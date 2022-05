Ruský rekordman v politickém přežívání čelí zúčtování

11. 5. 2022

Ministr obrany Sergej Šojgu, stálice ruského politického života od pádu Sovětského svazu, může být obětován kvůli vojenským neúspěchům, napsali Paul Sonne a Catherine Beltonová.

Sergej Šojgu, který dokonale přežíval v ruské politice, měl vždy talent na PR.

Šestašedesátiletý ruský ministr obrany po léta řídil teatrální cvičení, falšoval statistiky o personálu a chlubil se děsivými novými zbraněmi – to vše proto, aby pod jeho vedením propagovali obraz sílící ruské armády.

Ale během dvou a půl měsíce, co Kreml zahájil válku proti Ukrajině, se fasáda, kterou Šojgu v uplynulém desetiletí pečlivě prezentoval, rozpadla v ošklivou realitu a odhalila neschopnost a barbarství jedné z největších světových armád.

Šojguova budoucnost je nyní ve hře. Poté, co se ruská armáda stáhla ze svého útoku na Kyjev, čelí obrovskému tlaku, aby si zachovala tvář a dobyla větší část ukrajinského východu. Přetrvávají otázky o tom, jak velkou vinu by měl Šojgu nést za selhání ruských sil – na rozdíl od ruských vojevůdců a šéfů tajných služeb, o nichž se všeobecně předpokládá, že si špatně spočítali, jak moc by Ukrajinci vzdorovali.

"Existují zprávy, že [ruský prezident Vladimir] Putin je velmi zklamaný tím, jak se Šojgu na tuto válku připravil, jak ji provedl," řekla ruská politologička Taťána Stanovaja.

Konečný výsledek na bitevním poli může rozhodnout o budoucnosti Šojgua, nejdéle sloužícího ministra v Rusku, který pravidelně provází Putina po své rodné Sibiři a v posledních letech přijíždí na Rudé náměstí na Den vítězství a zdraví vojáky z kabrioletu. Dokáže velký survivalista ruské politiky, často viděný jako možný příští ruský prezident, přežít i tohle?

"Myslím, že Putin právě teď není ve stavu, aby hledal odpovědné osoby v ruské vládě," říká Stanovaja, zakladatelka politické poradenské společnosti R.Politik. "Samozřejmě, jsou tam emoce a absolutně si myslím, že došlo k nějakému vážnému negativnímu výbuchu u Šojgua - i když si myslím, že nejen u Šojgua." Ale hlavní věcí je pochopit, že jediný, koho Putin považuje za odpovědného za neúspěch vojenské operace, je Západ.

Ruské ministerstvo obrany na žádosti o komentář nereagovalo.

Hniloba v systému

Není jasné, jakou roli přesně Šojgu hrál při plánování invaze na Ukrajinu. Američtí představitelé uvedli, že byl jedním z mála lidí v Putinově nejužším kruhu, zasvěcených do informací o chystaném útoku na západního souseda.

Šojgu, vystudovaný stavební inženýr, kterému chybí vojenské vzdělání, by se téměř jistě neujal vedení při sestavování plánu tažení – úkol, který pravděpodobně připadl jeho vojenskému protějšku, náčelníkovi generálního štábu Valeriji Gerasimovovi a ostatním důstojníkům.

„Nemyslím si, že na schůzkách [Šojgu] skutečně hraje roli odborníka na dané téma nebo politického vůdce. Putin je ten, kdo rozhoduje,“ řekl vysoký představitel americké obrany pod podmínkou anonymity. "A Gerasimov, jako ekvivalent předsedy Sboru náčelníků štábů, náčelníka generálního štábu, je ten, kdo řídí a velí armádě."

Ale podle vojenských analytiků je Šojgu vinen za stav ruských sil.

Reformní snahy, které započaly za Šojguova předchůdce, se zastavily poté, co v roce 2012 převzal rezort. Zavrhl program na zřízení sboru poddůstojníků v americkém stylu, který by mohl vštípit profesionalitu do nižších řad. Ambice rozšířit počet profesionálních smluvních vojenských pracovníků nebyly plně splněny, zatímco ministerstvo utrácelo štědře na nákup drahých zbraní. Rusko šlo do války bez plně připravené bojové zálohy.

Výsledky jsou na Ukrajině patrné. Rusko čelí vysokému počtu obětí a nemá dostatek personálu. Drancování a válečné zločiny, stejně jako špatně udržované vybavení, logistické chyby a zachycená komunikace poukázaly na neprofesionalitu a nedisciplinovanost sil.

Poté, co Šojgu převzal funkci ministra obrany, se podle analytiků, kteří sledují ruské síly, transparentnost v ruské armádě rozptýlila do narativů vytvořených PR. Tato změna posílila důvěru v ozbrojené síly mezi Rusy, pomohla Šojguovu politickému postavení, ale snížila cennou kontrolu.

"Věc, která mi z toho vyčnívá, je, jak moc chce mít kontrolu nad narativem o armádě," řekla vedoucí výzkumnice Rand Corporation Dara Massicotová. "Pokud nedokážete vést transparentní rozhovor o vaší míře provozuschopnosti, o tom, jak zdatní jsou vaši vojáci nebo zjistit, jak staré jsou některé vaše polní dávky potravin – pokud nemůžete vést některé z těch debat, ukáže vám to bojiště."

Ruská armáda, kterou postavili Šojgu a Gerasimov, může v krátké době vygenerovat určitou vojenskou sílu, ale nakonec potřebuje mobilizaci, aby získala další pracovní sílu k vedení velké války, říká Michael Kofman, ruský vojenský analytik z výzkumné skupiny CNA se sídlem ve Virginii. Tomu zůstává nejasné, proč ti dva souhlasili se zahájením úplné invaze na Ukrajinu bez mobilizace.

"Šojgu postavil armádu, která vypadala dobře při cvičeních podle předem napsaných scénářů a ukázala se jako účinná v omezených válkách, ale když byla vržena do velkého konfliktu, předvedla, že nemůže rozšířit operace a odhalila rozsah prohnilosti systému," uvádí Kofman.

