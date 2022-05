Tisková zpráva:

Ruskou ropu by neměl odebírat žádný evropský stát, říká europoslankyně Gregorová

13. 5. 2022

čas čtení 2 minuty

Evropská unie musí postupovat jednotně v sankcích proti Rusku. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová to řekla během debaty s panelisty, po promítání reportáže novináře Vojtěcha Boháče z Voxpotu. Ta pojednávala o začátcích ruské agrese a reportér v ní zpovídal přímé účastníky války. Promítání a následnou diskuzi organizovala na půdě Evropského parlamentu Markéta Gregorová společně s Českým centrem v Bruselu.

„Když se bavíme o dalším sankčním balíčku, je extrémně důležité, že obsahuje konec dovozu ropy z Ruska. Stále mluvíme o naší závislosti na ruském plynu, která je opravdu vysoká. Na druhou stranu Putinův režim je závislý hlavně na penězích za ruskou ropu. To je dobrá zpráva, protože tu můžeme snáze než plyn nahradit od jiných dodavatelů a zároveň tím uštědřit Putinovi opravdovou ránu,“ poznamenala Gregorová, která zároveň zkritizovala postup některých menších zemí, včetně Česka, které si vyjednaly výjimku ohledně ukončení dovozu ruské ropy.





„Máme tady přeci společné evropské nákupy. Německo i Francie již daly najevo zájem být solidární a nenechat nás bez ropy,“ řekla Gregorová. Podle Dmytra Panchuka z belgické univerzity v Ghentu má být cílem sankcí Putina šokovat a překvapit. „Aktuální sankce proti Rusku jsou bezprecedentní. Dosud Evropská unie sahala pouze k sektorovým sankcím a reakce byla pomalá. Je ale důležité udržet krok a být jednotní. Chápu, že se můžeme dostávat k určitým limitům, ale v tuhle chvíli nesmíme ustupovat, jelikož se blížíme k bodu zvratu,“ uvedl Panchuk.





Podle dokumentaristy Vojtěcha Boháče z Voxpotu Ukrajina válku nakonec vyhraje. „A bude to vítězství nejenom pro Ukrajinu, ale i pro celou demokracii. Během posledních 14 let jsme viděli, že demokracie zažívala ohromné zkoušky, jak ze strany Ruska tak třeba Číny. Slyšeli jsme, že demokracie nefunguje. Ale teď vidíme příběhy obyčejných lidí, kteří bojují za svobodu Ukrajiny proti zkorumpovanému Rusku, a já věřím, že se to povede,“ uzavřel Boháč.





Krátký dokument Vojtěch Boháče můžete zhlédnout zde

0