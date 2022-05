O spektakulárním útoku na ruský tank hluboko v ruském zázemí

12. 5. 2022

Čínská televize zveřejnila tento záběr dramatického výbuchu ruského tanku hluboko na Rusy ovládaném území, nedaleko ruských hranic. Skutečnost, že tento záběr čínská televize odvysílala, je informací nejen pro čínské televizní diváky, ale i významným signálem pro Rusko:



Tento text v čínštině



鳳凰記者#盧宇光 烏克蘭東部採訪途中死裡逃生 緊急減速避險 警戒坦克被炸飛 #俄烏局勢【下載鳳凰秀App,發現更多精彩】



znamená česky:





According to the original source (Chinese Phoenix Television), it was a T-72B3 & was taken out 6km from the “humanitarian corridor” in the city. Quite curious that area was still harassed by UA forces. pic.twitter.com/lLG0pVpxyd — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 11, 2022 Reportér Phoenixu #Lu Yuguang unikl smrti na východní Ukrajině při pokrývání zpráv, nouzové zpomalení, aby se vyhnul nebezpečí, vyhození strážního tanku do vzduchu #RuskoUkrajina [Stáhněte si aplikaci Phoenix Show a zjistěte více]. (Na účtu Ukraine Weapons Tracker)najdete desítky zničených ruských tanků a obrněných vozidel.)

Jeden komentátor upozorňuje, že k útoku došlo tak hluboko v Rusy ovládaném zázemi v Doněcku, že by je to mělo velmi znepokojovat. Pokračuje:

Video zjevného ukrajinského útoku na ruský tank z 6. května se těší velké pozornosti kvůli pokusu věže o cestu na Měsíc. Mnohem více pozornosti by však mělo získat kvůli tomu, kde k němu došlo a co to znamená pro Rusko. Krátce 🧵. /1



Tento útok by nebyl nijak zvlášť pozoruhodný, kdyby se odehrál na frontové linii. Nestalo se tak. Místo útoku bylo geolokačně lokalizováno do blízkosti Novoazovska, města hluboko v separatistické "Doněcké lidové republice". /2





Město je pod kontrolou Ruska/separatistů od 27. srpna 2014, kdy se stalo dějištěm bojů během pokusu o postup na Mariupol. Nachází se 100 km uvnitř separatistického území a pouhých 13 km od ruských hranic. /3





Jak tedy proboha Ukrajinci vyhodili do povětří tank tak daleko uvnitř separatistického území? Ukazuje to, že se naplňuje nejhorší noční můra Ruska na jím okupovaném území: partyzánská válka s bombami u silnic, bezpilotními letouny a povalující se municí - Irák nebo Afghánistán na steroidech. /4





Zatím není jasné, jak byl tento útok proveden. Ukrajina nemá žádné dělostřelectvo, které by dosáhlo tak daleko, a na videu nejsou žádné zjevné známky příchozí palby. Velmi pravděpodobně se na něm podílely speciální jednotky. Existuje několik možných scénářů. /5





DRONY: Ukrajina používá oktokoptéry ke shazování granátů RKG-1600 - protitankových granátů konstrukce z 50. let minulého století, které se díky montáži 3D tištěných ploutví mění na letecké bomby. Mohou prorazit 200mm pancíř, což je více než dost na zničení tanku. /6





Během testování dokázali ukrajinští piloti dronů zasáhnout cíle široké 1 m z výšky 300 m. To by jistě bylo dostatečně přesné na zničení tanku.





IED: Improvizovaná výbušná zařízení byla postrachem sil NATO v Afghánistánu a Iráku a způsobila stovky mrtvých. Ukrajinské jednotky sloužily po boku NATO v obou konfliktech. Určitě se naučili, jak zneškodňovat IED, a tím pádem i jak je vyrábět (není to příliš těžké). /8





Ukrajinci jistě použili IED proti ruským silám. Při jednom pozoruhodném incidentu použily ukrajinské speciální jednotky k útoku na ruský konvoj, pravděpodobně někde poblíž Kyjeva, řetězové IED (pravděpodobně s použitím 152mm nábojů). /9





MÍNY: Miny lze snadno přepravovat a ukrývat na silnicích i mimo ně. V poslední době ukrajinské síly používají terénní miny PARM-1 německé výroby (na obrázku), kompaktní, ale nepříjemné zbraně, které leží v křoví, dokud kolem neprojede tank. /10





ATGM: Ukrajina má samozřejmě spoustu protitankových střel, ale jejich obsluha musí být poměrně blízko. Překvapilo by mě, kdyby to bylo provedeno tímto způsobem. /11





PLÍŽIVÁ MUNICE: Ukrajina nedávno převzala dodávku plíživé munice Switchblade 600 americké výroby. Ty mají celkový dostřel 80 km. Je docela možné, že ukrajinské jednotky pronikly na území ovládané Ruskem a použily Switchblade k hloubkovému úderu. /12





Co to všechno znamená? Velké problémy pro Rusko. Pás území, který kontroluje na jihu Ukrajiny, je široký jen asi 100 km. Je zjevně zranitelný vůči infiltraci a Rusové jsou u místních obyvatel neoblíbení. Je to ideální místo pro povstaleckou taktiku. /13





Nekonvenční a asymetrická taktika má tendenci zvýhodňovat vojensky slabší stranu. Proto jsou pro Ukrajinu ideální, zejména vzhledem k již prokázaným slabinám ruských okupantů. Ukrajinské SOF se v ní již ukázaly jako velmi zdatné. /14





Útok na Novoazovsk je jasným vyjádřením záměru i schopností: Ukrajina je schopna udeřit na okupovaném území, kdekoli bude chtít, a je ochotna k tomu použít povstaleckou taktiku. Západní zbraně jí v tom pomohou. /15







Očekávejte, že podobných útoků, jejichž cílem je narušit, demoralizovat a oslabit ruské síly daleko za frontovou linií, bude přibývat. Ukrajina má zjevně za cíl ukázat Rusům, že na území, které drží, nejsou nikde v bezpečí. Na místě Rusů bych měl velké obavy. /konec



Doprovodné obrázky jsou v této sérii tweetů v angličtině:



0