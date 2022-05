"Vedení zuřilo." Jak ruští vojáci odmítají jít do války na Ukrajinu

13. 5. 2022

čas čtení 7 minut



Ruští vojáci odmítají jít bojovat na Ukrajinu, protože vědí, že trest je mírný. Rusko totiž není oficiálně ve válce



Když se vojáci elitní ruské armádní brigády na začátku dubna dozvěděli, že se mají připravit na druhé nasazení na Ukrajině, vypukl v jejich řadách strach.



Jednotka, která je v době míru umístěna na ruském Dálném východě, poprvé vstoupila na Ukrajinu z Běloruska, když na konci února začala válka, a zažila tvrdé boje s ukrajinskými silami.



"Brzy se ukázalo, že ne všichni s tím souhlasí. Mnozí z nás prostě nechtěli bojovat," řekl Dmitrij, člen jednotky, který si nepřál být jmenován pravým jménem. "Chci se vrátit ke své rodině - a ne v rakvi."



Spolu s dalšími osmi lidmi Dmitrij oznámil svým velitelům, že se odmítá znovu připojit k invazi. "Zuřili. Ale nakonec se uklidnili, protože toho nemohli moc dělat," řekl. Když se vojáci elitní ruské armádní brigády na začátku dubna dozvěděli, že se mají připravit na druhé nasazení na Ukrajině, vypukl v jejich řadách strach.Jednotka, která je v době míru umístěna na ruském Dálném východě, poprvé vstoupila na Ukrajinu z Běloruska, když na konci února začala válka, a zažila tvrdé boje s ukrajinskými silami."Brzy se ukázalo, že ne všichni s tím souhlasí. Mnozí z nás prostě nechtěli bojovat," řekl Dmitrij, člen jednotky, který si nepřál být jmenován pravým jménem. "Chci se vrátit ke své rodině - a ne v rakvi."Spolu s dalšími osmi lidmi Dmitrij oznámil svým velitelům, že se odmítá znovu připojit k invazi. "Zuřili. Ale nakonec se uklidnili, protože toho nemohli moc dělat," řekl.





Brzy byl převelen do Belgorodu, do ruského města poblíž hranic s Ukrajinou, kde od té doby slouží. "V armádě jsem sloužil pět let. Smlouva mi končí v červnu. Odsloužím si zbývající čas a pak odcházím," řekl. "Nemám se za co stydět. Nejsme oficiálně ve válečném stavu, takže mě nemohli donutit jít bojovat."



Dmitrijovo odmítnutí bojovat poukazuje na některé vojenské potíže, kterým ruská armáda čelí v důsledku politického rozhodnutí Kremlu oficiálně nevyhlásit Ukrajině válku - místo toho raději označuje invazi, která brzy dosáhne čtvrtého měsíce, za "speciální vojenskou operaci".



Podle ruských vojenských předpuisů mohou být vojáci, kteří odmítnou bojovat na Ukrajině, propuštěni, ale nemohou být trestně stíháni, uvedl Michail Beňaš, právník, který radí vojákům, kteří se rozhodli pro tuto možnost.



Beňaš uvedl, že "stovky a stovky" vojáků kotaktovaly jeho tým, aby jim poradil, jak se mohou vyhnout vyslání do boje. Mezi nimi bylo i 12 příslušníků národní gardy z ruského města Krasnodar na jihu země, kteří byli propuštěni z armády poté, co odmítli odjet na Ukrajinu.



"Velitelé se snaží svým vojákům vyhrožovat vězením, pokud nesouhlasí, ale my vojákům říkáme, že mohou jednoduše říci ne," řekl Beňaš a dodal, že si není vědom žádných trestních případů proti vojákům, kteří odmítli bojovat. "Neexistují žádné právní důvody pro zahájení trestního řízení, pokud voják odmítne bojovat."



Mnoho vojáků proto raději zvolilo propuštění nebo převelení, než aby šli do "mlýnku na maso", dodal.



Podobnou výpověď jako Dmitrij poskytl ruské službě BBC Sergej Bokov, 23letý voják, který se na konci dubna rozhodl opustit armádu po bojích na Ukrajině. "Naši velitelé se s námi ani nehádali, protože jsme nebyli první, kdo odešel," řekl Bokov.



