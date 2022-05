Jak se mi rozbil kuchyňský sporák

11. 5. 2022 / Radek Mokrý

čas čtení 3 minuty

Hlavní zrada je v zaplacení spotřebiče i když jsem v nouzi. Lidé nejdřív pobírají příspěvek na bydlení a tam je vychovají v tom, že nejprve je nutné zaplatit a s potvrzením o zaplacení žádat. Když chudým lidem odejde důležitý spotřebič, koupí ho pokud mohou, ale nezbude jim třeba i na jídlo. Pak je snadné je namanévrovat do predátorských půjček.





Podle Jurečky budou zásadní problémy s okamžitou hmotnou pomocí vyřešeny do 14 dní. Jsem zvědavý jak. Byl jsem se těsně před válkou na Ukrajině podívat, jestli bych si i já mohl něco od státu okamžitě hmotně "uloupit".



Krátce po sobě mi odešly do věčných lovišť automatická pračka a kuchyňský sporák. Kdy jindy se vypravit na sociálku.

Náš příslušný Úřad práce, kam sociální pomoc patří, sídlí v ulici Dobrovského na Praze 7, vlevo příspěvek na bydlení, vpravo doplatek na bydlení, hmotná nouze a podobné radosti, takže tam. Nějakou dobu jsem tápal ve vstupní hale a hledal nějaký návod co dál. Naštěstí náhodně procházející úřednice mi ukázala ty správné dveře.



Za správnými dveřmi se nacházel jeden kamrlík a za ním ještě správnější dveře do ... dalšího kamrlíku, v levém rohu naskládané zaprášené židle, vpravo okénko s malinkou škvírou a za ním tma. Pozdravím a z temnoty se neochotně vynořuje postava úřednice, ale to až na mou žádost, s neviditelnými úředníky se mi špatně komunikuje.



"A vy jste to už zaplatil?" ptá se po vysvětlení situace obrys postavy s tváří za okénkem. "Zaplatil", říkám. "Tak to nedostanete nic, to není správný postup." přidává se hlas druhé úřednice A jaký, že je ten správný postup?



Nejprve je nutné přijít si pro formuláře, žádost vyplnit a podat. Pak čekat na neohlášenou návštěvu úředníků. kteří zřejmě zřejmě provedou posmrtné ohledání spotřebiče. Jestli je skutečně mrtvý nebo jak často žadatel doma tančí s vysavačem a podobně. Následně návštěva ze sociálky odkvačí zpátky do svého úřadu a onen požadovaný spotřebič/e zakoupí. To ještě není konec, nebojte.



Šťastlivec, tzv. potřebný občan, poté čeká na další neohlášenou návštěvu, která zkontroluje, jestli sporák nebo pračku žadatel neprodal nebo nesměnil za alkohol, drogy, cigarety anebo cokoliv. Já svou šanci být šťastlivcem zabil, takže poděkuji za vysvětlení a odcházím. Svou šanci jsem zaplacením zabil.



Jestli lidem zbyly peníze na jídlo nikoho nezajímá, takže pozor vážení, jakmile se rozbije kuchyňský sporák, nevařit a rychle na úřad.



Takhle Jurečkův vládní kolega Lipavský z MZ souběžně s ním jásal nad zvolením ČR do rady OSN pro lidská práva



@JanLipavsky Děkuji členským státům OSN za projevenou důvěru. Hned ve čtvrtek nás čeká zasedání k porušování lidských práv v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině. Ochrana lidských práv je prioritou vlády, tvrdí pirátský ministr.



https://twitter.com/JanLipavsky/status/1524039181621727232



Paní B. M. (@BrontikBrontik) mu na Twitteru píše: "Gratulace. Je to skvělý pocit, být zase hrdá na svoji zemi."

Já s tou hrdostí ještě počkám. Čekám už poměrně dlouho, dalších 14 dní už mne nezabije.

Napsáno pod dojmem téhle zprávy: Nemají žádné jídlo pro děti...https://blisty.cz/art/108110-nemaji-zadne-jidlo-pro-deti.html

1