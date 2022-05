Proč Putin na Den vítězství nevyhlásil válku

13. 5. 2022

Západní analytici letos intenzivně sledovali projev prezidenta Putina ke Dni vítězství. Byl, jak se očekávalo, plný vlasteneckých prohlášení o velkých minulých činech a obětech ruského lidu. Jeho slova byla zčásti připomínkou a zčásti deklarací ruského záměru. Putin ocenil vojenský personál Ruska. Uznal jeho oběti – a oběti jeho rodin – a zároveň vyhradil zvláštní chválu armádnímu zdravotnickému personálu, napsal Mick Ryan.

Zvláštní pozornost věnovaná projevu mimo Rusko přišla na pozadí intenzivních spekulací o možném vyhlášení války, vyhlášení národní mobilizace nebo dokonce vyhlášení vítězství. Nestalo se tak a Putin nenabídl žádnou eskalaci války. Stojí za zamyšlení, proč.

Pokud by Putin využil této připomínky k vyhlášení války, bezděčně by ruské veřejnosti zdůraznil, že jejich "speciální vojenská operace", údajně rychlý vojenský zásah, nebyla ani rychlá, ani zvláštní. Touto dobou si ruský lid pravděpodobně uvědomuje proud mrtvých a znetvořených vojáků. Pokud by se na toto téma zaměřila pozornost, Putin by se jen zdál slabší, nikoli silnější.

Mobilizace národa, nebo alespoň její vyhlášení takovým zjevným způsobem, by bylo také uznáním před ruským lidem, že to na Ukrajině nejde dobře. Ale kromě symboliky národní mobilizace by to byla také velmi drahá možnost pro Putina a pro Rusko v širším měřítku. Vzala by muže a ženy z normálních povolání, která generují daně pro ruský stát.

Mobilizace by si také vyžádala obrovský příliv zdrojů k výcviku a vyzbrojení sil, které od 24. února utrpěly strašlivé ztráty na lidech a vybavení. A vyžadovala by, aby Rusko zvýšilo svou produkci vojenské techniky, aby nahradilo ztráty na Ukrajině a vybavilo rozšířenou armádu. To by byla značná výzva vzhledem k tomu, jak režim sankcí odřízl Rusko od mnoha pokročilých technologií nezbytných pro výrobu moderních zbraní.

Důležité je, že expanze současné ruské armády nenabízí žádnou záruku úspěchu na Ukrajině. Koneckonců, problém s ruskou armádou na Ukrajině nepramení z její velikosti, ale z jejího špatného vedení, brutálního chování, špatné integrace vševojskových operací a hrozných podpůrných služeb. Mobilizace tyto kulturní problémy pravděpodobně nevyřeší.

Avšak to, že Putin nic z těchto věcí na přehlídce neoznámil, neznamená, že jsou mimo hru. Vyhlášení války je něco, co je nutně veřejné a mělo by významné diplomatické důsledky. Ale ruská armáda má na Ukrajině hluboké problémy a bude potřebovat větší síly, pokud má udržet území, které již obsadila. Jasnou možností v blízké budoucnosti je tichá mobilizace rozšířené vojenské síly.

Jednalo se o projev určený především domácímu publiku. Putin přímo spojil válečné oběti Sovětského svazu se současnými operacemi na Ukrajině. Jak poznamenal k tisícům vojáků shromážděných v přehlídkových uniformách na Rudém náměstí, aby si připomněli vítězství nad nacistickým Německem, "bojujete za vlast, za její budoucnost, aby nikdo nezapomněl na lekce z 2. světové války". Stejně jako Sovětský svaz za 2. světové války Putin popsal, jak vnější síly představují existenční hrozbu pro moderní ruský stát. A znovu spojil ukrajinskou vládu s nacisty, aby delegitimizoval ukrajinský stát.

Putin sice během svého projevu neeskaloval válku, ale neustupuje. Jeho chování a jeho slova posílily ospravedlnění pro invazi na Ukrajinu. A posílily slova ukrajinského prezidenta Zelenského v jeho projevu ke Dni vítězství, když popsal, že "toto není válka dvou armád. Je to válka dvou světonázorů."

Putin nám opět poskytl vhled do svého pohledu na svět. Hrozba ze strany fašistů a nacistů podle něj nebyla uhašena onoho prvního Dne vítězství v roce 1945. A Putinova perspektiva je taková, že Rusko čelí existenční hrozbě ze strany Západu. Velkou ironií pro Putina je, že tento světonázor neudělal nic pro to, aby jeho země byla bezpečnější nebo prosperující. Ve skutečnosti to jen sjednotilo Evropu a mnoho dalších národů, aby se rázněji postavily proti otevřeným a agresivním ambicím autoritářů, jako je on.

Zdroj v angličtině: ZDE