S poukazem na ruské vojenské zákony Beňaš uvedl, že pro vojáky by bylo obtížnější odmítnout bojovat, pokud by Rusko vyhlásilo válku v plném rozsahu. "V době války jsou pravidla úplně jiná. Odmítnutí by pak znamenalo mnohem tvrdší tresty. Hrozilo by jim vězení."



I když přesný počet vojáků, kteří odmítají bojovat, zůstává nejasný, tyto příběhy ilustrují to, co podle vojenských expertů a západních vlád představuje jednu z největších překážek Ruska na Ukrajině: vážný nedostatek pěších vojáků.



Podle západních představitelů Moskva v únoru původně nasadila do války asi 80% svých hlavních pozemních bojových sil - 150 000 mužů. Tato armáda však utrpěla značné škody a potýká se s logistickými problémy, špatnou morálkou a podceňovaným ukrajinským odporem.



"Putin musí v nadcházejících týdnech učinit rozhodnutí ohledně mobilizace," řekl Rob Lee, vojenský analytik. "Rusko nemá dostatek pozemních jednotek se smluvními vojáky pro udržitelnou rotaci. Vojáci se vyčerpávají - nebudou schopni to udržet po dlouhou dobu."



Lee uvedl, že jednou z možností pro Kreml by bylo povolit nasazení branných jednotek na Ukrajině, a to navzdory Putinovým dřívějším slibům, že Rusko ve válce žádné brance nepoužije. "Odvedenci by mohli zaplnit některé mezery, ale budou špatně vycvičeni. Mnoho jednotek, které mají cvičit brance, samo bojuje," řekl Lee.



Bez braneckých praporů by však Rusko mohlo brzy "mít problém udržet území, které v současné době na Ukrajině ovládá, zejména když Ukrajina dostane od NATO lepší vybavení," řekl.



Ruské úřady v tichosti zvýšily své úsilí o nábor nových vojáků, když bylo jasné, že rychlé vítězství na Ukrajině je nedosažitelné.



Vyšetřování ruské redakce BBC ukázalo, že ruské ministerstvo obrany zaplnilo internetové stránky s nabídkami volných pracovních míst a nabídlo lidem bez bojových zkušeností možnost vstoupit do armády na základě lukrativních krátkodobých smluv. Některé velké státní podniky obdržely dopisy, v nichž byly vyzvány, aby přihlásily své zaměstnance do armády.



Rusko se také obrátilo na žoldáky, aby posílilo své válečné úsilí, a nasadilo bojovníky ze stínové skupiny Wagner napojené na Kreml.



Podle analytiků však dobrovolní rekruti a žoldnéřské skupiny pravděpodobně nepovedou k podstatnému zvýšení počtu nových vojáků ve srovnání s počty, které by přinesla částečná nebo plná mobilizace.



Navzdory předchozím spekulacím Putin během svého projevu ke Dni vítězství 9. května válku Ukrajině formálně nevyhlásil.



Andrej Kolesnikov, vedoucí pracovník Carnegieho nadace, uvedl, že úřady se možná obávají, že všeobecná mobilizace by znepřátelila velké části obyvatelstva, které "zvláštní operaci" podporují.



Rusové "možná konflikt podporují, ale ve skutečnosti bojovat nechtějí," řekl a dodal, že všeobecná mobilizace by znamenala "kolosální ztráty nevycvičených vojáků".



A přestože současný status konfliktu dává ruským vojákům legální cestu k odmítnutí účasti, někteří vojáci si stěžují, že to také vede k tomu, že o ně není dostatečně postaráno.



Mladší seržant uvedl, že byl zraněn při jednom z nedávných ukrajinských útoků na ruském pohraniční území, kde byl umístěn. Jeho nadřízení tvrdili, že by neměl dostat peněžní odškodnění ve výši až 75 000 Kč, na které mají zranění Rusové ze zákona nárok, protože k jeho zranění došlo na ruském území - což znamená, že nespadá pod pravidla ruské "zvláštní vojenské operace".



"Je to nespravedlivé, bojuju v této válce stejně jako ostatní na Ukrajině a riskuju svůj život," řekl voják. "Pokud brzy nedostanu odškodnění, na které mám nárok, zveřejním to a udělám z toho velký prúšvih."



1