," napsal Der Spiegel, "jasnými slovy, emocemi a zvláštním přiznáním, že i oni bojují s činy, které se od nich požadují".Ve federalizovaném politickém systému Německa nelze každé hlasování na zemské úrovni interpretovat jako verdikt nad jednáním celostátní vlády. Měsíc po válce na Ukrajině se SPD podařilo získat absolutní většinu i v malé spolkové zemi Sársko, což je v současném Německu rarita.