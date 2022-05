Jak britská veřejnost reaguje na lháře a podvodníky v Johnsonově vládě

13. 5. 2022 / Jan Čulík

Ve čtvrtek oznámila londýnská Metropolitní policie, že už vydala celkem 100 pokut státním úředníkům a ministrům Johnsonovy vlády, kteří během covidového lockdownu hrubě porušovali jeho ustanovení, a přestože to bylo zakázáno, pořádali ve svých kancelářích mejdany. Účastnil se jich i Boris Johnson, který byl také pokutován a zřejmě v budoucnu dostane ještě další pokuty. Policie zatím vyšetřila účast státních úředníků jen asi na 4 mejdanech, zbývá jí ještě vyšetřit účast na 16 nedovolených vládních mejdanů. Britská veřejnost zuří, protože ta dodržovala předpisy uvalené během pandemie Johnsonem na zemi a často občané neměli možnost být při lůžku svých na covid umírajících příbuzných.

Bulvární ultrapravicový list Daily Mail vyvolal v posledních dnech umělou kauzu údajného porušení lockdownu i šéfem labouristické opozice Kierem Starmerem (ve snaze vyvolat dojem, že "všichni politikové jsou stejní lháři"). Keir Starmer byl během předvolební kampaně koncem dubna 2021 vyfotografován jedním studentem, synem ultrapravicového aktivisty, jak v kanceláři jednoho severoanglického poslance pije u okna z láhve piva. Starmer se hájil, že šlo o práci v této kanceláři, v rámci předvolební kampaně, a že uprostřed práce si přítomní nechali přinést pivo a karí. Že nešlo o mejdan, ale o jídlo uprostřed práce, která pokračovala až do jedné v noci, a jíst zakázáno nebylo. Kromě toho, tou dobou už nebyla tak přísná lockdownová opatření jako v době konání Johnsonových lockdownů.

Severoanglická policie oznámila, že případ Keira Starmera začala také vyšetřovat. Starmer se vyjádřil, že pokud dostane pokutu, odstoupí z funkce šéfa Labouristické strany. Požadoval předtím, aby jak premiér Boris Johnson, tak ministr financí Rishi Sunak, kteří byli za účast na nezákonných mejdanech oba pokutováni, odstoupili, ti to odmítli udělat.

Docela legrační bylo, že asi 16 dní každý den Daily Mail útočil na Starmera, aby se přiznal k porušení lockdownu. Poté, co Starmer řekl, že bude-li pokutován, odstoupí, Daily Mail Starmera obvinila, že tím "vyvíjí politický tlak na policii".



Zde je záběr ze čtvrtečního diskusního pořadu televize BBC Question Time, kde se o věci znovu hovoří poté, co ve čtvrtek vyšlo najevo, že policie už vydala vládním úředníkům za nezákonné mejdany během lockdownu celých 100 pokut. Součástí diskusního panelu za předsenickým stolem je Johnsonova naprosto neschopná "generální prokurátorka" Suella Braverman. Johnson má ve vládním týmu naprosté, neschopné nuly, aby ho ve funkci nezastínili. Jediné, čím se projevují, jsou lži a zkreslování skutečností.

Podívejte se na část této diskuse, zaznamenává nálady britské veřejnosti. Obecenstvo v tomto pořadu je vybráno tak, aby zastupovalo všechny názory v britské společnosti. Sledujte, komu lidé v obecenstvu tleskají:



Absolutely cracking. And listen to the audience applaud.



And BRAVERMAN accuses STARMER of hypocrisy !!! https://t.co/CyqqzUREPw — Fionna O'Leary, 🕯🇪🇺 (@fascinatorfun) May 12, 2022

Český překlad níže:



Univerzitní student v obecenstvu:



Celý rok 2020 jsem v podstatě nestrávil na univerzitě, v té době jsem byl studentem druhého ročníku na univerzitěI a jel jsem domů start se o svého tátu, protože měl rakovinu a celý měsíc trčel v nemocnici a pak se podrobil operaci rakoviny.





A je to docela legrační vtip, že jsme měli Borise, který chodil připravovat mejdany se sýrem a vínem na zahradě, zatímco my jsme měli rodiny po celé Británii, které tohle všechno podstupovaly, a on je člověk, který měl za úkol stanovit agendu, stanovit zákony. Teď tu máme generální prokurátorku a hádám, že se chystá říct, že Boris by neměl rezignovat, což je upřímně řečeno vtip. Upřímně řečeno, ve chvíli, kdy máme Starmera, který vystoupil a řekl správnou věc. On vystoupil a řekl, já odstoupím, když dostanu pokutu a to jenom ukazuje, jaký vtip a jakého šaška máme v tuto chvíli za premiéra, že máme š=fa opozice, který udělá správnou věc a odstoupí, jestliže dostane pokutu, a premiéra, který vede stranu a kabinet a vládu, která dostala stovky pokut a on sám pokutu zaplatil, a on neodejde. Je to upřímně řečeno vtip.







(Potlesk)







Moderátorka: Raději vás nechám odpovědět, Suello.



Generální prokurátorka Suella Braverman: No, mě zaráží, že Keir Starmer původně říkal, že premiér a kancléř by měli odstoupit jen proto, že jsou vyšetřováni. A pak ve chvíli, kdy zjistí, že je sám vyšetřován, odmítá uplatňovat své vlastní standardy. Takže mě zaráží pokrytectví, které Keir Starmer v průběhu celé této ságy prokázal. A upřímně řečeno, to, co nyní říká o své pozici a jak mění situaci. Je mi to úplně jedno. Pokud jde o premiéra ,no, pokutu přijal, zaplatil ji. Omluvil se a udělal změny ve svém fungování, a já si myslím, že souhlasím s tím -



Student křičí: On nechce rezignovat! Zbavil se svých zaměstnanců, kteří porušili předpisy, ale sám neodejde. Vyhodili nám jeho tiskovou mluvčí. Dělala si z toho všeho legraci. Udělala vtip o tom mejdanu a musela jít. On se dopustil trestného činu a nechce rezignovat!







(Potlesk)







Suella Braverman: Já osobně souhlasím s Jeffem a s názorem, se kterým naprosto souhlasím, souhlasím s tím, že se na to vlastně musíme dívat s nadhledem.



Jeff: No, ne, jen abych to upřesnil. Já jsem si tehdy myslel, že Boris Johnson by měl odejít, chci říct. To mi prostě přijde správné.



Ale já nevím, jestli jste to pochopila.







(Smích obecenstva)







0