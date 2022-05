Neuvěřitelně, Česká televize dává prostor bezostyšným rasistickým lžím extremistických politiků. Je to na hraně vraždy

15. 5. 2022 / Jan Čulík

Proč neměl Moravec ve svém pořadu jediného ukrajinského uprchlíka? Nebo nějakou tu Ukrajinku z pražského Hlavního nádraží? Proč se jich nezeptal na jejich situaci?













Dovolil jsem si konstatovat v tomto Rozhovoru Britských listů , že bohužel obyvatelstvo skoro každé země je ve vleku toho, jakou propagandu šíří hlavní média v zemi. Ta vytvářejí všeobecnou, převládající atmosféru. Jen se podívejte do dnešního Ruska. Historikové poukazují na to, že se Hitler dostal k moci v důsledku vynálezu rozhlasu, protože jeho živě vysílané demagogické projevy měly na německé obyvatelstvo, nezvyklé na rozhlas, obrovský vliv. Zlý a manipulativní bulvární tisk v rukou oligarchů, žijících v zahraničí, přispěl v Británi k brexitu a dodnes svým čtenářům otevřeně lže. A v Česku je to stejné, jak by nebylo. Češi nejsou nijak jiní než ostatní. Stále více zaznamenáváme v Britských listech, jak obtížné je vytrhnout Čechy z mesmerizovanosti lžemi šířenými hlavními médii (ta i přispěla k tomu, že v ČR zemřel rekordní počet lidí na covid a ještě dnes jsem našel v českých médiích zavádějíci nesmysly o covidu). Je obtížné upozornit čtenáře na věcná fakta, která jsou s propagandou mainstreamových médií v rozporu. O čem nenapíše IDnes, to lidé nečtou. Jak je možné, že rychle roste volební podpora pro ODS i pro Babišovo ANO, i když obě tyto strany v nynější složité situaci přispějí k zhroucení a destabilizaci České republiky...?





Nyní další příklad. Je pozoruhodné, jak ovlivněn těmito nekorigovanými nesmysly je i náš autor Boris Cvek, který napsal v neděli na Facebooku:







"Moderátor v OVM velmi dobře připomíná Orbánovu dávnou politiku udělovat občanství asi milionu lidí v okolí Maďarska, včetně Ukrajiny, což bylo zdůvodněno jak velmomaďarskou politikou, tak potřebou Orbána získat hlasy ve volbách. Nicméně nyní se to obrací proti němu a proti uprchlíkům z Ukrajiny do ČR, kteří zároveň mají maďarský pas. V OVM se nyní hejtman Netolický a pan poslanec Fiala z SPD shodli na tom, že ta situace vede k turistice za dávkami, nicméně je tu zase otázka, že ti lidi reálně skutečně nejsou maďarskými občany a nedívají se na to optikou, že si zajedou pro dávky a vrátí se domů do Maďarska. Oni většinou asi v Maďarsku nikdy nežili.

Ale je asi jasné, že kdo má pas Maďarska, má hledat pomoc tam - a Maďarsko má povinnost mu pomoci."



Proboha, ti lidé nepřijíždějí do ČR "za dávkami". To neměl Moravec základní lidskost a slušnost upozornit na to, že jsou to ženy s dětmi, jejichž muži bojují proti ruskému vojenskému vpádu, a že utekli před bombardováním?



Proboha, ti lidé vůbec nemají s Maďarskem nic společného.



Jak je to možné, že v Německu nelidský úřední šiml neřehtá a ukrajinští uprchlíci jsou tam přijímáni bez ohledu na jejich barvu kůže či na množství pasů, které mohou mít.

Je to děs.





Zbavte se nesmyslů o ukrajinských uprchlících na Hlavním nádraží v Praze



