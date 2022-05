Válka spravedlivých

12. 5. 2022 / Pavel Urban

čas čtení 4 minuty

Dejme tomu, že Ukrajina válku vyhraje. Že ubrání alespoň status quo z počátku tohoto roku. V tom případě váha Západu ve světě vzroste. A váha USA vzroste dvojnásob. To je pravda. Co z té pravdy ovšem vyvodíme, to závisí na našich prioritách. Jste-li strategicky uvažujícím Američanem, je logické, že vnímáte válku na Ukrajině především americko-ruskou optikou. Pro mnoho (a možná většinu) takových Američanů může být posílení vlivu USA hlavním důvodem, proč se v celém konfliktu angažovat víc, než jen "diplomaticky". Jste-li citlivá ruská duše zraněná vyhlídkou, že by pro Rusko měla platit stejná pravidla, jako pro Česko, Španělsko a podobné nuly, pak je logické, že rovněž vnímáte "speciální vojenskou operaci" především jako rusko-americký konflikt. USA jsou nepřítel, kterého je možné brát vážně, aniž by utrpěla ruská velikost. Či nadutost; nehodící se škrtněte.

Přesvědčovat sebe i jiné, že Ukrajina dokáže Rusko zničit, můžete. Ale se Spojenými státy je to tak nějak realističtější.

Češi ovšem nejsou Američani ani Rusové. Ti, kteří mají pro ruské mindráky i ruské způsoby jejich kompenzace plné pochopení, vnímají válku podobně jako Rusové. Ti ostatní by vzhledem k historickým zkušenostem Čechů měli vnímat válku především jako ukrajinskou věc. A západní podporu, ať už podporujícím jde o cokoliv, jako součást tohoto ukrajinského boje. Ne naopak.

Kupodivu tomu tak často není. Existují Češi, kteří ruský útok na Ukrajinu rozhodně odsuzují. A, jak se zdá, myslí to vážně. Přesto i pro ně je válka především věcí Ruska a USA. Které "bojují do posledního Ukrajince". Proč to tito Češi vnímají takto? Svět, který řídí supervelmoci a všichni ostatní jsou jejich poddanými, má jednu výhodu. Řečeno s Cimrmanem, můžete s ním nesouhlasit, můžete proti němu protestovat, ale to je asi tak všechno, co se s tímto světem dá dělat.

Kdo nemůže dělat víc, ten ani víc dělat nemusí. Může být spravedlivý svým nesouhlasem. A zároveň nevinný. Protože jeho nesouhlas nic nezmění. A tudíž ani nikomu neuškodí. S podporou války je to horší. Válka, byť sebespravdlivější a sebenevyhnutelnější, je vždycky svinstvo. Kdo podporuje Ukrajince v jejich válce, je možná spravedlivý. Ale nevinný už být nemůže.

Na druhou stranu odmítnout tuto podporu znamená nepřímou podporu takovým ošklivostem, jako jsou masakry civilistů. Protože pokud by Ukrajina vyhrála, pak by tohle skončilo. (Přinejmenším z ruské strany.)

To znamená, že odmítnout podporu ukrajinské válce, ať už z jakýchkoli důvodů, také není nevinné. Pro nevinné spravedlivé by bylo ideální, kdyby USA vstoupily do války přímo a Rusko porazily. Pak by mohli být spravedliví hned dvakrát. Odsudkem ruské i americké agrese. K tomu ale patrně nedojde. Přece jen ruské atomové zbraně jsou atomové zbraně. Vzhledem k tomu nevinní spravedliví potřebují, aby Ukrajina prohrála. Její porážka by potvrdila svět, ve kterém vládnou (super)velmoci. Svět, kde pokusy čelit jejich síle silou jsou beznadějné. Tudíž nemá cenu o této cestě (z hlediska humanismu vždy problematické) uvažovat. Svět, který nevinní spravedliví potřebují. Protože jen v takovém světě lze být spravedlivý a zároveň nevinný. Nebo, chcete-li, stoprocentně humanistický.

Ve světě, kde by Ukrajina mohla vyhrát, byť s materiální pomocí Západu/USA, být zcela nevinný či humanistický nelze. Lze jen hledat nejméně špatná řešení či nejméně špatné přístupy.

Co je snad ještě horší, je nutné je hledat pokaždé znovu a znovu. Žádná obecná teorie ani žádná autorita to za Vás neudělá. Bez záruky, že pracně nalezený přístup nebudete muset zítra pod tlakem nových faktů zásadně revidovat. A přijmout zodpovědnost, přinejmenším metafyzickou, že jste podporovali něco horšího, než bylo nutné.

A v takovém složitém a ošklivém světě spravedliví žít nechtějí. Potřebují humanismus ke stejnému účelu, k jakému mnozí Rusové potřebují Putina. Jako zdroj obrazu světa, který je v jádru harmonický a bezrozporný. Světa, který je především nutné hájit proti všem nepřátelům. Třeba i proti rozumu a logice, nelze-li jinak.

